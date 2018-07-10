10.07.2018, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшего исламистом жителя Эстонии ищет Интерпол, а бесплатный транспорт в Ида-Вирумаа уже принес кучу проблем


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшего исламистом жителя Эстонии ищет Интерпол, а бесплатный транспорт в Ида-Вирумаа уже принес кучу проблем
Foto: Kuvatõmmis

Жителя Эстонии Сазанакова, вступившего в ряды исламистов в Сирии и из Ивана превратившегося в Абдурахмана, разыскивает Интерпол. Бесплатный уездный транспорт в первые 10 дней своего существования уже принес уйму проблем, но то ли еще будет.
Эти и другие сюжеты — в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

В Эстонии запущен новый портал по продаже автомобилей

Automüük Foto: Ilmar Saabas

Сайт Autosait.ee, несколько месяцев работавший в бета-версии, официально начал свою деятельность. Это портал по покупке и продаже автомобилей, являющийся конкурентом для портала Auto24, который в данный момент практически господствует на рынке, говорится в пресс-релизе.
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ГРАФИК: Как оставленный без присмотра мальчик упал с горки в виде трубы в Ülemiste

В воскресенье во второй половине дня скорая получила вызов в торговый центр Ülemiste, где мальчик дошкольного возраста упал с трубы для скатывания с высоты нескольких метров. Смотрите, как произошло падение.
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ФОТО: Из-за спора двух водителей в центре Таллинна встало трамвайное движение

Liiklusõnnetus Draamateatri ees Foto: Reet Pärgma

В 8:54 полиция получила вызов к Эстонскому драматическому театру на Пярну маантеэ в центре Таллинна, где столкнулись два легковых автомобиля. ДТП нарушило не только автомобильное движениЕ, но и трамвайное.
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ВИДЕО: Хотите стать сопродюсером первого эстонского сериала на русском языке? LasnaГорск приглашает всех поддержать проект

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Начиная с 10 июля, на платформе коллективного финансирования Hooandja все заинтересованные могут стать сопродюсерами первого эстонского сериала на русском языке LasnaГорск, сообщают организаторы проекта.
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”Мне не жалко платить детям, но жалко платить блондинке, которая спустит эти деньги”. Отцы очень часто не знают, на что женщины тратят алименты

Illustratsioon: Mirko Aus

”Мне не жалко платить своим детям деньги. Хоть 1000 евро в месяц. Но мне жалко платить деньги блондинке, которая спустит их на гелевые ногти и накладные волосы”, — сказал Eesti Päevaleht Мадис (имя изменено — прим. ред.).
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Заместитель префекта в свете убийства в арестном доме: следует модернизировать камеры и перестроить систему охраны

Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

В свете произошедшего в Тартуском арестном доме убийства заместитель Лыунаского префекта Индрек Коэметс отмечает, что все камеры следует модернизировать, а проверки проводить чаще.
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Первые 10 дней бесплатного уездного транспорта в Ида-Вирумаа: порванные сиденья, мусор, упрямые пассажиры, большие проблемы одной маленькой фирмы

Ekspress Meedia

Уже 10 дней уездными автобусными линиями в десяти уездах Эстонии можно пользоваться бесплатно всем, независимо от места проживания. Вероятно, только из за плохой погоды это пока не привело к некоторым ожидаемым проблемам, но ко многим уже привело.
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Таллиннский чиновник издевается над темнокожими? Тальво Рюйтельмаа: я перевоплотился в шахтера

Kuvataõmmis

Сообщество ”Толерантная Эстония” вывесило на своей странице пост с фотографиями заведующего отделом организации движения столичного Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа. По оценке сообщества, проблема заключается в костюме чиновника. Сообщество назвало действия Рюйтельмаа, лицо и руки которого выкрашены в черный цвет, блэкфейсом*.
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Счастливый конец! Из затопленной пещеры в Таиланде освободили всех детей и их тренера

Tai Foto: SOCIAL MEDIA, REUTERS

В Таиланде завершилась операция по спасению группы школьников и их тренера из пещеры Кхао Луанг. Во вторник, 10 июля, спасатели вывели из затопленного подземелья остававшегося там ребенка и взрослого — игрока юношеской футбольной команды и тренера, сообщает Reuters со ссылкой на военных королевства.
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Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: что надо знать, если вы планируете в это время поехать в столицу Финляндии

Reuters/Scanpics

В понедельник, 16 июля, президент США Дональд трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Хельсинки. Какие изменения это принесет для тех, кто собирается посетить в это время финскую столицу?
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Тийт Вяхи: об ожидании завершения истерии ”холодной войны”, понимании им Трампа и нежелании возвращаться в политику

Tiit Vähi - veebruar 2016 Foto: Sven Arbet

Хотя общеполитическая обстановка сейчас по-прежнему скорее неблагоприятна для стабильного бизнес-развития, Силламяэский порт не опускает рук и работает над несколькими инвестиционными проектами, подтвердил в интервью ”Инфопрессу” председатель совета Силпорта Тийт ВЯХИ. Он также ответил и на вопрос о том, планирует ли он сказать своё слово на парламентских выборах следующего года.
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Министр Индрек Саар хочет ухода Осиновского с поста председателя соцдемов

Hendrik Osula

Издание Eesti Ekspress пишет, что министр культуры Индрек Саар хочет ухода Евгения Осиновского с поста председателя социал-демократов.
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Третий случай за последнее время: сегодня российский самолет нарушил эстонское воздушное пространство

Ria Novosti

Сегодня утром в районе острова Вайдло эстонское воздушное пространство без разрешения нарушил российский самолет IL-96.
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От известной христианской певицы до заядлой алкоголички. Вийви Сынаялг — о борьбе с зависимостью: я чувствую, что нахожусь в начале нового, красивого пути

Karin Kaljuläte

”Раньше меня волновало лишь то, чтобы у меня были таблетки и вино. Теперь мой мир снова обрел краски”, — признается оправляющаяся от алкогольной зависимости Вийви Сынаялг, пишет LP.
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Интерпол объявил в розыск присоединившегося к сирийским исламистам Ивана Сазанакова из Эстонии

Foto: Kuvatõmmis

Интерпол объявил в розыск Ивана Сазанакова из Эстонии, который присоединился к исламистам в Сирии. Согласно объявлению о розыске, его новое имя — Абдуррахман Сазанаков.
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Художник Татьяна Стомахина: если хотите интегрироваться, не определяйте детей в русскую школу

10.07.2018
”Наш опыт интеграции в эстонское общество совершенно иной, нежели у семьи Евгении Чириковой. Проблемы были связаны с бюрократией при получении разрешения на работу, но никак не с интеграцией” , — пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht художник Татьяна Стомахина.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшего исламистом жителя Эстонии ищет Интерпол, а бесплатный транспорт в Ида-Вирумаа уже принес кучу проблем

10.07.2018
Жителя Эстонии Сазанакова, вступившего в ряды исламистов в Сирии и из Ивана превратившегося в Абдурахмана, разыскивает Интерпол. Бесплатный уездный транспорт в первые 10 дней своего существования уже принес уйму проблем, но то ли еще будет.
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