ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Созыв резервистов на учения, закрытие театра NO99 и интервью Delfi с папой "Ералаша"

ЭКСПЕРИМЕНТ: Мой телефон прослушивают? Где в Таллинне обнаружились подозрительные сигналы

Andres Putting

Eesti Ekspress обнаружил в Таллинне множество мест, где могут действовать позволяющие прослушивать мобильные телефоны подозрительные "станции-призраки".

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ФОТО и ВИДЕО: Наконец-то! Нашумевший банкомат в Ряпина перенесли в другое место, но местные жители не в восторге

Если вчера Swedbank заверил Maaleht, что перенос создавшего много сильных неудобств банкомата в Ряпина на новое место начнут сегодня в 11 часов, то на месте выяснилось, что к этому времени банкомат уже был переставлен и оставшийся проем в стене административного здания волостной управы тоже был замурован, пишет Maaleht.

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Полиция ищет свидетелей ДТП в Кохтла-Ярве, в котором под колесами грузовика погибла девушка

Ahtme Foto: Delfi lugeja

В понедельник, 29 октября, около 11 часов в Кохтла-Ярве в части города Ахтме на перекрестке ул. Сыпрузе и Тервизе произошло трагическое ДТП, в котором погибла 20-лентяя женщина. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит помощи свидетелей.

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”Я опасен для себя и окружающих”. Сирийский беженец просится на родину, но вернуться не получается

REISIDOKUMENTIDETA VÕÕRAS LINNAS: Harku Kinnipidamiskeskuses ootab Süüriasse naasmist mees, kes ei kohanenud võõral maal. Foto: Andres Putting / EBU

ТОП ФОТО: Гоген Солнцев отдыхает в Таллинне без жены Напитки в общественном транспорте: может ли водитель не пустить в автобус пассажира со стаканчиком кофе? ЭКСПЕРИМЕНТ: Мой телефон прослушивают? Где в Таллинне обнаружились подозрительные сигналы

Небывалая ситуация: мужчина, прибывший в Эстонию по миграционной квоте, добровольно хочет вернуться на родину в Сирию, но это ему никак не удается, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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Напитки в общественном транспорте: может ли водитель не пустить в автобус пассажира со стаканчиком кофе?

Foto: Delfi kollaaž

Темп жизни в столице далеко не размеренный, поэтому купить по пути на работу или встречу кофе с собой — обычное дело. При этом значительная часть жителей Таллинна пользуется общественным транспортом. Читательницу Delfi с кофе в руках водитель не пустил в автобус — имеет ли он на это право?

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Читательница Delfi предупреждает: на сайтах объявлений Эстонии орудуют международные мошенники!

Foto: Rene Suurkaev

Пытаюсь продать телефон. Объявления повесила на всем известных местных сайтах, но безуспешно: за две недели никто товаром не заинтересовался. И тут вдруг объявился покупатель и сразу сказал: "Беру!"

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