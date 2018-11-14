14.11.2018, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Спецоперация в Тарту, новая должность Дарьи Саар и первый эстонский криптоскандал


rus.delfi.ee
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Darja Saar
Darja SaarFoto: Vallo Kruuser

В Тарту прошла полицейская операция — разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами. Главным редактором журнала ”Яна” стала Дарья Саар. Зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь.

САГА О МАКЕТЕ СТАРОЙ НАРВЫ: Анвельт предлагает экспонировать его в Александровской церкви. Ценность макета подчеркивает и президент

Maketimeister Fedor Shantsyn koos Narva Aleksandri kiriku maketiga Foto: Sven Arbet

Недавно Delfi и Maaleht писали, что поскольку власти города так и не нашли места, где можно было бы экспонировать уникальный в масштабах всей Европы макет Старой Нарвы, он может на долгое время отправиться пылиться в подвал.
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В Тартумаа под колесами автобуса погиб мужчина

Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus Foto: Ilmar Saabas

Вчера после 19 часов на 119 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Кобрату 61-летний мужчина получил удар от автобуса и скончался.
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Госконтроль: резервы Больничной кассы и Кассы по безработице третий год подряд используются нецелесообразно

Pressikonverents Haigekassas Foto: Andres Putting

Резервы Больничной кассы и Кассы по безработице третий год подряд используются нецелесообразно, говорится в годовом отчете Государственного контроля, который в среду будет представлен спецкомиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом.
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Полицейская операция в Тарту: один подозреваемый задержан. Разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами!

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Полиция просит: если кто-то заметит в Тарту или в окрестностях подозрительный легковой автомобиль с литовскими номерами — незамедлительно сообщите об этом по номеру 112!
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Сеть магазинов Sizeer придет на эстонский рынок

Foto: Madis Veltman

Популярная сеть мультибрендовых магазинов Sizeer откроет свой первый магазин в Эстонии в торговом центре Kristiine.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Налоговая накрыла банду наркоторговцев: изъяли 900 гр кокаина и 28 кг марихуаны

В начале ноября сотрудники Налогово-таможенного департамента в рамках уголовного дела задержала организатора контрабанды марихуаны и кокаина, местного перевозчика и скупщика.
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Летом Прибалтика попробует отключиться от российской энергосистемы. Как, когда и зачем?

Pilt on illustreeriv Foto: Hendrik Osula

В июне грядущего года Эстония, Латвия и Литва сделают попытку отключить свои электросистемы от российской и белорусской.
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ВИДЕО | Главным редактором журнала ”Яна” станет Дарья Саар

ТОП

На последней неделе ноября редакцию журнала на русском языке ”Яна” возглавит Дарья Саар, которая приведет с собой и полностью новую команду.
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”Оранжевая похлебка — 6 дней подряд. На ужин — в два раза жиже”, или Кулинарные ужасы одной провинциальной больницы

фото иллюстративное Foto: erakogu

В редакцию Eesti Ekspress поступило письмо от пациентки больницы из Южной Эстонии.
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В Ида-Вирумаа избили мужчину и угнали его автомобиль: один из нападавших арестован

Foto: Sven Arbet

В ночь на 7 ноября в Ида-Вирумаа в деревне Сиргала двое мужчин, угрожая 33-летнему мужчине оружием и с применением физического насилия, забрали у пострадавшего принадлежащий ему автомобиль BMW и скрылись.
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За информацию, которая поможет найти пропавшего в Ида-Вирумаа Валентина, обещают 3000 евро

Erakogu

Семья пропавшего 27 сентября в Ахтме Валентина установила премию в 3000 евро, чтобы найти конец ниточки, способной привести либо к пропавшему мужчине, либо к другим людям, связанным с его исчезновением, пишет "Северное побережье".
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960 таблеток за семь месяцев: зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь

Shutterstock

Возникшие из-за ночных дежурств расстройства сна вынудили принимать снотворное и успокоительные, которые со временем сделали из врача отделения экстренной медицины зависимую и уголовную преступницу, пишет Eesti Ekspress.
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Нефть упала в цене, в как же цены на топливо? Глава Circle K: не волнуйтесь, они понизятся

Kai Realo. Foto: Karin Kaljuläte

Хотя цена нефти в последнее время пошла на снижение, продавцы топлива в Эстонии поднимают цены. Глава Circle K Eesti Кай Реало успокаивает, что снижение цены на нефть вскоре отразится и в местной цене моторного топлива, передает ERR.
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Первый эстонский криптоскандал: инвесторы подозревают главу учреждения в разбазаривании миллиона евро

фото иллюстративное Foto: KAREN BLEIER, AFP

На прошлой неделе в прокуратуру поступила информация о преступлении и целевом учреждении Better Betting. Некоторый инвесторы заподозрили, что глава — проживающий в Лондоне голландец Адриаан Бринк — использовал огромные суммы денег предприятия в личных целях. Речь идет о возможной пропаже как минимум миллиона евро. Также подозревают и отмывание денег.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Полет фантазии променяли на традиционный подход. Таких рождественских елей в Раквере вы больше не увидите!

Jõulupuu Rakveres 2016 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Устанавливаемые каждый год в Раквере необычные рождественские ели сделали город известным во всем мире. Однако в этом году городские власти решили прервать традицию и установить на центральной площади совершенно обычную ель. Смотрите подборку рождественских инсталляций прошедших лед — вот от какой красоты отказался город!
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Спецоперация в Тарту, новая должность Дарьи Саар и первый эстонский криптоскандал

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В Тарту прошла полицейская операция — разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами. Главным редактором журнала ”Яна” стала Дарья Саар. Зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь.
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