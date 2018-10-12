ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшие платными парковки Maxima, подорожание тепла в Таллинне, завершающиеся поиски пропавшего в лесу нарвитянина

К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks.
Тепло в Таллинне ожидаемо подорожало на 10 процентов.
Добровольцы планируют завершить к понедельнику поиски пропавшего в лесах Причудья 26 сентября 78-летнего нарвитянина — все квадраты осмотрены, но результата невероятные усилия не дали.
Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря
Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев арестованы до 8 декабря в связи с расследованием дела о хулиганстве после драки в кафе "Кофемания" на Никитском бульваре в Москве. Такое решение принял в четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы. Loe edasi…
Получивший штраф на парковке Maxima клиент предупреждает: парковка у сети магазинов стала платной
К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks. Причина изменений — проживающие вокруг люди постоянно оставляли свои машины на парковке на долгое время. Loe edasi…
Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть
Раньше в Москве радовались взлету нефтяных котировок, теперь президент и правительство РФ, наоборот, встревожены. Разве стране не нужны нефтедоллары? Loe edasi…
Коваленко — об оскорблениях EKRE в адрес Кылварта: это переходит уже все границы
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров ”достигла ужасающего дна”. Заявление главы МИДВенгрии опубликовано на сайте правительства. Loe edasi…
Центральное отопление в Таллинне подорожает на 10%
В новом отопительном сезоне клиенты фирмы Utillitas Tallinn будут платить за теплоснабжение в среднем на 10% больше, чем прежде. Loe edasi…
ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым
Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения. Loe edasi…
"Где же гостеприимство?" Грубость работников нарвской таможни возмутила читательницу
"Хочу рассказать о работниках таможни в Нарве. Ехала из Санкт-Петербурга в среду 05.09.2018 днем. Такого грубого и хамского поведения работников-женщин не видела давно!" — пишет читательница "МК Эстонии". Loe edasi…
Колесо обозрения на таллиннском торговом центре T1 в этом году установлено не будет. Когда оно появится?
Колесо обозрения, которое, согласно первоначальным планам должно было быть установлено на крыше нового торгового центра T1 в октябре, будет установлено в начале следующего года, пишет ERR. Loe edasi…
Будьте готовы: на выходных возможны перебои с интернетом
ICANN информирует, что в течение следующих 48 часов перебои с интернетом возможны во всем мире. Loe edasi…
Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина продолжаются. В понедельник ими займутся полицейские с собаками
Третью неделю идут поиски заблудившегося 26 сентября в лесу возле деревни Ремнику 78-летнего мужчины из Нарвы. В понедельник к поискам приступают полицейские с собаками, которые ищут погибших людей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”. Loe edasi…
Вопиющая история: восьмилетняя девочка из-за дяди-наркомана чуть не умерла от передозировки ”колпаками”
В начале июня в одной из столичных школ восьмилетней ученице стало плохо. Прибывшая на место скорая доставила впавшую в кому девочку в больницу. Медики диагностировали у нее тяжелую передозировку GHB (оксибутират натрия, в народе более известный как жидкий экстази, бутират, пробки, колпаки и т. д.), пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине обнаружили колонну идущих из России в Донбасс грузовиков, один из которых перевозил зенитную установку. Информация размещена на странице СММ ОБСЕ в Facebook. Loe edasi…