ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Созыв резервистов на учения, закрытие театра NO99 и интервью Delfi с папой "Ералаша"

- Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения. - Борис Грачевский в Таллинне: новый “Ералаш” стал пожестче. - Спектакль окончен. Театр NO99 закрывается.
Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения
На заседании в среду правительство приняло решение созвать 1248 резервистов на дополнительные учения "Шип 2018". Loe edasi...
Борис Грачевский в Таллинне: новый “Ералаш” стал пожестче
31 октября в Центре русской культуры состоится интерактивное шоу “Ералаш”. Бублик встретил художественного руководителя “Ералаша” Бориса Грачевского в аэропорту, чтобы узнать его мнение о Таллинне и расспросить о новых выпусках киножурнала. Смотрите видео! Loe edasi...
Спектакль окончен. Театр NO99 закрывается
Театр NO99 сообщил сегодня, 31 октября, о прекращении деятельности. Коллектив театра написал, что заканчивать нужно на подходящем моменте, и по их мнению, этот момент наступил. Loe edasi...
В Таллинне активизировались мошенники, бессовестно эксплуатирующие гуманизм и филантропию эстоноземельцев
Наступила осень, и в Таллинне в очередной раз активизировались мошенники, давящие на жалость и сострадание наших склонных к человеколюбию соотечественников. Loe edasi...
ЭКСПЕРИМЕНТ: Мой телефон прослушивают? Где в Таллинне обнаружились подозрительные сигналы
ФОТО и ВИДЕО: Наконец-то! Нашумевший банкомат в Ряпина перенесли в другое место, но местные жители не в восторге
Если вчера Swedbank заверил Maaleht, что перенос создавшего много сильных неудобств банкомата в Ряпина на новое место начнут сегодня в 11 часов, то на месте выяснилось, что к этому времени банкомат уже был переставлен и оставшийся проем в стене административного здания волостной управы тоже был замурован, пишет Maaleht. Loe edasi...
Полиция ищет свидетелей ДТП в Кохтла-Ярве, в котором под колесами грузовика погибла девушка
В понедельник, 29 октября, около 11 часов в Кохтла-Ярве в части города Ахтме на перекрестке ул. Сыпрузе и Тервизе произошло трагическое ДТП, в котором погибла 20-лентяя женщина. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит помощи свидетелей. Loe edasi...
”Я опасен для себя и окружающих”. Сирийский беженец просится на родину, но вернуться не получается
Небывалая ситуация: мужчина, прибывший в Эстонию по миграционной квоте, добровольно хочет вернуться на родину в Сирию, но это ему никак не удается, пишет еженедельник Eesti Ekspress. Loe edasi...
Напитки в общественном транспорте: может ли водитель не пустить в автобус пассажира со стаканчиком кофе?
Темп жизни в столице далеко не размеренный, поэтому купить по пути на работу или встречу кофе с собой — обычное дело. При этом значительная часть жителей Таллинна пользуется общественным транспортом. Читательницу Delfi с кофе в руках водитель не пустил в автобус — имеет ли он на это право? Loe edasi...
Читательница Delfi предупреждает: на сайтах объявлений Эстонии орудуют международные мошенники!
Пытаюсь продать телефон. Объявления повесила на всем известных местных сайтах, но безуспешно: за две недели никто товаром не заинтересовался. И тут вдруг объявился покупатель и сразу сказал: "Беру!" Loe edasi...