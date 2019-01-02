02.01.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снежный шторм и его последствия. Но не только


rus.delfi.ee
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Tormipildid Tallinnast 02.01.2019
Tormipildid Tallinnast 02.01.2019Foto: Andres Putting

Во вторник вечером государственная метеослужба объявила штормовое предупреждение, и в среду, 2 января, в Эстонии и соседних странах бушевала снежная буря. Подробности и другие новости этого дня читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: В Эстонии бушует шторм: в авиасообщении настоящий хаос, дорожные условия ужасные, электроснабжение нарушено

Ekspress Meedia

Во вторник вечером государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение. В среду по всей Эстонии будет наблюдаться метель.
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ВИДЕО| Шторм в Эстонии: на побережье дует пронизывающий ветер, снег режет лицо и слепит глаза

Сильный штормовой ветер нанес много вреда как в Эстонии, так и в Финляндии. И кажется, он стихнет не так скоро.
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ФОТО| Шторм бушует в Таллинне, валит деревья и разбрасывает дорожные знаки

Torm Tallinnas Foto: Tiit Blaat

Начавшийся ночью шторм, по словам синлоптиков, еще не достиг своего пика — во второй половине дня на побережье ожидается усиление ветра
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ФОТО С МЕСТА ДТП: В Ляэне-Вирумаа автобус съехал в кювет и завалился на бок, пассажирам помогли выбраться

Lääne-Virumaal sõitis liinibuss kraavi ja vajus külili Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

На шоссе Таллинн-Нарва сегодня вечером съехал в кювет и завалился на бок перевозивший 49 пассажиров автобус. Никто не пострадал, но люди не смогли самостоятельно выбраться из автобуса.
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ФОТО| Снежная буря нарушила работу Таллиннского аэропорта: некоторые рейсы отменены, другие задерживаются

Lennujaam 02.01.2019 Foto: Andres Putting

Сегодняшняя снежная буря привела к отмене нескольких рейсов в Таллиннском аэропорту, также много задержек.
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ФОТО: “Сложно представить, что чувствовали люди на борту”. Самолет не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту

Delfi lugeja

Ужасные погодные условия в Таллинне не позволи рейсу из Риги благополучно приземлиться в Таллиннском аэропорту. После четвертой неудачной попытки самолету пришлось вернуться обратно в Ригу. Сложно представить, что чувствовали люди на борту, когда самолет вновь и вновь пролетал над полосой.
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ВИДЕО DELFI: Как в Ласнамяэ и Копли встречали Новый год русские и что они пожелали эстонцам

В столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн есть так называемые русские бары, где собираются русские. В этом, втором, новогоднем выпуске представляем опрос среди русских — об их планах в новогоднюю ночь, а также новогоднем пожелании для эстонцев.
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Прошлогоднее отравление кайтселийтчиков мясным рулетом: все анализы в порядке

фото иллюстративное Foto: Kärri Jürisson

ТОП

В середине декабря в таллиннском отделении Кайтселийта минимум 20 человек отравились мясным рулетом. К настоящему моменту получены результаты анализов: они — в пределах нормы.
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Сорок ”нереальных” километров до больницы, шок и полицейский эскорт. ”Я приняла роды у себя сама. В машине”

Erakogu

”Это все казалось нереальным. Как в кошмарном сне. Разумеется, я не могла сдерживать потуги. Почувствовала, что должна тужиться, автоматически сняла штаны и опустила спинку сидения. Мой мужчина каким-то чудом сумел сосредоточиться на езде”, — описала произошедшее Кати Мяэсепп.
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Чиновник как ни в чем не бывало смотрел на работе детское порно

Ekspress Meedia

Бывший глава канцелярии Йыгеваского волостного собрания Яан Ярв смотрел на работе детское порно, за что в рамках согласительного производства получил наказание в виде заключения сроком в один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в полтора года.
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ФОТО| Новогодний ”подарок”: сигнальная ракета уничтожила дело жизни одной эстонской семьи

Nurmiko aiandi põlengu kahjustused Foto: Jaanus Lensment

Владелица садоводческого хозяйства Nurmiko, сгоревшего из-за запущенной в новый год сигнальной ракеты, Реэли Унгерсон призывает в Facebook ограничить запуск фейерверков.
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ПБК объяснил причину отказа от трансляции новогодней речи президента ЭР

EV 100 aastalõpp Pärnus Foto: Ago Tammik

Первый Балтийский канал (ПБК) в 2018 году снова решил не показывать новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд. От трансляции отказались по техническим причинам, информирует rus.err.ee.
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ТАБЛИЦА| Новый прейскурант штрафов: сколько придется выложить за небольшие правонарушения

Rahatähed, vaesus, rikkus Foto: Tiit Blaat

Вступившие в силу с этого года изменения в законе позволяют полиции в случае многих менее серьезных нарушений применять сокращенное производство, что сэкономит время полицейских и уменьшит общую криминализацию.
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Жители Эстонии тратят на алкоголь больше всех в ЕС

Alkoholihinnad poodides Mobiilifoto: Rivo Veski, Delfi

Согласно обнародованным во вторник данным Евростата, в 2017 году расходы домохозяйств Эстонии на алкоголь были самыми высокими в ЕС.
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Умер Крис Кельми

Kris Kelmi Foto: Astapkovich Vladimir, ITAR-TASS

Умер советский и российский певец и композитор Крис Кельми. Ему было 63 года. Об этом ”Ленте.ру” сообщил источник в правоохранительных органах.
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”Это наша общая вина и ответственность”. Человек года Виталий Манский о своем фильме ”Свидетели Путина”

manski-doc.com

”Неожиданно, почетно, приятно!” — так режиссер-документалист, президент кинофестиваля ”Артдокфест” Виталий Манский отреагировал на вопрос ”Спектра” об объявлении его Человеком года по версии ”Новой газеты”. Главными событиями 2018-го года для него стала премьера фильма-покаяния ”Свидетели Путина”, который 31 декабря можно будет посмотреть в прямом эфире на канале ”Настоящее время” и очередная невозможная миссия — проведение вопреки всем препонам ”Артдокфеста” в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Спектр.
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