ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Спецоперация в Тарту, новая должность Дарьи Саар и первый эстонский криптоскандал

В Тарту прошла полицейская операция — разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами. Главным редактором журнала ”Яна” стала Дарья Саар. Зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь.
САГА О МАКЕТЕ СТАРОЙ НАРВЫ: Анвельт предлагает экспонировать его в Александровской церкви. Ценность макета подчеркивает и президент
Недавно Delfi и Maaleht писали, что поскольку власти города так и не нашли места, где можно было бы экспонировать уникальный в масштабах всей Европы макет Старой Нарвы, он может на долгое время отправиться пылиться в подвал. Loe edasi...
В Тартумаа под колесами автобуса погиб мужчина
Вчера после 19 часов на 119 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Кобрату 61-летний мужчина получил удар от автобуса и скончался. Loe edasi...
Госконтроль: резервы Больничной кассы и Кассы по безработице третий год подряд используются нецелесообразно
Резервы Больничной кассы и Кассы по безработице третий год подряд используются нецелесообразно, говорится в годовом отчете Государственного контроля, который в среду будет представлен спецкомиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом. Loe edasi...
Полицейская операция в Тарту: один подозреваемый задержан. Разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами!
Полиция просит: если кто-то заметит в Тарту или в окрестностях подозрительный легковой автомобиль с литовскими номерами — незамедлительно сообщите об этом по номеру 112! Loe edasi...
Сеть магазинов Sizeer придет на эстонский рынок
Популярная сеть мультибрендовых магазинов Sizeer откроет свой первый магазин в Эстонии в торговом центре Kristiine. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО DELFI: Налоговая накрыла банду наркоторговцев: изъяли 900 гр кокаина и 28 кг марихуаны
В начале ноября сотрудники Налогово-таможенного департамента в рамках уголовного дела задержала организатора контрабанды марихуаны и кокаина, местного перевозчика и скупщика. Loe edasi...
Летом Прибалтика попробует отключиться от российской энергосистемы. Как, когда и зачем?
В Ида-Вирумаа избили мужчину и угнали его автомобиль: один из нападавших арестован
В ночь на 7 ноября в Ида-Вирумаа в деревне Сиргала двое мужчин, угрожая 33-летнему мужчине оружием и с применением физического насилия, забрали у пострадавшего принадлежащий ему автомобиль BMW и скрылись. Loe edasi...
За информацию, которая поможет найти пропавшего в Ида-Вирумаа Валентина, обещают 3000 евро
Семья пропавшего 27 сентября в Ахтме Валентина установила премию в 3000 евро, чтобы найти конец ниточки, способной привести либо к пропавшему мужчине, либо к другим людям, связанным с его исчезновением, пишет "Северное побережье". Loe edasi...
960 таблеток за семь месяцев: зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь
Возникшие из-за ночных дежурств расстройства сна вынудили принимать снотворное и успокоительные, которые со временем сделали из врача отделения экстренной медицины зависимую и уголовную преступницу, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Нефть упала в цене, в как же цены на топливо? Глава Circle K: не волнуйтесь, они понизятся
Хотя цена нефти в последнее время пошла на снижение, продавцы топлива в Эстонии поднимают цены. Глава Circle K Eesti Кай Реало успокаивает, что снижение цены на нефть вскоре отразится и в местной цене моторного топлива, передает ERR. Loe edasi...
Первый эстонский криптоскандал: инвесторы подозревают главу учреждения в разбазаривании миллиона евро
На прошлой неделе в прокуратуру поступила информация о преступлении и целевом учреждении Better Betting. Некоторый инвесторы заподозрили, что глава — проживающий в Лондоне голландец Адриаан Бринк — использовал огромные суммы денег предприятия в личных целях. Речь идет о возможной пропаже как минимум миллиона евро. Также подозревают и отмывание денег. Loe edasi...
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Полет фантазии променяли на традиционный подход. Таких рождественских елей в Раквере вы больше не увидите!
Устанавливаемые каждый год в Раквере необычные рождественские ели сделали город известным во всем мире. Однако в этом году городские власти решили прервать традицию и установить на центральной площади совершенно обычную ель. Смотрите подборку рождественских инсталляций прошедших лед — вот от какой красоты отказался город! Loe edasi...