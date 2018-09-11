ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Споры о полном переводе русских школ на эстонский и вызов Навального на дуэль главой Росгвардии

Прочитавшая статью о росте числа получателей минимальной зарплаты в Таллинне читательница написала Delfi Naistekas, что в столице, даже зарабатывая чуть больше 500 евро, чувствуешь себя как церковная мышь и не можешь даже снять квартиру.

Loe edasi...

Хабиб о высказываниях Тимати и Егора Крида: какие-то "черти" не будут говорить мне, что делать

Khabib Nurmagomedov Foto: Chris Young, AP

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов жестко высказался по поводу того, что певцы Тимати и Егор Крид подозревают его в способничестве к отмене концерта в родном для Хабиба Дагестане.

Loe edasi...

Нарвский юрист — министру МВД: паспорт гражданина ЭР — это не билет на автобус

Александр Гамазин и Андрес Анвельт Ekspress Meedia

Нарвский юрист Александр Гамазин обратился к министру внутренних дел ЭР Андресу Анвельту с просьбой дать распоряжение ”о прекращении применяющейся специалистами миграционного бюро PPA антиконституционной практики по аннулированию гражданства Эстонии у тех лиц, которые имеют его с момента своего рождения — как прямые потомки тех эстонцев, кто в далеком и тревожном 1920 году вступили на чужбине в гражданство молодой Эстонской республики”. Министр заверяет, что в упоминающемся Гамазиным случае человек лишился гражданства по законной причине, но юрист категорически с этим не согласен.

Loe edasi...

Лондон объявил об очередном провале ГРУ: агентов, отравивших Скрипалей, сдал российский "крот" из посольства РФ

Aleksander Petrov, Ruslan Boširov Foto: reuters

ТОП ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В парке Таммсааре на месте раскопок погиб экскаваторщик. Возможно, он родом из Украины дополнено в 21:14 Читатель — о минимальной зарплате: даже в Ласнамяэ никак не выжить на 500 евро в месяц — поэтому мне пришлось уехать Тысячи успешных эстонцев в старости ждет шокирующее уменьшение дохода — кто эти люди?

Британский таблоид Daily Express опубликовал сенсационную новость, призванную не столько пролить свет на происходящие в Лондоне события с обвинениями в отравлении Скрипалей агентов ГРУ "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", сколько раскрыть очередную неудачу Главного управления Генштаба ВС РФ.

Loe edasi...

Лиги: образование должно быть исключительно на эстонском — русские школы начинают отставать по результатам

Jürgen Ligi Tiit Blaat

Парламентская фракция Партии реформ представила Рийгикогу законопроект, в котором предусматривается сделать дошкольное и школьное образование исключительно на государственном языке. На муниципальном уровне данное предложение было представлено в 2017 году.

Loe edasi...

ВИДЕО │ Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль: сделаю из него сочную отбивную

Директор Росгвардии Виктор Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в "отбивную". Таким был ответ Золотова на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) расследование, посвященное нарушениям в ведомстве.

Loe edasi...

ФОТО: Полиция ищет сбежавшего из медицинского учреждения 16-летнего мальчика

Foto: Ida prefektuur

Полиция пытается выявить местоположение 16-летнего Рейна, который 7 сентября сбежал из находящегося в Таллинне медицинского учреждения. Последний раз его видели в конце прошлой недели.

Loe edasi...

Во время строительных работ в парке Таммсааре погиб 43-летний эстонец, инициировано следствие