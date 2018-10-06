ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снова о проблемах инвалидов и анонимных комментаторах, а также выборы в Латвии

Сегодня мы опубликовали историю прикованного к инвалидной коляске Ээро-Эркки Ребане и его матери, которые долгое время борются за то, чтобы молодой человек смог жить у себя дома, а также мнение писателя Андруса Кивиряхка, который рассказал все, что думает об анонимных комментаторах. Кроме того, сегодня Латвия выбирала Сейм, а Эдгар Сависаар исключил соглашение с прокуратурой.
Мать и друзья прикованного после несчастного случая к инвалидной коляске парня борются за его возвращение домой
Пять лет назад Ээро-Эркки Ребане в результате несчастного случая получил в батутном центре тяжелую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. Все эти годы мать и друзья молодого человека ведут тяжелую борьбу за его возвращение домой, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Андрус Кивиряхк об анонимных комментаторах: мне интересно. Как в зоопарке перед клеткой с обезьянами
”Новость о том, что Марика Королев не поленилась и пошла в суд, чтобы установить личности людей, оскорбляющих ее на интернет-форумах, только радует. И что радует еще больше, так это то, что дураков заставили возместить ущерб”, — пишет Андрус Кивиряхк в своем мнении в Eesti Päevaleht и с иронией добавляет, что если он когда-нибудь решит сделать то же самое, то кругленькая сумма ему обеспечена. Loe edasi...
В Латвии проходят парламентские выборы. Кто победит и как ляжет "русская карта"?
6 октября в Латвии проходят парламентские выборы. Главная интрига - какие из 16 партий получат места в Сейме, и войдет ли оппозиционная партия "Согласие" в будущую правящую коалицию. Loe edasi...
ВИДЕО: Макгрегор ударил Нурмагомедова на взвешивании
6 октября в Лас-Вегасе пройдет бойцовское шоу UFC 229, главным событием которого станет бой легковесов Хабиб Нурмагомедов (Россия) - Конор Макгрегор (Ирландия). Loe edasi...
"Дагестанская крыса" против "алкоголика". Кто выиграет главный бой года?
6 октября в Лас-Вегасе пройдет поединок двух бойцов UFC - российский легковес Хабиб Нурмагомедов (26-0) будет защищать чемпионский пояс организации в поединке с ирландцем Конором Макгрегором (21-3). Loe edasi...
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту появился огромный завод. О чем идет речь?
На шоссе Таллинн-Тарту в Имавере появился огромный завод. Loe edasi...
Что случилось? Уверенно лидировавший Тянак неожиданно прервал ралли
Эстонский автогонщик Отт Тянак уверенно лидировал в Ралли Уэльса, но неожидаенно вынужден был прервать выступление. Loe edasi...
Хакеры взломали "латышский Facebook" и разместили на главной странице фото Путина
Сегодня во второй половине дня оказалась взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда. Loe edasi...
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Вчера в старом спортивном здании в Аравете произошел сильный пожар, который в итоге уничтожил все строение. Loe edasi...
ФОТО: РЕШЕНО: ”Ээсти 200” примет участие в парламентских выборах
Сегодня члены нового политического движения ”Ээсти 200” собрались в Гимназии Густава Адольфа, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Loe edasi...
Эдгар Сависаар исключает соглашение с прокурором
Бывший председатель Центристской партии и бывший мэр ТаллиннаЭдгар Сависаар, который уже неделю находится в больнице в Йыгева, исключает возможность пойти на соглашение с прокуратурой, хотя в этом случае дело было бы уже закрыто и, возможно, все бы о нем забыли. Loe edasi...
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