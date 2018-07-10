ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшего исламистом жителя Эстонии ищет Интерпол, а бесплатный транспорт в Ида-Вирумаа уже принес кучу проблем

В воскресенье во второй половине дня скорая получила вызов в торговый центр Ülemiste, где мальчик дошкольного возраста упал с трубы для скатывания с высоты нескольких метров. Смотрите, как произошло падение.

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ФОТО: Из-за спора двух водителей в центре Таллинна встало трамвайное движение

Liiklusõnnetus Draamateatri ees Foto: Reet Pärgma

В 8:54 полиция получила вызов к Эстонскому драматическому театру на Пярну маантеэ в центре Таллинна, где столкнулись два легковых автомобиля. ДТП нарушило не только автомобильное движениЕ, но и трамвайное.

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ВИДЕО: Хотите стать сопродюсером первого эстонского сериала на русском языке? LasnaГорск приглашает всех поддержать проект

Начиная с 10 июля, на платформе коллективного финансирования Hooandja все заинтересованные могут стать сопродюсерами первого эстонского сериала на русском языке LasnaГорск, сообщают организаторы проекта.

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”Мне не жалко платить детям, но жалко платить блондинке, которая спустит эти деньги”. Отцы очень часто не знают, на что женщины тратят алименты

Illustratsioon: Mirko Aus

”Мне не жалко платить своим детям деньги. Хоть 1000 евро в месяц. Но мне жалко платить деньги блондинке, которая спустит их на гелевые ногти и накладные волосы”, — сказал Eesti Päevaleht Мадис (имя изменено — прим. ред.).

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Заместитель префекта в свете убийства в арестном доме: следует модернизировать камеры и перестроить систему охраны

Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

В свете произошедшего в Тартуском арестном доме убийства заместитель Лыунаского префекта Индрек Коэметс отмечает, что все камеры следует модернизировать, а проверки проводить чаще.

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Первые 10 дней бесплатного уездного транспорта в Ида-Вирумаа: порванные сиденья, мусор, упрямые пассажиры, большие проблемы одной маленькой фирмы

Ekspress Meedia

Уже 10 дней уездными автобусными линиями в десяти уездах Эстонии можно пользоваться бесплатно всем, независимо от места проживания. Вероятно, только из за плохой погоды это пока не привело к некоторым ожидаемым проблемам, но ко многим уже привело.

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Таллиннский чиновник издевается над темнокожими? Тальво Рюйтельмаа: я перевоплотился в шахтера