Департамент статистики утверждает, что уровень благосостояния жителей Эстонии растет. Так ли это? Смотрите, сколько эстоноземельцев не могут себе позволить различные блага. Французская пресса выпустила репортаж об эстонских учениях, а старейшину Кесклинна окончательно признали виновным в присвоении. Читайте также, что принесет потребителю смена названия Statoil.

ЮРИСТ ОТВЕЧАЕТ: Сроки давности — почему долг не всегда можно взыскать даже при наличии договора или расписки

võlg Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

Немалую долю от числа обращений за правовой помощью составляют дела, связанные с взысканием договорной задолженности. В качестве примера можно привести такие случаи: требование о возврате займа, взыскание договорной неустойки, требования по уменьшению стоимости работы при некачественном исполнении договора подряда. Однако не всегда можно взыскать долг даже при наличии договора или расписки, разъясняет юрист Данил Липатов из бюро Progressor.

Loe edasi...

Департамент статистики: уровень благосостояния жителей Эстонии растет

USA keskpank avas ukse volatiilsusele. Foto: LHV

Сегодня, 11 января, Департамент статистики представляет сборник ”Социальные тенденции”, который рассматривает благополучие, качество жизни и способность домохозяйств справляться на прожиточном уровне.

Loe edasi...

Le Monde: Эстония проводит учения перед лицом российской угрозы

Kaitseväe õppused Foto: Tiit Blaat

"В этой прибалтийской стране растет обеспокоенность из-за ужесточения политики Москвы и позиции Дональда Трампа по НАТО", — пишет Бенуа Виткин, корреспондент Le Monde.

Loe edasi...

Брат Кальюлайд: кто он и почему сторонники Сависаара считают его предателем

ARMASTAB FOTOKUNSTI: Raimond Kaljulaid on väga hea fotograaf. Stiilinäiteid saab vaadata tema Facebooki-lehelt. Poseerib ka ise tihti. Selle klõpsu tegi temast Krõõt Tarkmeel. Krõõt Tarkmeel

34-летний центрист Раймонд Кальюлайд позирует обнаженным, поддерживает гомосексуалистов и является одним из авторов скандального интернет-ресурса nihilist.fm. Он не входит в ближайшее окружение Юри Ратаса, а сторонники Эдгара Сависаара считают его предателем, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Няэме признан виновным в присвоении, он покидает пост старейшины Кесклинна

Alar Nääme kohtuistungil Foto: Tiit Blaat

Сегодня старейшина Кесклинна Алар Няэме окончательно был признан виновным в присвоении, когда Государственный суд отказался принимать на рассмотрение обжалование его обвинительного приговора.

Loe edasi...

ФОТО: В Мустамяэ на остановке Сийли девочка попала под машину

Avarii Siili peatuses Foto: Veiko Vares

Сегодня после 14:00 в Мустамяэ в Таллинне девочка попала под машину. ДТП произошло на остановке Сийли на Сыпрузе пуйестеэ.

Loe edasi...

Statoil меняет название: что это принесет потребителю

Foto: Circle K Eesti

Весной этого года станции Statoil получат новое название Circle K, генеральный директор которого Кай Реало заверяет, что речь идет только о смене названия — бутерброды и топливо там можно будет купить по-прежнему.

Loe edasi...

ГРАФИК: Сколько эстоноземельцев не могут себе позволить новую одежду, интернет и другие блага

Laulupidu Foto: Andres Putting

В Эстонии те люди, которые не могут позволить себе ту или иную элементарную вещь, составляют около 13% населения, выясняется из свежего сборника социальных тенденций Департамента статистики.

Loe edasi...

Ратас о поездке Тоом в Сирию: дружеские отношения с диктатором никому не делают чести

Jüri Ratas ja Yana Toom Foto: Fotokollaaž

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу, отвечая на вопросы парламентариев о визите депутата Европарламента Яны Тоом в Сирию, премьер-министр Юри Ратас сказал, что не поехал бы вместо Тоом в Сирию и не считает это правильным.

Loe edasi...

ФОТО: В Таллинне задержан нарководитель, заснувший за рулем посреди проезжей части

Tallinnas Aedvilja tänaval peeti kinni narkojoobe kahtlusega juht Foto: Madis Veltman

Сегодня на улице Аэдвилья в Таллинне был задержан водитель с подозрением на наркотическое опьянение, которого ранее заметили на улице Крейцвальди, где он спал за рулем посреди проезжей части.

Loe edasi...

Прилавки пусты: неужели Репинский больше не продает голландский сыр?

Martin Repinski Konju Talu kitsed Foto: Sven Arbet

Как выяснилось, в магазинах Selver больше не продается козий сыр с фермы бывшего министра сельского хозяйства Мартина Репинского, хотя он был в продаже постоянно уже два года, пишет Eesti Ekspress. Чем это может быть вызвано?

Loe edasi...

Скандал с пожертвованиями и семейными пособиями: бесплатный сыр бывает только в мышеловке?

Helded ärimehed: (vasakult) Priit Alamäe, Karli Lambot, Jaan Tallinn, Margus Linnamäe, Heldur Meerits, Parvel Pruunsild. Lisaks kuulusid annetajate hulka Aivar Berzin ja Vahur Voll. Kollaaž

По данным издания Eesti Päevaleht, бизнесмены еще перед выборами в Рийгикогу в 2015 году предлагали миллион евро партиям, которые поднимут семейные пособия, поэтому политикам уже давно было известно о подобном намерении и они могли принимать его во внимание при принятии решений.

Loe edasi...