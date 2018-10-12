ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшие платными парковки Maxima, подорожание тепла в Таллинне, завершающиеся поиски пропавшего в лесу нарвитянина

Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Раньше в Москве радовались взлету нефтяных котировок, теперь президент и правительство РФ, наоборот, встревожены. Разве стране не нужны нефтедоллары?

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Коваленко — об оскорблениях EKRE в адрес Кылварта: это переходит уже все границы

Anastassia Kovalenko Foto: Kristjan Järv

По словам вице-председателя фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Анастасии Коваленко, заявления консерватора Марта Саарсо в адрес Михаила Кылварта являются ничем иным, как очередным проявлением расизма и ксенофобии, которым не должно быть места в демократическом государстве, сообщает пресс-служба соцдемов.

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Фирма Temptrans больше не будет обслуживать общественные линии Маарду-Таллинн

Temptrans Foto: Rauno Volmar

Автобусная фирма Temptrans, по итогам состоявшегося конкурса, в ближайшем будущем более не будет обслуживать общественные линии между Таллинном и городом Маарду, пишет rus.err.ee.

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Глава МИД Венгрии: политика Украины ”достигла ужасающего дна”

Europe Migrants Foto: Virginia Mayo, AP

ТОП Получивший штраф на парковке Maxima клиент предупреждает: парковка у сети магазинов стала платной "Где же гостеприимство?" Грубость работников нарвской таможни возмутила читательницу ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым существенно дополнено в 13:29

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров ”достигла ужасающего дна”. Заявление главы МИД Венгрии опубликовано на сайте правительства.

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Центральное отопление в Таллинне подорожает на 10%

В новом отопительном сезоне клиенты фирмы Utillitas Tallinn будут платить за теплоснабжение в среднем на 10% больше, чем прежде.

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Работа mobiil-ID была нарушена

Pilt on illustreeriv Foto: Tiit Blaat

Пользователи сообщили, что в пятницу с 10:42 наблюдались проблемы с ID-картами, mobiil-ID и Smart ID.

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ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

фото иллюстративное Foto: Alexandr Polegenko, Sputnik

Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.

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"Где же гостеприимство?" Грубость работников нарвской таможни возмутила читательницу