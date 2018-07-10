ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшего исламистом жителя Эстонии ищет Интерпол, а бесплатный транспорт в Ида-Вирумаа уже принес кучу проблем

Жителя Эстонии Сазанакова, вступившего в ряды исламистов в Сирии и из Ивана превратившегося в Абдурахмана, разыскивает Интерпол. Бесплатный уездный транспорт в первые 10 дней своего существования уже принес уйму проблем, но то ли еще будет. Эти и другие сюжеты — в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
В Эстонии запущен новый портал по продаже автомобилей
Сайт Autosait.ee, несколько месяцев работавший в бета-версии, официально начал свою деятельность. Это портал по покупке и продаже автомобилей, являющийся конкурентом для портала Auto24, который в данный момент практически господствует на рынке, говорится в пресс-релизе. Loe edasi…
ГРАФИК: Как оставленный без присмотра мальчик упал с горки в виде трубы в Ülemiste
В воскресенье во второй половине дня скорая получила вызов в торговый центр Ülemiste, где мальчик дошкольного возраста упал с трубы для скатывания с высоты нескольких метров. Смотрите, как произошло падение. Loe edasi…
ФОТО: Из-за спора двух водителей в центре Таллинна встало трамвайное движение
В 8:54 полиция получила вызов к Эстонскому драматическому театру на Пярну маантеэ в центре Таллинна, где столкнулись два легковых автомобиля. ДТП нарушило не только автомобильное движениЕ, но и трамвайное. Loe edasi…
ВИДЕО: Хотите стать сопродюсером первого эстонского сериала на русском языке? LasnaГорск приглашает всех поддержать проект
Начиная с 10 июля, на платформе коллективного финансирования Hooandja все заинтересованные могут стать сопродюсерами первого эстонского сериала на русском языке LasnaГорск, сообщают организаторы проекта. Loe edasi…
”Мне не жалко платить детям, но жалко платить блондинке, которая спустит эти деньги”. Отцы очень часто не знают, на что женщины тратят алименты
”Мне не жалко платить своим детям деньги. Хоть 1000 евро в месяц. Но мне жалко платить деньги блондинке, которая спустит их на гелевые ногти и накладные волосы”, — сказал Eesti Päevaleht Мадис (имя изменено — прим. ред.). Loe edasi…
Заместитель префекта в свете убийства в арестном доме: следует модернизировать камеры и перестроить систему охраны
В свете произошедшего в Тартуском арестном доме убийства заместитель Лыунаского префекта Индрек Коэметс отмечает, что все камеры следует модернизировать, а проверки проводить чаще. Loe edasi…
Первые 10 дней бесплатного уездного транспорта в Ида-Вирумаа: порванные сиденья, мусор, упрямые пассажиры, большие проблемы одной маленькой фирмы
Уже 10 дней уездными автобусными линиями в десяти уездах Эстонии можно пользоваться бесплатно всем, независимо от места проживания. Вероятно, только из за плохой погоды это пока не привело к некоторым ожидаемым проблемам, но ко многим уже привело. Loe edasi…
Таллиннский чиновник издевается над темнокожими? Тальво Рюйтельмаа: я перевоплотился в шахтера
Сообщество ”Толерантная Эстония” вывесило на своей странице пост с фотографиями заведующего отделом организации движения столичного Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа. По оценке сообщества, проблема заключается в костюме чиновника. Сообщество назвало действия Рюйтельмаа, лицо и руки которого выкрашены в черный цвет, блэкфейсом*. Loe edasi…
Счастливый конец! Из затопленной пещеры в Таиланде освободили всех детей и их тренера
В Таиланде завершилась операция по спасению группы школьников и их тренера из пещеры Кхао Луанг. Во вторник, 10 июля, спасатели вывели из затопленного подземелья остававшегося там ребенка и взрослого — игрока юношеской футбольной команды и тренера, сообщает Reuters со ссылкой на военных королевства. Loe edasi…
Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: что надо знать, если вы планируете в это время поехать в столицу Финляндии
Тийт Вяхи: об ожидании завершения истерии ”холодной войны”, понимании им Трампа и нежелании возвращаться в политику
Хотя общеполитическая обстановка сейчас по-прежнему скорее неблагоприятна для стабильного бизнес-развития, Силламяэский порт не опускает рук и работает над несколькими инвестиционными проектами, подтвердил в интервью ”Инфопрессу” председатель совета Силпорта Тийт ВЯХИ. Он также ответил и на вопрос о том, планирует ли он сказать своё слово на парламентских выборах следующего года. Loe edasi…
Министр Индрек Саар хочет ухода Осиновского с поста председателя соцдемов