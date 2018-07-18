ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снова о наркотиках в Одессе и строительстве целлюлозного завода в Эстонии

Трагический случай с гражданами Эстонии в Одессе, двое из которых погибли, а третий попал в реанимацию после употребления неизвестных психоактивных веществ, заставил более пристально взглянуть на проблему подобного "веселого" туризма. С учетом разницы в ценах и недавно установленного регулярного авиасообщения между Таллинном и Одессой, "жемчужина" у Черного моря становится популярной не только у обычных путешественников, но и у тех, кто стремится окунуться в мир запрещенных, но доступных веществ.

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Активисты из Тартумаа готовы поддержать протесты нарвитян, если до таковых дойдет. ”Целлюлозный завод вообще нельзя строить в Эстонии!”

Foto: Roman Vikulov, Delfi

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Хотя в начале июня на волне протестов в связи с планами создать целлюлозный завод у Табивере, что в 20 км от Тарту, один из жителей этого местечка сказал, что лучше построить его в Ида-Вирумаа, побывавшие в среду в Нарве гражданские активисты из Тартумаа категорически против строительства такого предприятия где бы то ни было в Эстонии.

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Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт.

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО| В Нарве стартует уникальный фестиваль Baltic Sun: смотрите в прямом эфире!

Фото: фестиваль Baltic Sun

С 18 по 21 июля в Нарве проходит первый музыкальный фестиваль Baltic Sun, в рамках которого на сцене в старинном Нарвском замке выступят десятки известных артистов из Эстонии, России, Чехии, Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран. Смотрите прямую трансляцию из Нарвы прямо сейчас!

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История брошенного Мартина. Почему мальчика не отдали родной тете и заставили 407 дней скитаться по приютам?