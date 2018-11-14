ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Спецоперация в Тарту, новая должность Дарьи Саар и первый эстонский криптоскандал

Резервы Больничной кассы и Кассы по безработице третий год подряд используются нецелесообразно, говорится в годовом отчете Государственного контроля, который в среду будет представлен спецкомиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом.

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Полицейская операция в Тарту: один подозреваемый задержан. Разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами!

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Полиция просит: если кто-то заметит в Тарту или в окрестностях подозрительный легковой автомобиль с литовскими номерами — незамедлительно сообщите об этом по номеру 112!

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Сеть магазинов Sizeer придет на эстонский рынок

Foto: Madis Veltman

Популярная сеть мультибрендовых магазинов Sizeer откроет свой первый магазин в Эстонии в торговом центре Kristiine.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Налоговая накрыла банду наркоторговцев: изъяли 900 гр кокаина и 28 кг марихуаны

В начале ноября сотрудники Налогово-таможенного департамента в рамках уголовного дела задержала организатора контрабанды марихуаны и кокаина, местного перевозчика и скупщика.

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Летом Прибалтика попробует отключиться от российской энергосистемы. Как, когда и зачем?

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В июне грядущего года Эстония, Латвия и Литва сделают попытку отключить свои электросистемы от российской и белорусской.

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ВИДЕО | Главным редактором журнала ”Яна” станет Дарья Саар

На последней неделе ноября редакцию журнала на русском языке ”Яна” возглавит Дарья Саар, которая приведет с собой и полностью новую команду.

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”Оранжевая похлебка — 6 дней подряд. На ужин — в два раза жиже”, или Кулинарные ужасы одной провинциальной больницы

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В редакцию Eesti Ekspress поступило письмо от пациентки больницы из Южной Эстонии.

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В Ида-Вирумаа избили мужчину и угнали его автомобиль: один из нападавших арестован

Foto: Sven Arbet

В ночь на 7 ноября в Ида-Вирумаа в деревне Сиргала двое мужчин, угрожая 33-летнему мужчине оружием и с применением физического насилия, забрали у пострадавшего принадлежащий ему автомобиль BMW и скрылись.

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За информацию, которая поможет найти пропавшего в Ида-Вирумаа Валентина, обещают 3000 евро

Erakogu

Семья пропавшего 27 сентября в Ахтме Валентина установила премию в 3000 евро, чтобы найти конец ниточки, способной привести либо к пропавшему мужчине, либо к другим людям, связанным с его исчезновением, пишет "Северное побережье".

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960 таблеток за семь месяцев: зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь