ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сообщения о химатаке в Сирии, возможные кандидаты в министры и пародия на Трампа и Кальюлайд

Сегодня, 8 апреля, стало известно, что администрация США проверяет сообщения о новой химической атаке в Сирии: якобы в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над гордом Дума, в результате чего погибли не менее 150 человек и были ранены более тысячи. Эстонский Delfi предложил трех возможных кандидатов, которые могли бы подойти на пост министра здоровья и труда, который покидает Евгений Осиновский. В популярном американском телешоу "Saturday Night Live" пошутили о встрече Дональда Трампа и президентов Эстонии, Латвии и Литвы. Эти и другие новости этого воскресенья — в нашей ежедневной подборке.
Кто может стать следующим министром здоровья и труда? Три возможных кандидата
После вчерашнего сообщения председателя Социал-демократической партии (СДП) Евгения Осиновского об отказе от должности министра здоровья и труда в воздухе повис вопрос, кто мог бы стать следующим министром. Delfi предлагает трех возможных кандидатов, которые могли бы подойти на этот пост. Loe edasi...
ВИДЕО: В американском телешоу спародировали встречу Трампа с президентами стран Балтии
КАРТА: Водителей не останавливает ничто — в прошлом году на переездах сбили 55 шлагбаумов
На железнодорожных переездах, где водители должны быть особенно бдительными, в прошлом году сбили 55 шлагбаумов. Больше всего пришлось ремонтировать шлагбаумы в Таллинне на переезде Тонди. Но это не все: Eesti Raudtee приходится ремонтировать и те шлагбаумы, которые ломают намеренно. Loe edasi...
ТАБЛИЦА: Смотрите, сколько стоили продукты на рынках Эстонии на этой неделе
По сравнению с предыдущей неделей больше всего подорожали импортные короткие огурцы (14,8%) и импортные помидоры (9,9%), а подешевели свекла (-7,4%) и репчатый лук (-5,3%). В годовом сравнении больше всего подорожали импортные яблоки (60%), а подешевели соленые огурцы (-25%). Loe edasi...
ВИДЕО: Поможем детям исполнить мечту! Пара нарвских танцоров на инваколясках стремится попасть на Кубок Континентов
Маша Иванова и Матвей Середницкий — обычные, но в то же время особенные дети. Они живут в Нарве, занимаются в центре ”Матвейка”, который открылся в городе более шести лет назад. Центр был открыт на базе НКО Семейный проект (MTU Pereprojekt), созданном с целью повысить качество жизни детей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Основателями центра являются супруги Рита Тернос и Сергей Середницкий, родители пятерых детей. На открытие центра их вдохновил сын Матвей, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата. Сейчас мальчик и его партнерша Маша готовятся к соревнованиям по танцам в инваколясках и мы можем им помочь! Loe edasi...
Нарвитянка, мама 12-летнего аутиста: моему ребенку сильно помогают компьютерные игры
В субботу в нарвской школе Паю прошел инфодень ”Поговорим об аутизме”, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В мероприятии приняли участие специалисты, прежде всего, педагоги, поделившиеся методиками обучения и социализации ребят-аутистов. О своем видении вопроса и личном опыте воспитания сына-аутиста, которому сейчас 12 лет, рассказала нарвитянка Татьяна, давшая некоторые советы другим родителям. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: Вы только посмотрите, что он вытворяет! Тартуский кот-трюкач стал знаменитостью
Когда Марек Чернявский три года назад привез себе кота, он не мог и подумать, что родившийся в День друга красавец станет таким цирковым котом. На сегодняшний день у Мюстика есть личный канал на Youtube, страница в Instagram и подписчики со всего мира, пишет Lemmikloom.ee. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Любопытный медведь встал на задние лапы и рассматривал проезжающих
ГАЛЕРЕЯ: В Эстонию наконец-то пришла весна. Убедитесь сами!
Более теплая погода последних дней вернула природу к жизни. Хотя часть Эстонии по-прежнему под снегом, уже видны цветущие весенние цветы и попадаются ящерицы, бабочки и даже змеи. Смотрите радующие глаз и душу фотографии пробуждающейся эстонской весны. Loe edasi...
Армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия
По данным гуманитарных организаций, в результате сброса бочковой бомбы с химикатами в Восточной Гуте погибли 150 человек. США хотят привлечь к ответственности Россию как сторонницу режима Асада. Loe edasi...
В Германии фургон въехал в толпу людей. Что об этом известно?
В городе Мюнстер на западе Германии фургон въехал в толпу отдыхающих в кафе под открытым небом. Два человека погибли, еще около 20 человек пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель фургона покончил с собой. Loe edasi...
Пресса Британии: новые подробности отравления в Солсбери
Британские газеты со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщают новые подробности отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Loe edasi...