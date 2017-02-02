ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стало известно, на что Ильвес тратил "народные" деньги, стрельба в центре Таллинна

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Сегодня в центре Таллинна, в квартале Ротерманни произошла стрельба, был ранен человек. Президентская канцелярия очень активно пользуется кредитными картами. С одной стороны, это ожидаемо, так как президент должен на подобающем уровне представлять страну, особенно за рубежом. Тем не менее, расходы на кредитные карты выросли именно во времена президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и только за последние девять месяцев составили более 90 000 евро. Американские власти приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ).