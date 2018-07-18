18.07.2018, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снова о наркотиках в Одессе и строительстве целлюлозного завода в Эстонии


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снова о наркотиках в Одессе и строительстве целлюлозного завода в Эстонии
Foto: Andres Putting

Сегодня, 18 июля, мы опубликовали интервью с начальником полиции Одесской области, который рассказал, что третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы, а также поведал, насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят. В этот же день в Нарве побывали гражданские активисты из Тартумаа, которые категорически против строительства целлюлозного завода в Ида-Вирумаа и вообще где бы то ни было в Эстонии. Об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей этой среды.

Третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы! Насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят

Фото: личный архив Дмитрия Головина

Трагический случай с гражданами Эстонии в Одессе, двое из которых погибли, а третий попал в реанимацию после употребления неизвестных психоактивных веществ, заставил более пристально взглянуть на проблему подобного "веселого" туризма. С учетом разницы в ценах и недавно установленного регулярного авиасообщения между Таллинном и Одессой, "жемчужина" у Черного моря становится популярной не только у обычных путешественников, но и у тех, кто стремится окунуться в мир запрещенных, но доступных веществ.
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Активисты из Тартумаа готовы поддержать протесты нарвитян, если до таковых дойдет. ”Целлюлозный завод вообще нельзя строить в Эстонии!”

Foto: Roman Vikulov, Delfi

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Хотя в начале июня на волне протестов в связи с планами создать целлюлозный завод у Табивере, что в 20 км от Тарту, один из жителей этого местечка сказал, что лучше построить его в Ида-Вирумаа, побывавшие в среду в Нарве гражданские активисты из Тартумаа категорически против строительства такого предприятия где бы то ни было в Эстонии.
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Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт.
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО| В Нарве стартует уникальный фестиваль Baltic Sun: смотрите в прямом эфире!

Фото: фестиваль Baltic Sun

С 18 по 21 июля в Нарве проходит первый музыкальный фестиваль Baltic Sun, в рамках которого на сцене в старинном Нарвском замке выступят десятки известных артистов из Эстонии, России, Чехии, Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран. Смотрите прямую трансляцию из Нарвы прямо сейчас!
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История брошенного Мартина. Почему мальчика не отдали родной тете и заставили 407 дней скитаться по приютам?

SIIN PILDIL VÕIKS OLLA KA MARTIN: Martini tädi Marioni talus on kõik Martini tulekuks valmis – nelja väikese sugulasega oleks tal seal hea seltsis kasvada. Rauno Volmar

Брошенный родителями ребенок больше года скитался по таллиннским приютам. Его тетя подала новый иск, чтобы мальчик смог жить вместе с ее сыновьями, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО и ВИДЕО: Поймали с поличным. Известный юрист арендовал квартиру и без ведома хозяйки выставил ее на продажу

Известный юрист Марко Воронович снял на сутки квартиру и без ведома хозяина выставил ее на продажу. Журналист Eesti Ekspress вместе с настоящим владельцем отправился ее ”покупать”.
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Глава самого секретного подразделения Сил обороны Рихо Юхтеги — суровый мужчина, готовый применить насилие

Mihkel Maripuu

Если лозунгом Юлия Цезаря была фраза ”пришел, увидел, победил”, а Уинстона Черчилля ”никогда не сдаваться”, то лозунгом полковника Рихо Юхтеги теперь стала фраза ”они умрут в Таллинне”, пишет Eesti Ekspress.
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Ильвес: если бы я поступил как Трамп, то в тот же день был бы отправлен в отставку

Foto: Andres Putting

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес высказался по поводу встречи Трампа и Путина.
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В немецком порту на грузовом судне обнаружили труп матроса из Эстонии

Foto: BERND THISSEN, AFP

В понедельник во второй половине дня в немецком порту Висмари на грузовом судне было найдено тело 49-летнего мужчины из Эстонии.
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В Ляэне-Вирумаа на пляже нашли тело пожилой женщины

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Сегодня сразу после 16 часов в Ляэне-Вирумаана пляже Пихласпеа обнаружили труп 87-летней женщины.
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В Вырумаа задержали троих египтян-нелегалов, которые не знали, в какой стране находятся

Piiriehitus soisel alal Foto: Argo Ingver

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Третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы! Насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят

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Хотя в начале июня на волне протестов в связи с планами создать целлюлозный завод у Табивере, что в 20 км от Тарту, один из жителей этого местечка сказал, что лучше построить его в Ида-Вирумаа, побывавшие в среду в Нарве гражданские активисты из Тартумаа категорически против строительства такого предприятия где бы то ни было в Эстонии.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снова о наркотиках в Одессе и строительстве целлюлозного завода в Эстонии

18.07.2018
Сегодня, 18 июля, мы опубликовали интервью с начальником полиции Одесской области, который рассказал, что третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы, а также поведал, насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят. В этот же день в Нарве побывали гражданские активисты из Тартумаа, которые категорически против строительства целлюлозного завода в Ида-Вирумаа и вообще где бы то ни было в Эстонии. Об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей этой среды.
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