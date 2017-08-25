ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Союз Сависаара с "Деловым Таллинном" и письмо Лооне греческому министру

Сегодняшняя пятница полна новостей о Центристской партии! Возглавляемый Эдгаром Сависааром "союз Сависаара" объединяется с "Деловым Таллинном" Урмаса Сыырумаа и Юри Мыйза, Оудекки Лооне поблагодарила греческого министра за отказ осуждать в Таллинне преступления коммунизма, а Мария Юферева нелестно отозвалась об Ольге Ивановой.

ФОТО: В Пярнумаа при столкновении автомобиля с поездом погибли две женщины — гражданки Финляндии

Sõiduki ja rongi kokkupõrge Tori vallas Suigu raudteeülesõidul Foto: Delfi lugeja

В четверг вечером в Пярнумаа в волости Тори произошла трагическая авария — в выехавшем перед поездом автомобиле погибли две женщины.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Южной Эстонии уже много дней льют дожди, дороги размыты

В последние дни в Пылвамаа шли сильные дожди, поэтому некоторые гравийные дороги могут быть трудно проходимыми.

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ФОТО: Четверо детей на двоих. Смерть наркоманов от передозировки в Козе — кто виноват и что делать?

Paika, kus Tanel fentanüüli üledoosi tõttu suri, on toodud lilli, aga ka alkoholipudeleid ja sigarette. Foto: Andres Putting

В прошлый вторник 30-летний Индрек (все имена изменены — прим.ред.) ехал из Таллинна домой в Козе-Ристи. Но не доехал, оказавшись в больнице. Как точно развивались события, пока неизвестно, но известно, что в тот же день Индрек и его друг Танель употребили за заправочной станцией в Козе-Ристи фентанил, пишет Eesti Päevaleht.

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Фонд ”Подаренная жизнь” призывает помочь Игорю победить рак

Vähifondile annetuste kogumine Foto: Taavi Sepp

В связи с большим количеством нуждающихся Фонд помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) собирает дополнительные пожертвования на лечение 47-летнего Игоря Степанова.

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Лооне поблагодарила греческого министра за отказ осуждать в Таллинне преступления коммунизма

Oudekki Loone Foto: Tiit Blaat

Депутат Рийгикогу Оудекки Лооне опубликовала в греческих СМИ благодарственное письмо министру юстиции Греции Ставросу Контонису, который в знак протеста отказался участвовать в прошедшей в Таллинне конференции о преступлениях коммунизма.

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Греческий оппозиционер о письме Лооне: мы не можем строить наше будущее на идеях из темного прошлого

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Греческий евродепутат и член оппозиционной партии ”Новая демократия” Константинос Киранакис сказал Delfi, что, к счастью, благодарственное письмо Оудекки Лооне в Греции особого резонанса не вызвало.

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Письмо Ратаса однопартийцам: люди, баллотирующиеся против Центристской партии, не должны в нее входить

jüriratas+edgar Foto: Delfi fotolavastus

Председатель Центристской партии Юри Ратас сегодня разослал своим однопарцийцом письмо, связанное со "списком Сависаара".

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Союз Сависаара обещает льготные кредиты на жилье, ночные автобусы, трамвай в Ласнамяэ и прибавку к пенсии

Edgar Savisaar. Pressikonverents kohtuasja teemadel Foto: Karin Kaljuläte

Избирательный союз Эдгара Сависаара в Таллинне обнародовал свою предвыборную программу перед намеченными на 15 октября муниципальными выборами, в которой в числе прочего обещает избирателям льготные кредиты на покупку жилья, появление в столице ночных автобусов, муниципальных парковочных домов, языковых центров и даже муниципального радио, трамвай в Ласнамяэ, а пенсионерам — доплату к пенсии в размере 150 евро в год.

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Союз Сависаара объединяется с "Деловым Таллинном" Сыырумаа и Мыйза

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Избирательный союз Сависаара объединяется с союзом Урмаса Сыырумаа и Юри Мыйза "Деловой Таллинн".

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ФОТО: Сависаар так спешил встретиться с Сырумаа, что его водитель не успел нормально припарковаться?

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Сегодня Эдгар Сависаар отправился на переговоры с избирательным союзом ”Деловой Таллинн”. Водитель привез его на место, однако машину припарковал неправильно.

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Юферева об Ивановой: безумная злая бабища без образования, которой движет лишь жажда власти и денег

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В Центристской партии снова не все спокойно. Депутат Рийгикогу Ольга Иванова опубликовала в Facebook скриншот из личной переписки ее коллеги по партии и старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой. В данной переписке Юферева назвала Иванову "безумной злой бабищей".

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Историк Лев Лурье: то, что Довлатов не стал советским писателем, сделало его писателем великим

В пятницу, 25 августа, в Доме учителя состоялся прием по случаю начала "Дней Довлатова" в Таллинне, где присутствовали гости фестиваля из Москвы, Петербурга и Нью-Йорка. Delfi поговорил с историком Львом Лурье о том, почему Довлатов так и не пошел на компромисс с цензурой.

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