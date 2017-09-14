ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Старт учений ”Запад-2017”, депортация эстонского ”беспаспортника” и магия циркового закулисья

Вечер — самое время подвести итоги. Чем нас удивил уходящий четверг?

Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии "Запад-2017" стартовали на территории двух стран.

В редакцию Delfi обратился читатель который вместе с матерью 1 августа отправился на самолете в Санкт-Петербург. На пограничном контроле он обнаружил, что его паспорт гражданина Эстонии с визой Российской Федерации остался в самолете. В итоге его депортировали. Читайте подробности ниже!

Четыре дня — именно столько времени арена Саку Суурхаль будет во власти Cirque du Soleil. О том, как питаются артисты, какой костюм в шоу самый дорогой и многие другие интересные подробности — в репортаже Delfi.

Бизнес-леди помогала криминальному авторитету Вячеславу Гулевичу из любви?

Foto: Andres Putting

Полиция расследует таинственные отношения жены успешного предпринимателя и задержанного в Испании лидера Кемеровской преступной группировки, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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Полиция: поход за грибами надо планировать так, чтобы выйти из леса до наступления темноты

Foto: Delfi lugeja

Только за вчерашний день, 13 сентября, в помощи полиции нуждались шестеро заблудившихся в лесу человек. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, из леса следует выйти до темноты, большую роль в быстром разрешении ситуации играет наличие мобильного телефона, пишет Департамент полиции и погранохраны.

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"Запад-2017": Минобороны РФ заверяет в отсутствии планов вторжения

Foto: Pavel Golovkin, AP

Россия "ни в коем случае" не намеревается осуществить военное вторжение на территории сопредельных государств, а совместные учения с Белоруссией "Запад-2017" нацелены на борьбу с терроризмом, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью DW.

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ФОТО: У Сависаара — новый помощник. Кто это?

Savisaare protsess 12.09 Foto: Tiit Blaat

На вчерашнее заседание Харьюского уездного суда Эдгар Сависаар явился с новым сопровождающим.

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Молодой человек попытался заработать на домене с именем президента Кальюлайд

Karli Saul

Для получения домена со своим именем президент Эстонии Керсти Кальюлайд была вынуждена обратиться в комиссию по доменным спорам, пишет Eesti Ekspress.

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Учебные заведения перед выборами: можно ли оставаться свободными от политики?

Foto on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser

В этом году в муниципальных выборах впервые принимают участие молодые люди с 16–17 лет. Чтобы сохранить в образовательных учреждениях политическую нейтральность, на общеобразовательные школы и заведения профессионального образования ложится большая ответственность. Как и кто будет следить за политагитацией в школах, выясняла ”МК-Эстония”.

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Стратегические маневры "Запад-2017" начались в России и Белоруссии

Foto: TT NYHETSBYRÅN, AP

Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии "Запад-2017" стартовали на территории двух стран, сообщает в четверг Минобороны РФ.

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Что станет с деньгами, или Как бионическая нога Сависаара центристов рассорила

ELU RATASTEL: Edgar Savisaar, tema abiline Andres-Marius Rosenblatt ja Olga Ivanova augustis 2017, kui kaks viimast polnud veel pildilt kukkunud. Foto: Alar Truu

Народ пожертвовал на бионическую ногу для экс-лидера центристов Эдгара Сависаара 34 514 евро. С целью сбора средств в прошлом году было основано MTÜ Jalg Alla, членами правления которого стали старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, бывший заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Прийти Кутсер и центристка Екатерина Майзик, пишет Eesti Ekspress.

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Политическая реклама в соцсетях во время запрета: законно или нет?

Kollaaž valimiskampaaniast sotsiaalmeedias Ekspress Meedia

Во вчерашней ”Актуальной камере” прозвучало, что, согласно трактовке полиции, к политической наружной рекламе относится и предвыборная пропаганда в социальных сетях, которая во время действия запрета на наружную рекламу должна подлежать удалению.

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В Петербурге эвакуировали множество торговых центров, звонки с угрозами поступают с территории Украины

Foto: Alexei Danichev, RIANovosti

Из нескольких торговых центров Санкт-Петербурга в четверг днем эвакуируют посетителей в связи с анонимными сообщениями о минировании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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Остановить конвейер. Как 50 детей-неграждан раскачали правительство Латвии

Foto: AFI

В Латвии разгорается громкий политический скандал вокруг детей неграждан. Вопреки возражениям правительственной коалиции, президент страны Раймонд Вейонис внес в парламент законопроект об упрощении процедуры присвоения гражданства детям, рожденным в семьях неграждан, пишет rus.delfi.lv.

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Расчехляйте зонтики! В ближайшие дни Эстонию атакуют дожди и грозы

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

Читайте прогноз погоды от pogoda.ee и не забудьте дома зонт!

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Партия реформ: акциз на алкоголь надо уменьшить, так как он превышает критическую отметку

Foto: Ago Tammik

Началось рассмотрение инициированного парламентской фракцией Партии реформ законопроекта по восстановлению к 2020 году ставки акциза на алкоголь уровня 2015 года, сообщают реформисты в пресс-релизе.

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Сколько водитель принял на грудь, если степень его опьянения 1,5 промилле?

Foto on illustratiivne Foto: Argo Ingver

Криминальная хроника не оскудевает сообщениями о пьяных водителях. Иной раз можно увидеть сообщение полиции о том, что задержан нарушитель в состоянии опьянения более 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность и что никак не списать на ”остаточные явления”. Delfi узнал у Института развития здоровья, сколько человек с 1,5 промилле мог выпить?

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Пассажира, забывшего паспорт в самолете Nordica, депортировали из России

Nordica lennukid Foto: Nordica

В редакцию Delfi обратился Андрей Синкевич, который вместе с матерью 1 августа отправился на самолете авиакомпании Nordica в Санкт-Петербург. На пограничном контроле он обнаружил, что его паспорт гражданина Эстонии с визой Российской Федерации остался в самолете.

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ФОТО DELFI: Из-за дождя затопило недавно отремонтированную улицу в Каламая

Kalamajas uputab Foto: Andres Putting

Реконструированная весной пешеходно-велосипедная дорожка на улице Вабрику напоминает небольшую реку. Кажется, водосточные системы не смогли справиться с сегодняшними осадками.

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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: На страну надвигаются дожди и грозы — в Пярну уже началось

Foto: Toomas Assak

Синоптики обещают, что в ближайшие дни Эстонию атакуют дожди и грозы. Похоже, что в Пярну "уже началось": читатель прислал в редакцию видео потопа на местном пляже.

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ВИДЕО DELFI: Волшебство уже в Таллинне! Репортаж из-за кулис Cirque du Soleil

Четыре дня - именно столько времени арена Саку Суурхаль будет во власти Cirque du Soleil. 14 сентября состоится премьерный для Эстонии показ постановки Varekai, а 17 сентября артисты упакуют вещи и отправятся в другие страны. Delfi удалось пробраться за кулисы цирка, чтобы узнать, как живет и чем дышит настоящее волшебство. Смотрите видео!

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Этой осенью более 7500 человек смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации

Klassiruum pärast tunde Foto: Annika Haas

В 2017 году в бесплатных курсах повышения квалификации, заказанных Министерством образования и науки, смогут принять участие 14 000 человек. В общей сложности предлагается более 1000 бесплатных курсов в 30 различных областях. Этой осенью список пополнился еще 215 курсами, пройти которые смогут более 7500 человек, сообщает Министерство образования и науки.

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ГРАФИК: Нехватка рабочей силы в сфере обслуживания сделает зарплаты достойными

R-kioski personalijuht Piret Aess oli eile ise leti taga. Madis Veltman

Нехватка рабочей силы заставляет руководителей вставать за прилавки и поднимать обслуживающему клиентов персоналу зарплаты, пишет Eesti Päevaleht.

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Швеция начала крупнейшие военные учения одновременно с Россией

фото иллюстративное Foto: Sameer Najafizada, AP

Швеция начала крупнейшие за последние 23 года военные учения. Маневры начались почти одновременно с российско-белорусскими учения "Запад-2017", вызвавшими тревогу в странах Восточной Европы.

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ВИДЕО читателя Delfi: В Копли чересчур спешивший велосипедист пронесся на желтый и угодил под колеса

В редакцию читатель прислал видео: на перекрестке столичных улиц Копли и Эрика велосипедист так спешил, что под проливным дождем пронесся на желтый и въехал в автомобиль, совершавший поворот.

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ЭКСПЕРИМЕНТ: Масляный кризис заставляет искать альтернативы. Есть ли разница между маслом и маргарином?

Neli maitsjat kuuest said aru, kumb on kumb. Suurim erinevus on nende arvates margariini soolakas maitse. Foto: Andres Putting

Злые языки говорят, что Эстонию и Европу настиг масляный кризис: спрос увеличивается, и производители за ним не поспевают. В связи с этим цены на масло за последний год выросли на несколько десятков процентов, а прилавки с маслом в магазинах заметно поредели, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: ”Солдаты НАТО не дадут Путину напасть на нас!” Прогулка по Тапа

Sven Arbet

Жизнь школьников Паши, Жени и Пети в Тапа становится все более интересной: в городе постоянно открываются новые пиццерии, а на улицах можно увидеть самых разных людей и самые разные машины, пишет Maaleht.

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