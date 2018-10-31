31.10.2018, 21:02

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Созыв резервистов на учения, закрытие театра NO99 и интервью Delfi с папой "Ералаша"


rus.delfi.ee
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Kaitseliidu õppused
Kaitseliidu õppused detsembri alguses Kopli pargisFoto: Priit Simson

- Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения.
- Борис Грачевский в Таллинне: новый “Ералаш” стал пожестче.
- Спектакль окончен. Театр NO99 закрывается.

Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения

Foto: Andres Putting

На заседании в среду правительство приняло решение созвать 1248 резервистов на дополнительные учения "Шип 2018".
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Борис Грачевский в Таллинне: новый “Ералаш” стал пожестче

31 октября в Центре русской культуры состоится интерактивное шоу “Ералаш”. Бублик встретил художественного руководителя “Ералаша” Бориса Грачевского в аэропорту, чтобы узнать его мнение о Таллинне и расспросить о новых выпусках киножурнала. Смотрите видео!
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Спектакль окончен. Театр NO99 закрывается

Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper Foto: Priit Simson

Театр NO99 сообщил сегодня, 31 октября, о прекращении деятельности. Коллектив театра написал, что заканчивать нужно на подходящем моменте, и по их мнению, этот момент наступил.
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В Таллинне активизировались мошенники, бессовестно эксплуатирующие гуманизм и филантропию эстоноземельцев

фото иллюстративное Foto: Taavi Sepp

Наступила осень, и в Таллинне в очередной раз активизировались мошенники, давящие на жалость и сострадание наших склонных к человеколюбию соотечественников.
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ЭКСПЕРИМЕНТ: Мой телефон прослушивают? Где в Таллинне обнаружились подозрительные сигналы

Andres Putting

Eesti Ekspress обнаружил в Таллинне множество мест, где могут действовать позволяющие прослушивать мобильные телефоны подозрительные "станции-призраки".
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ФОТО и ВИДЕО: Наконец-то! Нашумевший банкомат в Ряпина перенесли в другое место, но местные жители не в восторге

Если вчера Swedbank заверил Maaleht, что перенос создавшего много сильных неудобств банкомата в Ряпина на новое место начнут сегодня в 11 часов, то на месте выяснилось, что к этому времени банкомат уже был переставлен и оставшийся проем в стене административного здания волостной управы тоже был замурован, пишет Maaleht.
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Полиция ищет свидетелей ДТП в Кохтла-Ярве, в котором под колесами грузовика погибла девушка

Ahtme Foto: Delfi lugeja

В понедельник, 29 октября, около 11 часов в Кохтла-Ярве в части города Ахтме на перекрестке ул. Сыпрузе и Тервизе произошло трагическое ДТП, в котором погибла 20-лентяя женщина. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит помощи свидетелей.
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”Я опасен для себя и окружающих”. Сирийский беженец просится на родину, но вернуться не получается

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Темп жизни в столице далеко не размеренный, поэтому купить по пути на работу или встречу кофе с собой — обычное дело. При этом значительная часть жителей Таллинна пользуется общественным транспортом. Читательницу Delfi с кофе в руках водитель не пустил в автобус — имеет ли он на это право?
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Читательница Delfi предупреждает: на сайтах объявлений Эстонии орудуют международные мошенники!

Foto: Rene Suurkaev

Пытаюсь продать телефон. Объявления повесила на всем известных местных сайтах, но безуспешно: за две недели никто товаром не заинтересовался. И тут вдруг объявился покупатель и сразу сказал: "Беру!"
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Созыв резервистов на учения, закрытие театра NO99 и интервью Delfi с папой "Ералаша"

31.10.2018
- Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения.
- Борис Грачевский в Таллинне: новый “Ералаш” стал пожестче.
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