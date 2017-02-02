ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стало известно, на что Ильвес тратил "народные" деньги, стрельба в центре Таллинна

Сегодня в центре Таллинна, в квартале Ротерманни произошла стрельба, был ранен человек. Президентская канцелярия очень активно пользуется кредитными картами. С одной стороны, это ожидаемо, так как президент должен на подобающем уровне представлять страну, особенно за рубежом. Тем не менее, расходы на кредитные карты выросли именно во времена президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и только за последние девять месяцев составили более 90 000 евро. Американские власти приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ).
ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В центре Таллинна произошла стрельба, полиция разыскивает троих (119)
Сегодня в центре Таллинна, в квартале Ротерманни произошла стрельба, был ранен человек. Пострадавшего доставили в больницу.
Обнародованы данные кредитных карт президентской канцелярии: на что Ильвес тратил "народные" деньги? (238)
Президентская канцелярия очень активно пользуется кредитными картами. С одной стороны, это ожидаемо, так как президент должен на подобающем уровне представлять страну, особенно за рубежом. Тем не менее, расходы на кредитные карты выросли именно во времена президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и только за последние девять месяцев составили более 90 000 евро.
Вашингтон ослабил санкции в отношении ФСБ РФ (53)
Американские власти приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ), сообщается на сайте Министерства финансов.
Читатель возмущен из-за полотенца с символикой Эстонии: им же можно подтереться! (71)
Читатель Delfi Kasulik выразил свое беспокойство о том, разрешено ли законом продавать полотенце с цветами эстонского флага и тремя львами, которое он видел в магазине Selver. Ситуацию прокомментировали производитель полотенца и советник по символике государственной канцелярии.
Полиция ищет жертв мужчины, подозреваемого в совершении ограблений (15)
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит связаться с полицией людей, которые могли стать жертвами подозреваемого в совершении ограблений мужчины.
ЕСПЧ присудил Навальному 63,5 тысячи евро за семь задержаний (15)
Европейский суд по правам человека присудил оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в общей сумме чуть более 63,5 тысячи евро по его жалобам на задержания и аресты в ходе митингов 2012-2014 годов.
Худрук Игорь Лысов собирается уйти из Русского театра (39)
Художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов сказал в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" Маргарите Черняевой, что его удивило и оскорбило то, что договор с ним продлевать не хотят, а вместо этого предлагают принять участие в конкурсе в качестве кандидата.
Пацифист с оружием. Белорусский доброволец — об Авдеевке, Вильнюсе, потерянной родине и путинской России (224)
Воюющий на стороне Украины 23-летний белорус Ян Мельников утверждает, что видит ситуацию в этой стране как "сбрасывание кремлевских оков". По словам добровольца тактической группы "Беларусь", сформированной из граждан этой страны, принимай они всех желающих, то сейчас в Украине воевал бы целый белорусский батальон.
СМИ: Трамп бросил трубку во время разговора с премьером Австралии (73)
Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом худшим из всех его бесед с иностранными лидерами. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Пожар на автомойке в Курессааре уничтожил ангар с шинами и шесть машин (1)
В среду, 1 февраля, в 21:36 в Центр тревоги сообщили о пожаре на автомойке на улице Техника в Курессааре. Огонь уничтожил жестяной ангар, в который были шины и шесть различных транспортных средств.