06.10.2018, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снова о проблемах инвалидов и анонимных комментаторах, а также выборы в Латвии


rus.delfi.ee
EST
Netipervert
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня мы опубликовали историю прикованного к инвалидной коляске Ээро-Эркки Ребане и его матери, которые долгое время борются за то, чтобы молодой человек смог жить у себя дома, а также мнение писателя Андруса Кивиряхка, который рассказал все, что думает об анонимных комментаторах. Кроме того, сегодня Латвия выбирала Сейм, а Эдгар Сависаар исключил соглашение с прокуратурой.

Мать и друзья прикованного после несчастного случая к инвалидной коляске парня борются за его возвращение домой

Ene Rebane loodab, et jõuluks on trepikotta paigaldatud invatõstuk. Foto: Rauno Volmar

Пять лет назад Ээро-Эркки Ребане в результате несчастного случая получил в батутном центре тяжелую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. Все эти годы мать и друзья молодого человека ведут тяжелую борьбу за его возвращение домой, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

Андрус Кивиряхк об анонимных комментаторах: мне интересно. Как в зоопарке перед клеткой с обезьянами

Meeleavaldus valeliku poliitika vastu, Tallinnas 17.11.2012 Foto: Ahto Sooaru

”Новость о том, что Марика Королев не поленилась и пошла в суд, чтобы установить личности людей, оскорбляющих ее на интернет-форумах, только радует. И что радует еще больше, так это то, что дураков заставили возместить ущерб”, — пишет Андрус Кивиряхк в своем мнении в Eesti Päevaleht и с иронией добавляет, что если он когда-нибудь решит сделать то же самое, то кругленькая сумма ему обеспечена.
Loe edasi...

В Латвии проходят парламентские выборы. Кто победит и как ляжет "русская карта"?

AFP

6 октября в Латвии проходят парламентские выборы. Главная интрига - какие из 16 партий получат места в Сейме, и войдет ли оппозиционная партия "Согласие" в будущую правящую коалицию.
Loe edasi...

ВИДЕО: Макгрегор ударил Нурмагомедова на взвешивании

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor Foto: John Locher, AP

6 октября в Лас-Вегасе пройдет бойцовское шоу UFC 229, главным событием которого станет бой легковесов Хабиб Нурмагомедов (Россия) - Конор Макгрегор (Ирландия).
Loe edasi...

"Дагестанская крыса" против "алкоголика". Кто выиграет главный бой года?

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor Foto: John Locher, AP

6 октября в Лас-Вегасе пройдет поединок двух бойцов UFC - российский легковес Хабиб Нурмагомедов (26-0) будет защищать чемпионский пояс организации в поединке с ирландцем Конором Макгрегором (21-3).
Loe edasi...

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту появился огромный завод. О чем идет речь?

Rapsiseemne töötlemise tehas Imaveres Foto: Kenno Soo

На шоссе Таллинн-Тарту в Имавере появился огромный завод.
Loe edasi...

Что случилось? Уверенно лидировавший Тянак неожиданно прервал ралли

Foto: Jaanus Ree, Red Bull Content Pool

Эстонский автогонщик Отт Тянак уверенно лидировал в Ралли Уэльса, но неожидаенно вынужден был прервать выступление.
Loe edasi...

Хакеры взломали "латышский Facebook" и разместили на главной странице фото Путина

Foto: https://www.draugiem.lv/

Сегодня во второй половине дня оказалась взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.
Loe edasi...

ФОТО С ДРОНА: На месте горевшего вчера спортивного здания в Аравете — руины

Põlenud Aravete spordihoone Foto: Kaspar Pokk

ТОП

Вчера в старом спортивном здании в Аравете произошел сильный пожар, который в итоге уничтожил все строение.
Loe edasi...

ФОТО: РЕШЕНО: ”Ээсти 200” примет участие в парламентских выборах

Taavi Sepp

Сегодня члены нового политического движения ”Ээсти 200” собрались в Гимназии Густава Адольфа, чтобы обсудить дальнейшую стратегию.
Loe edasi...

Эдгар Сависаар исключает соглашение с прокурором

Foto: Ilmar Saabas

Бывший председатель Центристской партии и бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, который уже неделю находится в больнице в Йыгева, исключает возможность пойти на соглашение с прокуратурой, хотя в этом случае дело было бы уже закрыто и, возможно, все бы о нем забыли.
Loe edasi...

Полиция предупреждает: если вы получили такое письмо, срочно поменяйте пароль!

Häkker Foto: Argo Ingver

Пыхьяская префектура напоминает в соцсетях о необходимости периодически менять свои пароли.
Loe edasi...

Обучение на государственном: готова ли Эстония платить за эксперимент?

Vene koolid Foto: Jaanus Lensment

Никак не думал, что проблема загнанной в угол русской школы выйдет на первый план предвыборного информационного шума, пишет в "МК-Эстония" учитель Игорь Калакаускас.
Loe edasi...

Умерла Монсеррат Кабалье

Pascal GUYOT / AFP/Scanpix

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на врачей.
Loe edasi...

ФОТО: В Толстой Маргарите в ходе строительных работ обнаружили два средневековых сооружения

Foto: Aron Urb, Meremuuseum

В ходе проведения строительных работ в Морском музее Эстонии во внутреннем дворе башни Толстая Маргарита, в самом центре будущего экспозиционного зала, были обнаружены стена и канал.
Loe edasi...

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Нурмагомедов против Макгрегора. Кто выиграет главный бой года?

06.10.2018
6 октября в Лас-Вегасе (США) пройдет поединок двух бойцов UFC - российский легковес Хабиб Нурмагомедов (26-0) будет защищать чемпионский пояс организации в поединке с ирландцем Конором Макгрегором (21-3).
Подробнее


ВИДЕО: "Викинг" и "Вялк" не знают поражений в чемпионате Эстонии

06.10.2018
Программу второго тура чемпионата Эстонии по хоккею завершил поединок в Нарве, где ПСШ в упорной борьбе уступила тартускому "Вялку" - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). Победную шайбу на 52-й минуте забросил Рагнар Русс.
Подробнее

Женщина жалуется, что муж поднимает на нее руку, но годами с ним живет и ничего не предпринимает

06.10.2018
Жена и 12-летняя дочь мужчины годами страдают от физического и психологического насилия со стороны отца и мужа. Но все вызовы полиции заканчивались, по словам женщины, ничем. В лучшем случае его отвозили в вытрезвитель, откуда он уже на следующий день возвращался, пишет "МК-Эстония".
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €




Мать и друзья прикованного после несчастного случая к инвалидной коляске парня борются за его возвращение домой

06.10.2018
Пять лет назад Ээро-Эркки Ребане в результате несчастного случая получил в батутном центре тяжелую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. Все эти годы мать и друзья молодого человека ведут тяжелую борьбу за его возвращение домой, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее