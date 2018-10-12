12.10.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшие платными парковки Maxima, подорожание тепла в Таллинне, завершающиеся поиски пропавшего в лесу нарвитянина


rus.delfi.ee
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mera tn Maxima avamine-23
mera tn Maxima avamine-23Foto: Ilmar Saabas

К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks.

Тепло в Таллинне ожидаемо подорожало на 10 процентов.

Добровольцы планируют завершить к понедельнику поиски пропавшего в лесах Причудья 26 сентября 78-летнего нарвитянина — все квадраты осмотрены, но результата невероятные усилия не дали.

Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря

REUTERS

Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев арестованы до 8 декабря в связи с расследованием дела о хулиганстве после драки в кафе "Кофемания" на Никитском бульваре в Москве. Такое решение принял в четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы.
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Получивший штраф на парковке Maxima клиент предупреждает: парковка у сети магазинов стала платной

Pilt on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks. Причина изменений — проживающие вокруг люди постоянно оставляли свои машины на парковке на долгое время.
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Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Раньше в Москве радовались взлету нефтяных котировок, теперь президент и правительство РФ, наоборот, встревожены. Разве стране не нужны нефтедоллары?
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Коваленко — об оскорблениях EKRE в адрес Кылварта: это переходит уже все границы

Anastassia Kovalenko Foto: Kristjan Järv

По словам вице-председателя фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Анастасии Коваленко, заявления консерватора Марта Саарсо в адрес Михаила Кылварта являются ничем иным, как очередным проявлением расизма и ксенофобии, которым не должно быть места в демократическом государстве, сообщает пресс-служба соцдемов.
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Фирма Temptrans больше не будет обслуживать общественные линии Маарду-Таллинн

Temptrans Foto: Rauno Volmar

Автобусная фирма Temptrans, по итогам состоявшегося конкурса, в ближайшем будущем более не будет обслуживать общественные линии между Таллинном и городом Маарду, пишет rus.err.ee.
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Глава МИД Венгрии: политика Украины ”достигла ужасающего дна”

Europe Migrants Foto: Virginia Mayo, AP

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Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров ”достигла ужасающего дна”. Заявление главы МИД Венгрии опубликовано на сайте правительства.
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Центральное отопление в Таллинне подорожает на 10%

Radiaator Foto: Ester Vaitmaa

В новом отопительном сезоне клиенты фирмы Utillitas Tallinn будут платить за теплоснабжение в среднем на 10% больше, чем прежде.
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Работа mobiil-ID была нарушена

Pilt on illustreeriv Foto: Tiit Blaat

Пользователи сообщили, что в пятницу с 10:42 наблюдались проблемы с ID-картами, mobiil-ID и Smart ID.
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ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

фото иллюстративное Foto: Alexandr Polegenko, Sputnik

Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.
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"Где же гостеприимство?" Грубость работников нарвской таможни возмутила читательницу

Mees Narva piiripunktis Foto: Ilmar Saabas

"Хочу рассказать о работниках таможни в Нарве. Ехала из Санкт-Петербурга в среду 05.09.2018 днем. Такого грубого и хамского поведения работников-женщин не видела давно!" — пишет читательница "МК Эстонии".
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Колесо обозрения на таллиннском торговом центре T1 в этом году установлено не будет. Когда оно появится?

T1 Mall of Tallinn. Siia peaks tulema vaateratas Foto: Jaanus Lensment

Колесо обозрения, которое, согласно первоначальным планам должно было быть установлено на крыше нового торгового центра T1 в октябре, будет установлено в начале следующего года, пишет ERR.
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Будьте готовы: на выходных возможны перебои с интернетом

Foto: Tiit Blaat

ICANN информирует, что в течение следующих 48 часов перебои с интернетом возможны во всем мире.
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Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина продолжаются. В понедельник ими займутся полицейские с собаками

FOTO: Niina Rostovtseva

Третью неделю идут поиски заблудившегося 26 сентября в лесу возле деревни Ремнику 78-летнего мужчины из Нарвы. В понедельник к поискам приступают полицейские с собаками, которые ищут погибших людей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.
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Вопиющая история: восьмилетняя девочка из-за дяди-наркомана чуть не умерла от передозировки ”колпаками”

Peaaegu lapse surma põhjustanud narkomaan eile kohtus: „Ma ei soovi süüdistuse ettelugemist. Kõik on ju niigi selge.”

В начале июня в одной из столичных школ восьмилетней ученице стало плохо. Прибывшая на место скорая доставила впавшую в кому девочку в больницу. Медики диагностировали у нее тяжелую передозировку GHB (оксибутират натрия, в народе более известный как жидкий экстази, бутират, пробки, колпаки и т. д.), пишет Eesti Päevaleht.
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ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку

Facebook, ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине обнаружили колонну идущих из России в Донбасс грузовиков, один из которых перевозил зенитную установку. Информация размещена на странице СММ ОБСЕ в Facebook.
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Вопиющая история: восьмилетняя девочка из-за дяди-наркомана чуть не умерла от передозировки ”колпаками”

12.10.2018
В начале июня в одной из столичных школ восьмилетней ученице стало плохо. Прибывшая на место скорая доставила впавшую в кому девочку в больницу. Медики диагностировали у нее тяжелую передозировку GHB (оксибутират натрия, в народе более известный как жидкий экстази, бутират, пробки, колпаки и т. д.), пишет Eesti Päevaleht.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшие платными парковки Maxima, подорожание тепла в Таллинне, завершающиеся поиски пропавшего в лесу нарвитянина

12.10.2018
К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks.

Тепло в Таллинне ожидаемо подорожало на 10 процентов.

Добровольцы планируют завершить к понедельнику поиски пропавшего в лесах Причудья 26 сентября 78-летнего нарвитянина — все квадраты осмотрены, но результата невероятные усилия не дали.
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Повезло: в заливе Копли был спасен мужчина, находившийся в холодной воде около часа

12.10.2018
Сегодня вечером около 18.15 катер Таллиннского кордона наткнулся в море на гидроцикл без водителя. Сотрудники погранохраны приступили к поискам человека, который, как они предполагали, попал в беду.
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ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку

12.10.2018
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине обнаружили колонну идущих из России в Донбасс грузовиков, один из которых перевозил зенитную установку. Информация размещена на странице СММ ОБСЕ в Facebook.
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139,30 €

Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина продолжаются. В понедельник ими займутся полицейские с собаками

12.10.2018
Третью неделю идут поиски заблудившегося 26 сентября в лесу возле деревни Ремнику 78-летнего мужчины из Нарвы. В понедельник к поискам приступают полицейские с собаками, которые ищут погибших людей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.
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