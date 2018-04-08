08.04.2018, 21:34

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сообщения о химатаке в Сирии, возможные кандидаты в министры и пародия на Трампа и Кальюлайд

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rus.delfi.ee
EST 2
Ida-Ghouta
Ida-GhoutaFoto: BASSAM KHABIEH, REUTERS

Сегодня, 8 апреля, стало известно, что администрация США проверяет сообщения о новой химической атаке в Сирии: якобы в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над гордом Дума, в результате чего погибли не менее 150 человек и были ранены более тысячи. Эстонский Delfi предложил трех возможных кандидатов, которые могли бы подойти на пост министра здоровья и труда, который покидает Евгений Осиновский. В популярном американском телешоу "Saturday Night Live" пошутили о встрече Дональда Трампа и президентов Эстонии, Латвии и Литвы. Эти и другие новости этого воскресенья — в нашей ежедневной подборке.

Кто может стать следующим министром здоровья и труда? Три возможных кандидата

Foto: Kollaaaž

После вчерашнего сообщения председателя Социал-демократической партии (СДП) Евгения Осиновского об отказе от должности министра здоровья и труда в воздухе повис вопрос, кто мог бы стать следующим министром. Delfi предлагает трех возможных кандидатов, которые могли бы подойти на этот пост.
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ВИДЕО: В американском телешоу спародировали встречу Трампа с президентами стран Балтии

В популярном американском телешоу "Saturday Night Live" (SNL) пошутили о встрече Дональда Трампа и президентов Эстонии, Латвии и Литвы.
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КАРТА: Водителей не останавливает ничто — в прошлом году на переездах сбили 55 шлагбаумов

Tõkkepuude rammimiste esikolmik Foto: Kuvatõmmis kaardist

На железнодорожных переездах, где водители должны быть особенно бдительными, в прошлом году сбили 55 шлагбаумов. Больше всего пришлось ремонтировать шлагбаумы в Таллинне на переезде Тонди. Но это не все: Eesti Raudtee приходится ремонтировать и те шлагбаумы, которые ломают намеренно.
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ТАБЛИЦА: Смотрите, сколько стоили продукты на рынках Эстонии на этой неделе

Rein Sikk

По сравнению с предыдущей неделей больше всего подорожали импортные короткие огурцы (14,8%) и импортные помидоры (9,9%), а подешевели свекла (-7,4%) и репчатый лук (-5,3%). В годовом сравнении больше всего подорожали импортные яблоки (60%), а подешевели соленые огурцы (-25%).
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ВИДЕО: Поможем детям исполнить мечту! Пара нарвских танцоров на инваколясках стремится попасть на Кубок Континентов

Маша Иванова и Матвей Середницкий — обычные, но в то же время особенные дети. Они живут в Нарве, занимаются в центре ”Матвейка”, который открылся в городе более шести лет назад. Центр был открыт на базе НКО Семейный проект (MTU Pereprojekt), созданном с целью повысить качество жизни детей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Основателями центра являются супруги Рита Тернос и Сергей Середницкий, родители пятерых детей. На открытие центра их вдохновил сын Матвей, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата. Сейчас мальчик и его партнерша Маша готовятся к соревнованиям по танцам в инваколясках и мы можем им помочь!
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Нарвитянка, мама 12-летнего аутиста: моему ребенку сильно помогают компьютерные игры

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В субботу в нарвской школе Паю прошел инфодень ”Поговорим об аутизме”, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В мероприятии приняли участие специалисты, прежде всего, педагоги, поделившиеся методиками обучения и социализации ребят-аутистов. О своем видении вопроса и личном опыте воспитания сына-аутиста, которому сейчас 12 лет, рассказала нарвитянка Татьяна, давшая некоторые советы другим родителям.
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ФОТО и ВИДЕО: Любопытный медведь встал на задние лапы и рассматривал проезжающих

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Армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия

SYRIA-CONFLICT Foto: AMER ALMOHIBANY, AFP

По данным гуманитарных организаций, в результате сброса бочковой бомбы с химикатами в Восточной Гуте погибли 150 человек. США хотят привлечь к ответственности Россию как сторонницу режима Асада.
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В Германии фургон въехал в толпу людей. Что об этом известно?

Germany Foto: Scanpix, AP

В городе Мюнстер на западе Германии фургон въехал в толпу отдыхающих в кафе под открытым небом. Два человека погибли, еще около 20 человек пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель фургона покончил с собой.
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Пресса Британии: новые подробности отравления в Солсбери

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сообщения о химатаке в Сирии, возможные кандидаты в министры и пародия на Трампа и Кальюлайд

08.04.2018
Сегодня, 8 апреля, стало известно, что администрация США проверяет сообщения о новой химической атаке в Сирии: якобы в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над гордом Дума, в результате чего погибли не менее 150 человек и были ранены более тысячи. Эстонский Delfi предложил трех возможных кандидатов, которые могли бы подойти на пост министра здоровья и труда, который покидает Евгений Осиновский. В популярном американском телешоу "Saturday Night Live" пошутили о встрече Дональда Трампа и президентов Эстонии, Латвии и Литвы. Эти и другие новости этого воскресенья — в нашей ежедневной подборке.
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КАРТА: Водителей не останавливает ничто — в прошлом году на переездах сбили 55 шлагбаумов

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На железнодорожных переездах, где водители должны быть особенно бдительными, в прошлом году сбили 55 шлагбаумов. Больше всего пришлось ремонтировать шлагбаумы в Таллинне на переезде Тонди. Но это не все: Eesti Raudtee приходится ремонтировать и те шлагбаумы, которые ломают намеренно.
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ФОТО И ВИДЕО: Вы только посмотрите, что он вытворяет! Тартуский кот-трюкач стал знаменитостью

08.04.2018
Когда Марек Чернявский три года назад привез себе кота, он не мог и подумать, что родившийся в День друга красавец станет таким цирковым котом. На сегодняшний день у Мюстика есть личный канал на Youtube, страница в Instagram и подписчики со всего мира, пишет Lemmikloom.ee.
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Нарвитянка, мама 12-летнего аутиста: моему ребенку сильно помогают компьютерные игры

08.04.2018
В субботу в нарвской школе Паю прошел инфодень ”Поговорим об аутизме”, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В мероприятии приняли участие специалисты, прежде всего, педагоги, поделившиеся методиками обучения и социализации ребят-аутистов. О своем видении вопроса и личном опыте воспитания сына-аутиста, которому сейчас 12 лет, рассказала нарвитянка Татьяна, давшая некоторые советы другим родителям.
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