ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Старый новый мэр Таллинна, установка главной елки страны и проклятие цыганки

Сегодня, 9 ноября, Таллинснкое горсобрание избрало на должность мэра столицы Таави Ааса, который до этого был исполняющим обязанности мэра. Также в этот день на Ратушной площади установили рождественскую елку. Кроме того, сегодня мы опубликовали историю о том, как как две женщины отдали цыганке целое состояние, чтобы избавиться от проклятия, и чуть не сошли с ума. Эти и другие новости этого четверга найдете в нашей ежедневной подборке.
ФОТО: Таллиннское горсобрание выбрало руководство города: мэром стал Таави Аас
На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания выбрали мэра, вице-мэров и председателей комиссий.
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Sputnik использует в качестве эксперта тракториста, который подозревался в связях с КГБ и слывет патологическим лжецом
Прокремлевский портал Sputnik использует в качестве эксперта тракториста, который подозревался в сотрудничестве с КГБ и придумал себе фантастическое реноме. Жертвами сочиненных ”патологическим лжецом” Виллемом Роода историй могли стать и эстонские историки, опубликовавшие его выдумки в своих книгах, пишет Eesti Päevaleht.
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В Нарве отстранили от должности судью, которая оскорбила женщину, разводившуюся с мусульманином
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Дисциплинарная коллегия Госсуда позавчера решила отстранить от должности судью из Нарвы Пилле Авер, которая оскорбила обратившуюся в суд для расторжения брака женщину. Авер признала, что унижала и нападала на женщину, которая была замужем за мусульманином, однако вины за собой не увидела.
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Во дворе Нарвского замка раскопали фундамент православной церкви, чтобы построить там резервуар для воды
В рамках большого проекта реконструкции восточного крыла замка, на который от Европейского фонда регионального развития получено более четырех миллионов евро, там создают систему пожаротушения, и ее частью станет большой резервуар с водой.
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Президент созывает совет по гособороне для обсуждения кризиса ИД-карт
Завтра утром президент Керсти Кальюлайд созывает собрание совета по гособороне с целью обсуждения путей разрешения кризиса ИД-карт, связанного с их уязвимостью.
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Читатель: обновление сертификатов ИД-карты прервалось — теперь она бесполезна и в э-услугах, и в магазинах!
В редакцию Delfi обратился читатель, который попытался обновить сертификаты ИД-карты и это почти удалось, но в какой-то момент обновление остановилось и теперь ИД-карту больше невозможно использовать в э-услугах. И он такой не единственный.
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Две молодые эстонки попали в Австралии в ДТП: одна находится на грани жизни и смерти
23 октября в районе Болдивис недалеко от Перта в Австралии произошла авария, в которой пострадали три человека: две женщины из Эстонии и мужчина.
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Ансип об аварии Ратаса: я пользовался спецсигналами лишь однажды
Бывший премьер-министр Эстонии и вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал, что в свое время использовал спецсигналы при передвижении на автомобиле лишь однажды.
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Скандал перерос в международный: на защиту работников Раквереского комбината встали финские и европейские профсоюзы
По словам руководителя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, на днях Раквере посетили представители финского профоюза, в том числе доверенные лица производств HKScan в Финляндии. Кроме того, свою поддержку выразили европейские профсоюзы.
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Консул России просит о встрече с задержанным в Нарве предполагаемым агентом ФСБ
Посольство России в Эстонии ходатайствует о встрече российского консула с задержанным и арестованным ранее в Нарве гражданином РФ, который, по данным прокуратуры, является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии
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ФОТО и ВИДЕО: Пропавшего в Пярну Йоханнеса ищут в реке при помощи эхолокатора
Пропавший ночью 29 октября в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден, сейчас его ищут в реке Пярну при помощи эхолокатора.
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ФОТО: На Ратушной площади установили рождественскую елку
На Ратушную площадь в Таллинне привезли рождественскую елку.
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Чтобы избавиться от проклятия, женщины отдали цыганке целое состояние и чуть не сошли с ума
В марте этого года с промежутком в несколько дней в Северо-Эстонскую региональную больницу поступили две женщины в удручающем психическом состоянии, пишет Eesti Ekspress.
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Живая рыба на прилавке шокировала отправившуюся за мясом женщину с ребенком
Посетительница Пярнуского рынка написала в группе Märgatud24 Pärnus на Facebook о том, как была шокировала видом живой рыбы на прилавках.
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ВИДЕО: ТОП-5 всемирно известных ресторанов и магазинов, прихода которых с нетерпением ждут в Эстонии
Путешествуя за границу, можно посетить много интересных мест общественного питания и магазинов, приход которых в Эстонию, к сожалению, в связи с ее небольшим рынком сбыта затруднен.
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