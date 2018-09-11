ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Споры о полном переводе русских школ на эстонский и вызов Навального на дуэль главой Росгвардии

Руководитель Росгвардии сегодня вызвал находящегося под арестом известного российского оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в бифштекс. Лиги бросил вызов борцам за сохранение преподавания на русском языке, заявив, что образование в ЭР должно даваться только на эстонском.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ФОТО: Строительство Академии МВД в Нарве будет стоить 20,1 млн евро и начнется зимой
На прошлой неделе в средствах массовой информации Эстонии обсуждалась новость о том, что учебное здание Академии внутренней безопасности в Нарве будет стоить на 1,7 млн евро больше запланированного. Действительно, были сделаны перерасчеты относительно первоначального проекта. Loe edasi...
Читатель — о минимальной зарплате: даже в Ласнамяэ никак не выжить на 500 евро в месяц — поэтому мне пришлось уехать
Прочитавшая статью о росте числа получателей минимальной зарплаты в Таллинне читательница написала Delfi Naistekas, что в столице, даже зарабатывая чуть больше 500 евро, чувствуешь себя как церковная мышь и не можешь даже снять квартиру. Loe edasi...
Хабиб о высказываниях Тимати и Егора Крида: какие-то "черти" не будут говорить мне, что делать
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов жестко высказался по поводу того, что певцы Тимати и Егор Крид подозревают его в способничестве к отмене концерта в родном для Хабиба Дагестане. Loe edasi...
Нарвский юрист — министру МВД: паспорт гражданина ЭР — это не билет на автобус
Нарвский юрист Александр Гамазин обратился к министру внутренних дел ЭР Андресу Анвельту с просьбой дать распоряжение ”о прекращении применяющейся специалистами миграционного бюро PPA антиконституционной практики по аннулированию гражданства Эстонии у тех лиц, которые имеют его с момента своего рождения — как прямые потомки тех эстонцев, кто в далеком и тревожном 1920 году вступили на чужбине в гражданство молодой Эстонской республики”. Министр заверяет, что в упоминающемся Гамазиным случае человек лишился гражданства по законной причине, но юрист категорически с этим не согласен. Loe edasi...
Лондон объявил об очередном провале ГРУ: агентов, отравивших Скрипалей, сдал российский "крот" из посольства РФ
Британский таблоид Daily Express опубликовал сенсационную новость, призванную не столько пролить свет на происходящие в Лондоне события с обвинениями в отравлении Скрипалей агентов ГРУ "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", сколько раскрыть очередную неудачу Главного управления Генштаба ВС РФ. Loe edasi...
Лиги: образование должно быть исключительно на эстонском — русские школы начинают отставать по результатам
Парламентская фракция Партии реформ представила Рийгикогу законопроект, в котором предусматривается сделать дошкольное и школьное образование исключительно на государственном языке. На муниципальном уровне данное предложение было представлено в 2017 году. Loe edasi...
ВИДЕО │ Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль: сделаю из него сочную отбивную
Директор Росгвардии Виктор Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в "отбивную". Таким был ответ Золотова на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) расследование, посвященное нарушениям в ведомстве. Loe edasi...
ФОТО: Полиция ищет сбежавшего из медицинского учреждения 16-летнего мальчика
Полиция пытается выявить местоположение 16-летнего Рейна, который 7 сентября сбежал из находящегося в Таллинне медицинского учреждения. Последний раз его видели в конце прошлой недели. Loe edasi...
Во время строительных работ в парке Таммсааре погиб 43-летний эстонец, инициировано следствие
В столичном парке Таммсааре во время строительных работ на месте старого рынка произошло обрушение сводов старого здания, в результате чего погиб экскаваторщик. Loe edasi...
Министерство финансов прогнозирует впечатляющий рост средней зарплаты и снижение темпов роста цен
Согласно свежему экономическому прогнозу Министерства финансов, в этом году экономика Эстонии вырастет на 3,6 процента, а в будущем году рост составит 3 процента. В этих пределах экономика, согласно прогнозу, и будет расти вплоть до 2022 года, сообщает правительство Эстонии на своей странице в Facebook. Loe edasi...
Тысячи успешных эстонцев в старости ждет шокирующее уменьшение дохода — кто эти люди?
В Эстонии десятки тысяч людей, которые думают только о том, как получить много денег здесь и сейчас. Поскольку о пенсии они не беспокоятся, в пенсионном возрасте их доход может уменьшиться на 80% или даже больше, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО: Причины пожара в квартале Вольта останутся тайной. Цены на квартиры не снизили, от купленной квартиры никто не отказался
Причины вспыхнувшего 7 июня пожара в многоквартирном доме в квартале Вольта эксперты установить не смогли. По словам члена правления Endover Оливера Макко, интерес людей к квартирам не снизился. Странным образом в течение последнего месяца новых сделок по продаже заключено аж приблизительно на миллион евро. Loe edasi...
В Валгамаа полицейские использовали электрошокер для спасения жизни неадекватного мужчины
В ночь на вторник в Валгамаа полицейские применили электрошокер в отношении 30-летнего мужчины, который размахивал ножом, не подчинялся требованию положить его, вел себя непредсказуемо. Loe edasi...
Facebook закрыл эстонскую группу поклонников лечения "чудо-лекарством" MMS
Facebook решил, что происходящее в группе принимающих хлор не соответствует требованиям социальной сети. Loe edasi...
Раймонд Кальюлайд: Реформа русских школ невозможна без широкой поддержки русской общины
Недавнее выступление председателя партии Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера в прессе (”Наши дети — не подопытные кролики для интеграционных экспериментов”, Eesti Päevaleht, 29.08), лишний раз говорит о радикализации Isamaa, о ее сползании в дремучий национализм. Loe edasi...