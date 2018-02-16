ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Столетие Литвы и первая победа сборной России на Олимпиаде

Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде, а вот эстонского прыгуна дисквалифицировали. Новый генконсул РФ в Нарве рассказал Delfi о предстоящих выборах президента, а Евгений Осиновский — об алкогольной политике. Смотрите также как сотрудники ЦеКриПо задержали предполагаемых главарей банды.
Новый генконсул РФ в Нарве — DELFI: голосовать будет удобнее, представители кандидатов в президенты РФ пока сюда не едут
На этой неделе новым генконсулом РФ в Нарве официально стал Юрий Грибков. До последнего времени исполняющей обязанности генконсула являлась Екатерина Андреевская, временно сменившая на посту руководителя генконсульсва Дмитрия Казенного, объявленного эстонским МИД-ом персоной нон грата в мае прошлого года.
Loe edasi...
Депутат Рийгикогу возмущен: Taisto ищет на работу водителей только с родным эстонским языком
Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко (Центристская партия) направил официальный запрос руководству автобусной фирмы Taisto Liinid, а также уполномоченному по гендерному равноправию Лийзе Пакосте с просьбой дать правовую оценку объявлению о найме на работу, опубликованном на сайте cv.ee. В частности в объявлении указано, что у желающего стать водителем автобуса в фирме Taisto Liinid эстонский язык должен быть родным.
Loe edasi...
Миллион за документ, Христос в "эстонских цветах" и школьные ранцы. Как Латвия, Литва и Эстония отметят 100-летие
В 2018 году Латвия, Литва и Эстония отмечают 100-летние юбилеи независимости. Новые национальные идеи и миллион за исторический документ, статуя Христа в Рио-де-Жанейро в национальных цветах и гигантский флаг на берегу Даугавы — портал Delfi рассказывает, как страны Балтии планируют провести самый грандиозный юбилей в своей истории.
Loe edasi...
СМИ: Пилоты Ан-148 ругались перед крушением
Столкнувшись в воздухе с проблемой в показаниях датчиков скорости, пилоты разбившегося под Москвой Ан-148 начали ругаться, сообщают СМИ со ссылкой на расшифровку записей речевого самописца.
Loe edasi...
В преддверии 23 февраля российская армия стянет в Ивангород боевую технику
22 февраля на берегу реки Нарва в Ивангороде пройдут торжества, приуроченные к 100-летию создания Красной Армии, с участием военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и представителей других силовых ведомств.
Loe edasi...
Успех или провал алкогольной политики правительства зависит только от одной цифры
По словам министра труда и здоровья Евгения Осиновского, основу приграничной торговле заложили решения предыдущих правительств резко повысить акциз на крепкий алкоголь, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Убившие в 2003 году финна в Таллинне мужчины проведут в тюрьме более 10 лет
Харьюский уездный суд в пятницу, 16 февраля, приговорил к длительным срокам тюремного заключения Дмитрия Прокофьева (40) и Анатолия Плутахина (47), которых обвинили в жестоком убийстве с целью ограбления гражданина Финляндии. Преступление произошло в 2003 году, но раскрыть его эстонские власти смогли лишь много лет спустя.
Loe edasi...
Ушла из жизни певица Хели Ляэтс
На 86-м году жизни скончалась эстонская камерная и эстрадная певица Хели Ляэтс, передает rus.err.ee.
Loe edasi...
ВИДЕО: Как сотрудники ЦеКриПо задержали предполагаемых главарей банды
Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также около десяти связанных с ними людей. Сегодня появилось видео их задержания.
Loe edasi...
В следующем году в Эстонии могут закрыться 70 аптек
Сети аптек хотят, чтобы закрытие филиалов происходило бы медленнее. Но Министерство социальных дел не согласно, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Член правления Tallink Takso — о проблемах Taxify, качестве услуг и перспективах
По словам члена правления Tallink Takso Альгера Хольцманна, неразбериха, возникшая в последнее время вокруг Taxify — явный знак, что рынок таксоизвоза начал упорядочиваться, и, что самое главное, в результате перераспределения водителей несомненно повысится и качество услуги, пишет Ärileht.
Loe edasi...
ВИДЕО: Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде
После неудачного старта в олимпийском хоккейном турнире сборная России разгромила во втором туре Словению - 8:2 (2:0, 4:1, 2:1).
Loe edasi...
Эстонского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде
В Пхенчхане прошла квалификация в прыжках с большого трамплина. Два представителя Эстонии Мартти Нымме и Артти Айгро ее успешно преодолели, а Кевин Мальцев был дисквалифицирован.
Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: В школу — преподавать эстонский! Как стать учителем за 2 года и что думают дети о государственном языке
Светлана Мельникова — одна из участниц программы Noored Kooli, в рамках которой люди с высшим образованием могут сменить профессию и стать учителем. Что сподвигло ее изменить свою жизнь и пойти преподавать эстонский язык? Смотрите видео Delfi!
Loe edasi...