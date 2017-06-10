ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Столетие Финляндии, нарвский энергозабег, женитьба Карпина и ”Утиное ралли”

Подведем итоги уходящей субботы.
Сегодня — День независимости наших северных соседей. Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии — бесплатный концерт на площади Вабадузе.
Кроме того, сегодня в Нарве прошел энергетический забег.
В субботу в 12:00 в столичном парке Кадриорг прошла ставшая традиционной благотворительная акция — "Утиное ралли".
Бывший футболист сборной России Валерий Карпин женился на нарвской учительнице Дарье Гордеевой.
Известный футболист Валерий Карпин женился на нарвской учительнице
Бывший футболист сборной России Валерий Карпин женился на нарвской учительнице Дарье Гордеевой. Первой сообщила об этом в "Инстаграме" работодатель Карпина с телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.
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Строительство дорожного узла в Силламяэ вызывает жалобы
Сооружение двухуровневого перекрёстка шоссе и железной дороги в Силламяэ уже приближается к финишной прямой, но за последнее время данная стройка дала несколько поводов для недовольства местных жителей.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: На Сааремаа ”слетелись” десятки крутых Corvette
Клуб Eesti Corvette третий год подряд устраивает международный слет любителей американских спортивных автомобилей. В этом году он проходит на Сааремаа.
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У спортклуба, с которым связан Кылварт, имеется задолженность по налогам
Налогово-таможенный департамент потребовал от Михаила Кылварта и его отца Юло Кылварта уплаты налогов на сумму почти 25 000 евро за спортклуб тхэквондо, к которому они имеют отношение. Суд же решил, что с них в качестве особой скидки и подоходного налога надо потребовать чуть более 10 000 евро. Также, по данным Коммерческого регистра, у клуба — задолженность по налогам в 5 722 евро, пишет Ärileht.
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РЕТРОФОТО: Винтаж и ностальгия! Как выглядели советские туристические прицепы
Люди во все времена и при любой власти стремились путешествовать и познавать мир.
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ФОТО DELFI: Paljon onnea, naapurit! На площади Вабадузе проходит концерт в честь столетия Финляндии
Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии – бесплатный концерт на площади Вабадузе. ERR и YLE ведут прямую трансляцию. Начало в 18:00, передает rus.err.ee.
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Фантастика! 20-летняя Остапенко - чемпионка "Ролан Гаррос"!
20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко (WTA - 47) стала победительницей Открытого чемпионата Франции. В финале молодая рижанка в двухчасовом поединке одолела 25-летнюю румынку Симону Халеп (WTA 3) - 4:6, 6:4, 6:3.
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Наболело. Читательница — о безобразном отношении некоторых водителей к пассажирам
В редакцию "МК-Эстонии" поступило письмо от читательницы Елены:
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Нарвский энергозабег: победители полумарафона были предсказаны заранее
Чемпионом Эстонии в полумарафоне, прошедшем 10 июня в рамках крупнейшего спортивного мероприятия Ида-Вмрумаа — "Нарвского энергозабега", стал имеющий опыт участия в Олимпийских играх Роман Фости, пробежавший 21.1 километра за 1 час 7 минут 53 секунды.
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ФОТО: Таксисты-барыги требовали с бельгийцев 50 евро за проезд
Бельгийские болельщики после победы своих футболистов на "А Ле Кок Арене" над сборной Эстонии (2:0) отправились отмечать этот успех в центр Таллинна.
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На эстонском кладбище Йыхви просят не хоронить славян
В волостное управление и собрание Йыхви поступило заявление от имени почти 60-ти эстонцев, в том числе живущих за рубежом, в котором содержится настоятельная просьба к властям сберегать эстонское культурное пространство на эстонской части йыхвиского кладбища и места для захоронения людей славянской культуры выделять на русской части погоста.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Кадриорге в благотворительном заплыве "участвовали" тысячи резиновых уточек
В субботу в 12:00 в столичном парке Кадриорг стартует ставшая традиционной благотворительная акция – "Утиное ралли", передает rus.err.ee.
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В Таллинне масштабно отмечают столетие независимости Финляндии
На торжества, связанные с празднованием независимости, прибыли президент Финляндии с супругой, передает Yle.
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Математик пригрозил чинушам войной за непрофессионализм
Учитель математики Лооской средней школы Аллар Веэлмаа в пух и прах раскритиковал на страницах ”Учительской газеты” чиновников от образования, которые в течение уже двух лет ”насилуют” школьников и педагогов своей неспособностью составить вменяемый тест по математике для 6-х классов. В случае игнорирования предлагаемых специалистами поправок Веэлмаа пригрозил привести Минобр и Innove в чувство при помощи ответных мер.
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На выходных — прекрасная летняя погода. Но потом…
...потом она немного испортится: будет тепло,но порой дождливо, передает pogoda.ee.
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Мы живем в опасное время: Эстонии теракты вроде бы не грозят, но…
Очередной страшный теракт произошел в воскресенье, 4 июня в Лондоне. Грузовик с террористами врезался в толпу людей около Лондонского моста . На данный момент погибшими официально названы 7 человек, 48 госпитализировано, из них 21 в тяжелом состоянии.
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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Молодые угонщики авто перед лицом советского правосудия
Сколько существует человечество — столько существуют и преступники и правонарушители. Представленные кадры датированы 1973 годом и показывают, как судили и допрашивали угонщиков автомобилей 40 лет назад.
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