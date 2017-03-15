ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снова о "группах смерти" и "терроре" в Olerex

Сегодня, 15 марта, мы продолжили освещать две темы, которые на слуху в последнее время — "нездоровая атмосфера" в самой крупной в Эстонии сети автозаправок Olerex и так называемые "группы смерти" для детей вкупе с такими играми, как "синий кит" и "беги или умри". Статьи об этом, а также другие важные новости среды вы найдете в нашей традиционной подборке.

Таллиннский психолог о ”группах смерти” и советах родителям: дети ищут внимания и среду, где их примут

Foto: panthermedia.net / Andriy Popov

Некоторые эстонские СМИ сообщили, что игры ”синий кит”, ”беги или умри” и так называемые ”группы смерти” якобы добрались и до Эстонии. По данным Delfi, Департамент полиции и погранохраны разослал в местные школы сообщение об этом. Delfi попросил психолога Таллиннской Ляэнемереской гимназии Ольгу Поперекову рассказать о том, как родителям говорить на эту тему со своими детьми.

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”Руководство устраивало там зачистки”. Бывший работник Olerex — про год ”желтого ада”

За неделю в редакцию Delfi и Eesti Ekspress обратились несколько экс-сотрудников автозаправочной станции Olerex. Они все как один недовольны своим теперь уже бывшим работодателем, обвиняя его в создании нерабочей атмосферы и других ”грехах”. Olerex на запрос Delfi прокомментировать ситуацию к настоящему моменту не отреагировала.

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Суд отказал госизменнику Херману Симму в досрочном освобождении

Herman Simm kohtuistung 08.03.17 Foto: Argo Ingver

Тартуский уездный суд решил досрочно не освобождать Хермана Симма, приговоренного к тюремному заключению за государственную измену.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Председателем правления ERR избран экс-руководитель Postimees

Erik Roose Foto: Karli Saul

Совет Эстонского национального радиовещания (ERR) избрал новым председателем правления бывшего руководителя Postimees Эрика Роозе.

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Яна Тоом: мои сирийские дороги

Yana Toom Aleppos 11.03.17 Foto: Aleksei Ivanov

Я обещала после сирийской поездки поделиться информацией о том, что я в Сирии делала и о чем узнала.

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Сбивший насмерть 14-летнюю девочку водитель: кто он и куда постоянно ”бежит”?

Foto: Tiit Blaat

Сбивший насмерть 14-летнюю девочку Андрус Ярвик должен был в понедельник на пять месяцев отправиться в тюрьму, но попросил у суда отсрочки. Бежит. Так же, как пять месяцев тому назад сбежал с места тяжелой аварии, пишет Eesti Ekspress.

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Кто на самом деле паромный король Эстонии? Бизнесмены с материка свергли Вячеслава Леэдо

С передачей паромной линии Трийги-Сыру закончилась длившаяся дюжину лет дуэль за малые судоходные линии Эстонии между Рейном Кильком и Каспаром Кокком и сааремааским паромным королем Вячеславом Леэдо. Тартусцы одержали убедительную победу.

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Примерный семьянин из Харьюмаа вербовал в Facebook девочек для занятия проституцией

Hanna Geara

Примерный семьянин заводил в Facebook знакомства с девочками-подростками, занимался с ними сексом и убеждал их за деньги заняться тем же с другими мужчинами. Мастерство преступника по оказанию влияния на детей поражает даже самых опытных следователей, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО с места происшествия: Попавший в ДТП в Нарве мужчина умер в больнице

Avarii Narvas Foto: PPA

В прошлую субботу, 11 марта, в Нарве произошла авария, в которой столкнулись автомобили Kia и Mercedes-Benz. Сегодня после полудня в полицию сообщили, что находившийся за рулем Kia 52-летний мужчина умер в больнице от полученных травм.

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В развалинах горевшего ночью в Тарту садового домика нашли тело пожилой женщины

Kohilas leiti reedel vette kukkunud mehe surnukeha Foto: Anni Õnneleid

Сегодня днем в 14:05 Центр тревоги получил сообщение, что из развалин горевшего ночью в Тарту в районе Пыхья пуйестеэ садового домика идет дым и видны языки пламени. В ходе дополнительных работ по тушению спасатели нашли в развалинах тело погибшей пожилой женщины.

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