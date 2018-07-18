ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снова о наркотиках в Одессе и строительстве целлюлозного завода в Эстонии

Сегодня, 18 июля, мы опубликовали интервью с начальником полиции Одесской области, который рассказал, что третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы, а также поведал, насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят. В этот же день в Нарве побывали гражданские активисты из Тартумаа, которые категорически против строительства целлюлозного завода в Ида-Вирумаа и вообще где бы то ни было в Эстонии. Об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей этой среды.
Третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы! Насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят
Трагический случай с гражданами Эстонии в Одессе, двое из которых погибли, а третий попал в реанимацию после употребления неизвестных психоактивных веществ, заставил более пристально взглянуть на проблему подобного "веселого" туризма. С учетом разницы в ценах и недавно установленного регулярного авиасообщения между Таллинном и Одессой, "жемчужина" у Черного моря становится популярной не только у обычных путешественников, но и у тех, кто стремится окунуться в мир запрещенных, но доступных веществ. Loe edasi...
Активисты из Тартумаа готовы поддержать протесты нарвитян, если до таковых дойдет. ”Целлюлозный завод вообще нельзя строить в Эстонии!”
Хотя в начале июня на волне протестов в связи с планами создать целлюлозный завод у Табивере, что в 20 км от Тарту, один из жителей этого местечка сказал, что лучше построить его в Ида-Вирумаа, побывавшие в среду в Нарве гражданские активисты из Тартумаа категорически против строительства такого предприятия где бы то ни было в Эстонии. Loe edasi...
Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?
В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт. Loe edasi...
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО| В Нарве стартует уникальный фестиваль Baltic Sun: смотрите в прямом эфире!
С 18 по 21 июля в Нарве проходит первый музыкальный фестиваль BalticSun, в рамках которого на сцене в старинном Нарвском замке выступят десятки известных артистов из Эстонии, России, Чехии, Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран. Смотрите прямую трансляцию из Нарвы прямо сейчас! Loe edasi...
История брошенного Мартина. Почему мальчика не отдали родной тете и заставили 407 дней скитаться по приютам?
Брошенный родителями ребенок больше года скитался по таллиннским приютам. Его тетя подала новый иск, чтобы мальчик смог жить вместе с ее сыновьями, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Поймали с поличным. Известный юрист арендовал квартиру и без ведома хозяйки выставил ее на продажу
Известный юрист Марко Воронович снял на сутки квартиру и без ведома хозяина выставил ее на продажу. Журналист Eesti Ekspress вместе с настоящим владельцем отправился ее ”покупать”. Loe edasi...
Глава самого секретного подразделения Сил обороны Рихо Юхтеги — суровый мужчина, готовый применить насилие
Если лозунгом Юлия Цезаря была фраза ”пришел, увидел, победил”, а Уинстона Черчилля ”никогда не сдаваться”, то лозунгом полковника Рихо Юхтеги теперь стала фраза ”они умрут в Таллинне”, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Ильвес: если бы я поступил как Трамп, то в тот же день был бы отправлен в отставку
В Вырумаа задержали троих египтян-нелегалов, которые не знали, в какой стране находятся
Пограничники задержали в Вастселийна троих мужчин, которые утверждали, что они египтяне. Они не знали, в какой стране находятся, и были заметно разочарованы, услышав, что находятся в Эстонии. Loe edasi...
Спасательный департамент: пожар в Тарту произошел из-за попавших на банки солнечных лучей, никакого взрыва не было
Лыунаский центр спасения сообщил, что во время пожара, который произошел в Тарту в понедельник, никакого взрыва не было, а само возгорание началось с попадания через окно лучей солнца на стеклянные банки, которые стояли на чердаке. Loe edasi...
ФОТО: Близ Tallink Star в Балтийском море была замечена подводная лодка
Вчера вечером поступило несколько сообщений о подводной лодке, замеченной в непосредственной близости от Tallink Star в Балтийском море. Loe edasi...
В Финском заливе сложилась худшая за последние 20 лет ситуация с сине-зелеными водорослями
В Финском заливе сложилась самая худшая за последние 20 лет ситуация с сине-зелеными водорослями, пишет YLE. Loe edasi...
Воздух прогревается до 30 градусов, но вода в море остается холодной. В чем причина?
Температура воздуха выше 30 градусов, однако температура воды как в Пярнуском, так и в Финском заливе не поднимается выше отметки 15 градусов. Почему это так, объясняет синоптик Тайми Пальяк. Loe edasi...
ФОТО: Жара бросает вызов магазинам: в холодильниках шаром покати, вентиляторы в дефиците
Читатели жалуются, что больше не купить ни вентиляторов, ни прохладительных напитков. Delfi Kasulik поинтересовался у торговых сетей, в чем дело. Loe edasi...