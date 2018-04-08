ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сообщения о химатаке в Сирии, возможные кандидаты в министры и пародия на Трампа и Кальюлайд

ВИДЕО: В американском телешоу спародировали встречу Трампа с президентами стран Балтии

В популярном американском телешоу "Saturday Night Live" (SNL) пошутили о встрече Дональда Трампа и президентов Эстонии, Латвии и Литвы.

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КАРТА: Водителей не останавливает ничто — в прошлом году на переездах сбили 55 шлагбаумов

Tõkkepuude rammimiste esikolmik Foto: Kuvatõmmis kaardist

На железнодорожных переездах, где водители должны быть особенно бдительными, в прошлом году сбили 55 шлагбаумов. Больше всего пришлось ремонтировать шлагбаумы в Таллинне на переезде Тонди. Но это не все: Eesti Raudtee приходится ремонтировать и те шлагбаумы, которые ломают намеренно.

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ТАБЛИЦА: Смотрите, сколько стоили продукты на рынках Эстонии на этой неделе

Rein Sikk

По сравнению с предыдущей неделей больше всего подорожали импортные короткие огурцы (14,8%) и импортные помидоры (9,9%), а подешевели свекла (-7,4%) и репчатый лук (-5,3%). В годовом сравнении больше всего подорожали импортные яблоки (60%), а подешевели соленые огурцы (-25%).

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ВИДЕО: Поможем детям исполнить мечту! Пара нарвских танцоров на инваколясках стремится попасть на Кубок Континентов

Маша Иванова и Матвей Середницкий — обычные, но в то же время особенные дети. Они живут в Нарве, занимаются в центре ”Матвейка”, который открылся в городе более шести лет назад. Центр был открыт на базе НКО Семейный проект (MTU Pereprojekt), созданном с целью повысить качество жизни детей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Основателями центра являются супруги Рита Тернос и Сергей Середницкий, родители пятерых детей. На открытие центра их вдохновил сын Матвей, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата. Сейчас мальчик и его партнерша Маша готовятся к соревнованиям по танцам в инваколясках и мы можем им помочь!

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Нарвитянка, мама 12-летнего аутиста: моему ребенку сильно помогают компьютерные игры

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В субботу в нарвской школе Паю прошел инфодень ”Поговорим об аутизме”, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В мероприятии приняли участие специалисты, прежде всего, педагоги, поделившиеся методиками обучения и социализации ребят-аутистов. О своем видении вопроса и личном опыте воспитания сына-аутиста, которому сейчас 12 лет, рассказала нарвитянка Татьяна, давшая некоторые советы другим родителям.

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