ЮРИСТ ОТВЕЧАЕТ: Сроки давности — почему долг не всегда можно взыскать даже при наличии договора или расписки
Немалую долю от числа обращений за правовой помощью составляют дела, связанные с взысканием договорной задолженности. В качестве примера можно привести такие случаи: требование о возврате займа, взыскание договорной неустойки, требования по уменьшению стоимости работы при некачественном исполнении договора подряда. Однако не всегда можно взыскать долг даже при наличии договора или расписки, разъясняет юрист Данил Липатов из бюро Progressor.
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Департамент статистики: уровень благосостояния жителей Эстонии растет
Сегодня, 11 января, Департамент статистики представляет сборник ”Социальные тенденции”, который рассматривает благополучие, качество жизни и способность домохозяйств справляться на прожиточном уровне.
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Le Monde: Эстония проводит учения перед лицом российской угрозы
"В этой прибалтийской стране растет обеспокоенность из-за ужесточения политики Москвы и позиции Дональда Трампа по НАТО", — пишет Бенуа Виткин, корреспондент Le Monde.
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Брат Кальюлайд: кто он и почему сторонники Сависаара считают его предателем
34-летний центрист Раймонд Кальюлайд позирует обнаженным, поддерживает гомосексуалистов и является одним из авторов скандального интернет-ресурса nihilist.fm. Он не входит в ближайшее окружение Юри Ратаса, а сторонники Эдгара Сависаара считают его предателем, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
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Няэме признан виновным в присвоении, он покидает пост старейшины Кесклинна
Сегодня старейшина Кесклинна Алар Няэме окончательно был признан виновным в присвоении, когда Государственный суд отказался принимать на рассмотрение обжалование его обвинительного приговора.
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ФОТО: В Мустамяэ на остановке Сийли девочка попала под машину
Сегодня после 14:00 в Мустамяэ в Таллинне девочка попала под машину. ДТП произошло на остановке Сийли на Сыпрузе пуйестеэ.
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Statoil меняет название: что это принесет потребителю
Весной этого года станции Statoil получат новое название Circle K, генеральный директор которого Кай Реало заверяет, что речь идет только о смене названия — бутерброды и топливо там можно будет купить по-прежнему.
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ГРАФИК: Сколько эстоноземельцев не могут себе позволить новую одежду, интернет и другие блага
В Эстонии те люди, которые не могут позволить себе ту или иную элементарную вещь, составляют около 13% населения, выясняется из свежего сборника социальных тенденций Департамента статистики.
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Ратас о поездке Тоом в Сирию: дружеские отношения с диктатором никому не делают чести
На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу, отвечая на вопросы парламентариев о визите депутата Европарламента Яны Тоом в Сирию, премьер-министр Юри Ратас сказал, что не поехал бы вместо Тоом в Сирию и не считает это правильным.
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ФОТО: В Таллинне задержан нарководитель, заснувший за рулем посреди проезжей части
Сегодня на улице Аэдвилья в Таллинне был задержан водитель с подозрением на наркотическое опьянение, которого ранее заметили на улице Крейцвальди, где он спал за рулем посреди проезжей части.
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Прилавки пусты: неужели Репинский больше не продает голландский сыр?
Как выяснилось, в магазинах Selver больше не продается козий сыр с фермы бывшего министра сельского хозяйства Мартина Репинского, хотя он был в продаже постоянно уже два года, пишет Eesti Ekspress. Чем это может быть вызвано?
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Скандал с пожертвованиями и семейными пособиями: бесплатный сыр бывает только в мышеловке?
По данным издания Eesti Päevaleht, бизнесмены еще перед выборами в Рийгикогу в 2015 году предлагали миллион евро партиям, которые поднимут семейные пособия, поэтому политикам уже давно было известно о подобном намерении и они могли принимать его во внимание при принятии решений.
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