ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Столетие Финляндии, нарвский энергозабег, женитьба Карпина и ”Утиное ралли”

Подведем итоги уходящей субботы.

Сегодня — День независимости наших северных соседей. Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии — бесплатный концерт на площади Вабадузе.

Кроме того, сегодня в Нарве прошел энергетический забег.

В субботу в 12:00 в столичном парке Кадриорг прошла ставшая традиционной благотворительная акция — "Утиное ралли".

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин женился на нарвской учительнице Дарье Гордеевой.

Известный футболист Валерий Карпин женился на нарвской учительнице

Laste jalgpalli võistlus Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин женился на нарвской учительнице Дарье Гордеевой. Первой сообщила об этом в "Инстаграме" работодатель Карпина с телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

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Строительство дорожного узла в Силламяэ вызывает жалобы

Sillamäe liiklussõlme ehitus Foto: Infopress

Сооружение двухуровневого перекрёстка шоссе и железной дороги в Силламяэ уже приближается к финишной прямой, но за последнее время данная стройка дала несколько поводов для недовольства местных жителей.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: На Сааремаа ”слетелись” десятки крутых Corvette

Клуб Eesti Corvette третий год подряд устраивает международный слет любителей американских спортивных автомобилей. В этом году он проходит на Сааремаа.

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У спортклуба, с которым связан Кылварт, имеется задолженность по налогам

Foto: Sven Arbet

Налогово-таможенный департамент потребовал от Михаила Кылварта и его отца Юло Кылварта уплаты налогов на сумму почти 25 000 евро за спортклуб тхэквондо, к которому они имеют отношение. Суд же решил, что с них в качестве особой скидки и подоходного налога надо потребовать чуть более 10 000 евро. Также, по данным Коммерческого регистра, у клуба — задолженность по налогам в 5 722 евро, пишет Ärileht.

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РЕТРОФОТО: Винтаж и ностальгия! Как выглядели советские туристические прицепы

Foto: Eesti Maanteemuuseum

Люди во все времена и при любой власти стремились путешествовать и познавать мир.

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ФОТО DELFI: Paljon onnea, naapurit! На площади Вабадузе проходит концерт в честь столетия Финляндии

Foto: Karli Saul

Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии – бесплатный концерт на площади Вабадузе. ERR и YLE ведут прямую трансляцию. Начало в 18:00, передает rus.err.ee.

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Фантастика! 20-летняя Остапенко - чемпионка "Ролан Гаррос"!

France Tennis French Open Foto: CHRISTOPHE ENA, AP

20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко (WTA - 47) стала победительницей Открытого чемпионата Франции. В финале молодая рижанка в двухчасовом поединке одолела 25-летнюю румынку Симону Халеп (WTA 3) - 4:6, 6:4, 6:3.

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Наболело. Читательница — о безобразном отношении некоторых водителей к пассажирам

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

В редакцию "МК-Эстонии" поступило письмо от читательницы Елены:

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Нарвский энергозабег: победители полумарафона были предсказаны заранее

Narva Energiajooksu poolmaratoni start Foto: Elen Valli

Чемпионом Эстонии в полумарафоне, прошедшем 10 июня в рамках крупнейшего спортивного мероприятия Ида-Вмрумаа — "Нарвского энергозабега", стал имеющий опыт участия в Олимпийских играх Роман Фости, пробежавший 21.1 километра за 1 час 7 минут 53 секунды.

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ФОТО: Таксисты-барыги требовали с бельгийцев 50 евро за проезд

Belgia fännid taksojuhiga vaidlemas. Foto: Veiko Vares

Бельгийские болельщики после победы своих футболистов на "А Ле Кок Арене" над сборной Эстонии (2:0) отправились отмечать этот успех в центр Таллинна.

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На эстонском кладбище Йыхви просят не хоронить славян

NARGEN FESTIVALI TUTVUSTUS Foto: Arno Mikkor

В волостное управление и собрание Йыхви поступило заявление от имени почти 60-ти эстонцев, в том числе живущих за рубежом, в котором содержится настоятельная просьба к властям сберегать эстонское культурное пространство на эстонской части йыхвиского кладбища и места для захоронения людей славянской культуры выделять на русской части погоста.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Кадриорге в благотворительном заплыве "участвовали" тысячи резиновых уточек

В субботу в 12:00 в столичном парке Кадриорг стартует ставшая традиционной благотворительная акция – "Утиное ралли", передает rus.err.ee.

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В Таллинне масштабно отмечают столетие независимости Финляндии

President Kersti Kaljulaid kohtus Soome riigipea Sauli Niinistöga Foto: Raul Mee, Vabariigi Presidendi kantselei

На торжества, связанные с празднованием независимости, прибыли президент Финляндии с супругой, передает Yle.

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Математик пригрозил чинушам войной за непрофессионализм

фото иллюстративное Foto: TERJE LEPP

Учитель математики Лооской средней школы Аллар Веэлмаа в пух и прах раскритиковал на страницах ”Учительской газеты” чиновников от образования, которые в течение уже двух лет ”насилуют” школьников и педагогов своей неспособностью составить вменяемый тест по математике для 6-х классов. В случае игнорирования предлагаемых специалистами поправок Веэлмаа пригрозил привести Минобр и Innove в чувство при помощи ответных мер.

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На выходных — прекрасная летняя погода. Но потом…

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

...потом она немного испортится: будет тепло,но порой дождливо, передает pogoda.ee.

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Мы живем в опасное время: Эстонии теракты вроде бы не грозят, но…

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Очередной страшный теракт произошел в воскресенье, 4 июня в Лондоне. Грузовик с террористами врезался в толпу людей около Лондонского моста . На данный момент погибшими официально названы 7 человек, 48 госпитализировано, из них 21 в тяжелом состоянии.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Молодые угонщики авто перед лицом советского правосудия

Сколько существует человечество — столько существуют и преступники и правонарушители. Представленные кадры датированы 1973 годом и показывают, как судили и допрашивали угонщиков автомобилей 40 лет назад.

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