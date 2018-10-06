ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снова о проблемах инвалидов и анонимных комментаторах, а также выборы в Латвии

”Новость о том, что Марика Королев не поленилась и пошла в суд, чтобы установить личности людей, оскорбляющих ее на интернет-форумах, только радует. И что радует еще больше, так это то, что дураков заставили возместить ущерб”, — пишет Андрус Кивиряхк в своем мнении в Eesti Päevaleht и с иронией добавляет, что если он когда-нибудь решит сделать то же самое, то кругленькая сумма ему обеспечена.

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В Латвии проходят парламентские выборы. Кто победит и как ляжет "русская карта"?

AFP

6 октября в Латвии проходят парламентские выборы. Главная интрига - какие из 16 партий получат места в Сейме, и войдет ли оппозиционная партия "Согласие" в будущую правящую коалицию.

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ВИДЕО: Макгрегор ударил Нурмагомедова на взвешивании

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor Foto: John Locher, AP

6 октября в Лас-Вегасе пройдет бойцовское шоу UFC 229, главным событием которого станет бой легковесов Хабиб Нурмагомедов (Россия) - Конор Макгрегор (Ирландия).

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"Дагестанская крыса" против "алкоголика". Кто выиграет главный бой года?

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor Foto: John Locher, AP

6 октября в Лас-Вегасе пройдет поединок двух бойцов UFC - российский легковес Хабиб Нурмагомедов (26-0) будет защищать чемпионский пояс организации в поединке с ирландцем Конором Макгрегором (21-3).

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту появился огромный завод. О чем идет речь?

Rapsiseemne töötlemise tehas Imaveres Foto: Kenno Soo

На шоссе Таллинн-Тарту в Имавере появился огромный завод.

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Что случилось? Уверенно лидировавший Тянак неожиданно прервал ралли

Foto: Jaanus Ree, Red Bull Content Pool

Эстонский автогонщик Отт Тянак уверенно лидировал в Ралли Уэльса, но неожидаенно вынужден был прервать выступление.

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Хакеры взломали "латышский Facebook" и разместили на главной странице фото Путина

Сегодня во второй половине дня оказалась взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.

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ФОТО С ДРОНА: На месте горевшего вчера спортивного здания в Аравете — руины

Põlenud Aravete spordihoone Foto: Kaspar Pokk

ТОП Полиция предупреждает: если вы получили такое письмо, срочно поменяйте пароль! ВИДЕО: Макгрегор ударил Нурмагомедова на взвешивании ВИДЕО DELFI│ “Жить в стране и не знать языка — несерьезно”. Кузнецы из Украины рассказали, почему всей семьей переехали в Эстонию зарплата — выше средней по ЭР

Вчера в старом спортивном здании в Аравете произошел сильный пожар, который в итоге уничтожил все строение.

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ФОТО: РЕШЕНО: ”Ээсти 200” примет участие в парламентских выборах

Taavi Sepp

Сегодня члены нового политического движения ”Ээсти 200” собрались в Гимназии Густава Адольфа, чтобы обсудить дальнейшую стратегию.

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Эдгар Сависаар исключает соглашение с прокурором

Бывший председатель Центристской партии и бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, который уже неделю находится в больнице в Йыгева, исключает возможность пойти на соглашение с прокуратурой, хотя в этом случае дело было бы уже закрыто и, возможно, все бы о нем забыли.

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Полиция предупреждает: если вы получили такое письмо, срочно поменяйте пароль!

Häkker Foto: Argo Ingver

Пыхьяская префектура напоминает в соцсетях о необходимости периодически менять свои пароли.

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Обучение на государственном: готова ли Эстония платить за эксперимент?

Vene koolid Foto: Jaanus Lensment

Никак не думал, что проблема загнанной в угол русской школы выйдет на первый план предвыборного информационного шума, пишет в "МК-Эстония" учитель Игорь Калакаускас.

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Умерла Монсеррат Кабалье

Pascal GUYOT / AFP/Scanpix

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на врачей.

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