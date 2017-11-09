ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Старый новый мэр Таллинна, установка главной елки страны и проклятие цыганки

Сегодня, 9 ноября, Таллинснкое горсобрание избрало на должность мэра столицы Таави Ааса, который до этого был исполняющим обязанности мэра. Также в этот день на Ратушной площади установили рождественскую елку. Кроме того, сегодня мы опубликовали историю о том, как как две женщины отдали цыганке целое состояние, чтобы избавиться от проклятия, и чуть не сошли с ума. Эти и другие новости этого четверга найдете в нашей ежедневной подборке.

ФОТО: Таллиннское горсобрание выбрало руководство города: мэром стал Таави Аас

Ekspress Meedia

На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания выбрали мэра, вице-мэров и председателей комиссий.

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Sputnik использует в качестве эксперта тракториста, который подозревался в связях с КГБ и слывет патологическим лжецом

Kollaaž

Прокремлевский портал Sputnik использует в качестве эксперта тракториста, который подозревался в сотрудничестве с КГБ и придумал себе фантастическое реноме. Жертвами сочиненных ”патологическим лжецом” Виллемом Роода историй могли стать и эстонские историки, опубликовавшие его выдумки в своих книгах, пишет Eesti Päevaleht.

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В Нарве отстранили от должности судью, которая оскорбила женщину, разводившуюся с мусульманином

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ТОП Чтобы избавиться от проклятия, женщины отдали цыганке целое состояние и чуть не сошли с ума Читатель: обновление сертификатов ИД-карты прервалось — теперь она бесполезна и в э-услугах, и в магазинах! ВИДЕО: Маленькая девочка выбежала из-за автобуса прямо под колеса автомобиля

Дисциплинарная коллегия Госсуда позавчера решила отстранить от должности судью из Нарвы Пилле Авер, которая оскорбила обратившуюся в суд для расторжения брака женщину. Авер признала, что унижала и нападала на женщину, которая была замужем за мусульманином, однако вины за собой не увидела.

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Во дворе Нарвского замка раскопали фундамент православной церкви, чтобы построить там резервуар для воды

Roman Vikulov, Delfi

В рамках большого проекта реконструкции восточного крыла замка, на который от Европейского фонда регионального развития получено более четырех миллионов евро, там создают систему пожаротушения, и ее частью станет большой резервуар с водой.

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Президент созывает совет по гособороне для обсуждения кризиса ИД-карт

Kersti Kaljulaid Foto: Priit Simson

Завтра утром президент Керсти Кальюлайд созывает собрание совета по гособороне с целью обсуждения путей разрешения кризиса ИД-карт, связанного с их уязвимостью.

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Читатель: обновление сертификатов ИД-карты прервалось — теперь она бесполезна и в э-услугах, и в магазинах!

Foto: Anni Õnneleid

В редакцию Delfi обратился читатель, который попытался обновить сертификаты ИД-карты и это почти удалось, но в какой-то момент обновление остановилось и теперь ИД-карту больше невозможно использовать в э-услугах. И он такой не единственный.

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Две молодые эстонки попали в Австралии в ДТП: одна находится на грани жизни и смерти

23 октября в районе Болдивис недалеко от Перта в Австралии произошла авария, в которой пострадали три человека: две женщины из Эстонии и мужчина.

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Ансип об аварии Ратаса: я пользовался спецсигналами лишь однажды

Peaminister Andrus Ansip oma ametiautost väljumas. Foto: Andres Putting

Бывший премьер-министр Эстонии и вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал, что в свое время использовал спецсигналы при передвижении на автомобиле лишь однажды.

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Скандал перерос в международный: на защиту работников Раквереского комбината встали финские и европейские профсоюзы

Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajad nõuavad raske töö eest inimväärset palka. Tiit Blaat

По словам руководителя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, на днях Раквере посетили представители финского профоюза, в том числе доверенные лица производств HKScan в Финляндии. Кроме того, свою поддержку выразили европейские профсоюзы.

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Консул России просит о встрече с задержанным в Нарве предполагаемым агентом ФСБ

Pilt on illustratiivne Foto: Argo Ingver

Посольство России в Эстонии ходатайствует о встрече российского консула с задержанным и арестованным ранее в Нарве гражданином РФ, который, по данным прокуратуры, является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии

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ФОТО и ВИДЕО: Пропавшего в Пярну Йоханнеса ищут в реке при помощи эхолокатора

Пропавший ночью 29 октября в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден, сейчас его ищут в реке Пярну при помощи эхолокатора.

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ФОТО: На Ратушной площади установили рождественскую елку

Foto: Karli Saul

На Ратушную площадь в Таллинне привезли рождественскую елку.

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Чтобы избавиться от проклятия, женщины отдали цыганке целое состояние и чуть не сошли с ума

RAHA TULEB: Panga­automaat salvestab hetke, kui Rubina võtab tütre kontolt välja raha, mille on tema ohvrid kandnud.

В марте этого года с промежутком в несколько дней в Северо-Эстонскую региональную больницу поступили две женщины в удручающем психическом состоянии, пишет Eesti Ekspress.

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Живая рыба на прилавке шокировала отправившуюся за мясом женщину с ребенком

Foto on illustreeriv Foto: Karli Saul

Посетительница Пярнуского рынка написала в группе Märgatud24 Pärnus на Facebook о том, как была шокировала видом живой рыбы на прилавках.

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ВИДЕО: ТОП-5 всемирно известных ресторанов и магазинов, прихода которых с нетерпением ждут в Эстонии

Путешествуя за границу, можно посетить много интересных мест общественного питания и магазинов, приход которых в Эстонию, к сожалению, в связи с ее небольшим рынком сбыта затруднен.

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