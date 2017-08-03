ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Союз Сависаара-Ивановой, летний фестиваль Weekend и приключения (не)беспилотных автобусов

Все самое важное и интересное за этот четверг — ниже. Чиатйте наш традиционный дайджест!

Недавно в Таллинн прибыли беспилотные автобусы и уже вышли на линию. Несмотря на то, что они самоуправляемые, практика показала, что без помощи человека им не справиться.

Эдгар Сависаар с Ольгой Ивановой создадут собственный избирательный список. Что это такое, и зачем он нужен — ниже.

C 3 по 5 августа в Пярну проходит самый масштабный фестиваль в странах Балтии Weekend Festival Baltic.

Сависаар: создадим с Ивановой свой список, мне терять нечего

Edgar Savisaar Foto: Karli Saul

Эдгар Сависаар подтвердил изданию Õhtuleht, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список.

Loe edasi...

Эксперимент: можно ли пристроить ребенка в детский сад на лето?

Журналист ”МК-Эстонии” провела эксперимент, попробовав устроить ребенка в детский сад.

Loe edasi...

Хроника ДТП: пострадали два мотоциклиста, мопедист, велосипедистка и автомобилистка

Eesti politsei Foto: Eero Vabamägi

Вчера на дорогах Эстонии произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек. Полиция задержала восемь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

Loe edasi...

ВИДЕО: Беспилотные автобусы не такие уж беспилотные: без помощи человека не обойтись

Недавно в Таллинн прибыли беспилотные автобусы и уже вышли на линию. Несмотря на то, что они самоуправляемые, практика показала, что без помощи человека им не справиться.

Loe edasi...

Татьяна Абрамова: я как та обезьянка из анекдота — и умная, и красивая

2 августа в Центре русской культуры состоялся спектакль “Опасный поворот”, одну из главных ролей в котором сыграла Татьяна Абрамова. В интервью Delfi актриса рассказала о своем браке с Юрием Беляевым, о том, не скучно ли играть в сериалах и поделилась секретом — в ноябре она снова приезжает к нам со спектаклем!

Loe edasi...

Приехавшая в Эстонию камерунка вместо вуза оказалась в одиночной камере центра для беженцев

Endine inglise keele õpetaja Jessy Asukwa peab nüüd Mainori kooli või Brüsseli asemel elama Harku kinnipidamiskeskuses. Foto: Madis Veltman

39-летняя камерунка Джесси Асуква прогуливается за колючей проволокой и высоким забором центра временного содержания беженцев в Харку. Ей разрешено быть на улице несколько часов в день, остальное время она должна проводить в одиночной камере, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Тоом об избирательном союзе: я не буду критиковать Сависаара, но это не умный шаг

Kollaaž

”Я, безусловно, не буду критиковать Эдгара, но считаю, что это неумный шаг. Это принесет партии лишь вред”, — прокомментировала создание избирательного союза Сависаара и Ивановой евродепутат и центрист Яна Тоом.

Loe edasi...

ГАЛЕРЕЯ: Weekend уже сегодня! Смотрите, как готовились к самому масштабному фестивалю Эстонии

Weekend Festival Baltic 2017 (01.08.17) Foto: Raido Vint

C 3 по 5 августа в Пярну пройдет самый масштабный фестиваль в странах Балтии Weekend Festival Baltic. Смотрите, как проходила подготовка!

Loe edasi...

В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов: двое погибших, до 60 пострадавших

Фото: МЧС Абхазии

Две туристки из России погибли в результате взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района 2 августа, сообщили в МЧС республики.

Loe edasi...

Серопаспортником быть удобно, а гражданство нельзя выдавать всем и сразу

Ants Laaneots Foto: Tanel Meos

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс не согласен с мнением центристки Кадри Симсон, которая поддерживает идею дать гражданство всем серопаспортникам. Он считает, что иметь серый паспорт выгодно, поскольку у неграждан есть возможность безвизового въезда в Россию и Шенгенскую зону, а также многие из них свободно владеют госязыком.

Loe edasi...

ГРАФИК: Результаты весенней сессии: самые активные и пассивные члены Рийгикогу

Riigikogu 16.02.2016 Foto: Madis Veltman

Во время весенней сессии Рийкиогу чаще всего слово брали депутаты от Свободной партии, меньше всего — центристы.

Loe edasi...

Корб: Ольгу Иванову отстранят от руководства ласнамяэскими центристами

Keskerakond 25. sünnipäev, Olga Ivanova ja Edgar Savisaar Foto: Karli Saul

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб объявил о том, что депутат Рийгикогу Ольга Иванова в ближайшее время будет отстранена от руководства ласнамяэским округом политической силы.

Loe edasi...

ФОТО: Таави Аас приехал на работу в мэрию на "Волге"

Taavi Aas sõidab Volgaga Foto: Andres Putting

Исполняющий обязанности мэра Таллинна, кандидат на пост мэра от Центристской партии Таави Аас приехал сегодня на работу в мэрию на отреставрированной "Волге".

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: Эвелина Бледанс и Татьяна Абрамова отдыхают в Таллинне

Instagram

Вчера, 2 августа, в Таллинне состоялся спектакль “Опасный поворот”, в котором сыграли Татьяна Абрамова и Эвелина Бледанс. В своих Instagram они поделились фотографиями и впечатлениями из Таллинна.

Loe edasi...

ФОТО: "Не надо драматизировать". Сависаар и Иванова подтвердили — решение об отдельном списке окончательное

Foto: Andres Putting

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список. По такому случаю в 15:00 состоялась пресс-конференция. Delfi вел прямую трансляцию.

Loe edasi...

ГРАФИК: Среднестатистический эстонский мужчина за 80 лет стал выше на 10 см и тяжелее на 15 кг

EV100 nädalat Foto: ajaloomuuseum

В 1933 году в Eesti Päevaleht вышла новость, в которой обнародовали рост и вес молодых солдат, а в 1934 году опубликовали антропометрические показатели студентов Тартуского университета. Аналогичная статистика также есть за 2003 и 2012 годы. Как и следовало ожидать, результаты сравнения показали, что сегодняшние эстонцы выше и тяжелее, чем прежде.

Loe edasi...

Трамп обвинил конгресс в плохих отношениях с Россией

Donald Trump Foto: Alex Brandon, AP

Президент США Дональд Трамп обвинил конгресс в плохих отношения с Россией, передает Gazeta.ru.

Loe edasi...

Читатель Delfi: как поход в Maxima испортил мне празднование юбилея

Maxima XX Vilde teel. Foto: maxima

В редакцию Delfi обратился житель Таллинна Валерий, который утверждает, что в магазине Maxima его не только обманули, но и нахамили. Если виновных не уволят, то он собирается обратиться в Департамент защиты прав потребителя, а дальше в суд. На данный момент комментария со стороны Maxima получено не было, запрос был отправлен 21 июля. Мы опубликуем его сразу же, как он поступит в редакцию.

Loe edasi...

Ратас — об отдельном списке: мы вынуждены согласиться с решением Сависаара

Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список. Юри Ратас, комментируя ситуацию, сказал, что с решением Сависаара следует согласиться.

Loe edasi...

Детали пресс-конференции: Сависаар в хорошем настроении, таинственная ”советник Яны Тоом” и слежка за фотографами

Edgar Savisaare ja Olga Ivanova ühine pressikonverents Foto: Andres Putting

Эдгар Сависаар зашел и вышел из здания, где состоялась сегодня пресс-конференция, через заднюю дверь. По словам фотографа Delfi, за ним и коллегами наблюдала и таинственная женщина, говорившая по-русски и утверждавшая, что она советник Яны Тоом.

Loe edasi...