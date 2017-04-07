ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: США нанесли ракетный удар в Сирии, в Стокгольме грузовик въехал в толпу

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что США в ответ на химическую атаку в Идлибе нанесли удар по военной базе на западе Сирии, где находились российские военные, которые не пострадали. В этот же день грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма, сообщается о трех погибших и восьми пострадавших. Подробности этих событий и другие новости пятницы — в нашей подборке.

ФОТО и ВИДЕО: США нанесли ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе, где находились российские военные

FORD WILLIAMS, AFP

США нанесли удар по военной базе на западе Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе, передает в четверг агентство Associated Press. На авиабазе находились российские военные, которые не пострадали.

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Миксер назвал удар США по Сирии уместным и необходимым, Яна Тоом назвала его дураком

Foto: Delfi kollaaž

По мнению министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, удар американскими крылатыми ракетами по правительственному военному аэродрому в Сирии является уместным и необходимым шагом. Европарламентарий Яна Тоом не разделяет его мнения.

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Кальюлайд: западный мир не мог оставаться равнодушным после химической атаки

Tiit Blaat

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, произведенный США ночью ракетный обстрел сирийской авиабазы был ответом на состоявшуюся во вторник химическую атаку, сообщает rus.err.ee.

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ВИДЕО: Цахкна: если дипломатия говорить не в силах, то будет говорить оружие

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна сказал, что сегодняшняя ракетный удар США по базе сирийской армии был ответом на использование химического оружия со стороны правительственных войск.

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ФОТО и ВИДЕО: Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть погибшие

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. Как сообщает местная полиция, в результате погибли как минимум три человека, местные СМИ сообщают также о восьми пострадавших.

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Эстонец в Стокгольме: люди бежали и плакали, повсюду — вой сирен

Stockholm Foto: Kuvatõmmis

Находившийся в Стокгольме в ста метрах от места, где грузовой автомобиль въехал в толпу людей, эстонец рассказал, что саму машину он не видел, но слышал грохот и видел бегущих в панике людей.

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Эстонка в Швеции: народ в панике, в небе кружат вертолеты, связь плохая — настоящий хаос!

Foto: Jonathan Nackstrand, AFP

По словам находящейся в Стокгольме эстонки, в столице Швеции во время атаки царил настоящий хаос.

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DELFI И EPL В СТОКГОЛЬМЕ: В аэропорту ждут такси сотни людей, в городе в основном ходят пешком

Foto: Karli Saul

По словам фотографа Delfi Карли Сауля, в стокгольмском аэропорту Арланда ждут такси 300-400 человек, а автобуса — около 1000. Общественный транспорт из-за атаки в центр Стокгольма не ходит.

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Подруга пострадавшей в петербургском метро: смертник сидел рядом с Эвой, бомба была у него под курткой

В понедельник, 3 апреля, 24-летняя петербурженка Эвелина Антонова ехала в метро с собеседования. Она оказалась в том вагоне, где произошел взрыв. Смертник сидел рядом с Эвой, бомба была у него под курткой. Хирурги провели пострадавшей операцию и спасли девушке зрение. Однако предстоит еще несколько операций.

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ВИДЕО: Предполагаемый киллер Имре Аракас предстал перед судом Дублина

Imre Arakas Foto: Tiit Blaat

В четверг задержанный в Ирландии предполагаемый наемный убийца из Эстонии 58-летний Имре Аракас предстал перед судом Дублина.

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Nordica закончила экономический год с убытками на сумму 14,4 млн евро

Jaan Tamm (vasakul) ja Ahto Pärl vaatavad lootusrikkalt tulevikku. 2019. aastaks oodatakse Nordicalt juba nulli jõudmist või isegi väikest kasumit. Tiit Blaat

Государственная авиакомпания Nordica или Nordic Aviation Group AS, которая в начале своей деятельности получила от государства ”денежный укол” в размере 40 млн евро, сообщила, что закончила длившийся с октября 2015 по конец 2016 экономический год с убытками в размере 14,4 млн евро, что оказалось меньше запланированного, пишет Eesti Päevaleht.

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”Рапорт Касперского”: северокорейские хакеры могут совершить атаку на Банк Эстонии

Häkker Foto: Argo Ingver

В понедельник российский производитель антивирусного программного обеспечения Kaspersky представил рапорт, согласно которому, северокорейские хакеры в последнее время совершили атаки на банки 18 стран, и обнародовал список возможных будущих объектов кибератак, в который вошел и Банк Эстонии.

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Жители Ласнамяэ решили сами убрать мусор на улице Бетоони, управа помогать отказалась

Omaalgatuslik prügimägi Betooni tänava lõpus Foto: Andres Putting

Молодежное движение "ЛаснаФронт" сообщило, что организует 15 апреля толоку на печально известной улице Бетоони, так как управа Ласнамяэ отказалась помогать с уборкой мусора.

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ГРАФИК: Посмотрите, сколько получают представители вашей профессии в Финляндии

Foto on illustreeriv. Eero Vabamägi

Медианный доход наемных рабочих в Финляндии в позапрошлом году составил 2963 евро без учета отпускных и бонусов по результатам работы, следует из обнародованных Центром статистики Финляндии данных.

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