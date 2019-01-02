ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снежный шторм и его последствия. Но не только

Во вторник вечером государственная метеослужба объявила штормовое предупреждение, и в среду, 2 января, в Эстонии и соседних странах бушевала снежная буря. Подробности и другие новости этого дня читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: В Эстонии бушует шторм: в авиасообщении настоящий хаос, дорожные условия ужасные, электроснабжение нарушено
Во вторник вечером государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение. В среду по всей Эстонии будет наблюдаться метель. Loe edasi...
ВИДЕО| Шторм в Эстонии: на побережье дует пронизывающий ветер, снег режет лицо и слепит глаза
Сильный штормовой ветер нанес много вреда как в Эстонии, так и в Финляндии. И кажется, он стихнет не так скоро. Loe edasi...
ФОТО| Шторм бушует в Таллинне, валит деревья и разбрасывает дорожные знаки
Начавшийся ночью шторм, по словам синлоптиков, еще не достиг своего пика — во второй половине дня на побережье ожидается усиление ветра Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА ДТП: В Ляэне-Вирумаа автобус съехал в кювет и завалился на бок, пассажирам помогли выбраться
На шоссе Таллинн-Нарва сегодня вечером съехал в кювет и завалился на бок перевозивший 49 пассажиров автобус. Никто не пострадал, но люди не смогли самостоятельно выбраться из автобуса. Loe edasi...
ФОТО| Снежная буря нарушила работу Таллиннского аэропорта: некоторые рейсы отменены, другие задерживаются
Сегодняшняя снежная буря привела к отмене нескольких рейсов в Таллиннском аэропорту, также много задержек. Loe edasi...
ФОТО: “Сложно представить, что чувствовали люди на борту”. Самолет не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту
Ужасные погодные условия в Таллинне не позволи рейсу из Риги благополучно приземлиться в Таллиннском аэропорту. После четвертой неудачной попытки самолету пришлось вернуться обратно в Ригу. Сложно представить, что чувствовали люди на борту, когда самолет вновь и вновь пролетал над полосой. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Как в Ласнамяэ и Копли встречали Новый год русские и что они пожелали эстонцам
В столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн есть так называемые русские бары, где собираются русские. В этом, втором, новогоднем выпуске представляем опрос среди русских — об их планах в новогоднюю ночь, а также новогоднем пожелании для эстонцев. Loe edasi...
Прошлогоднее отравление кайтселийтчиков мясным рулетом: все анализы в порядке
В середине декабря в таллиннском отделении Кайтселийта минимум 20 человек отравились мясным рулетом. К настоящему моменту получены результаты анализов: они — в пределах нормы. Loe edasi...
Сорок ”нереальных” километров до больницы, шок и полицейский эскорт. ”Я приняла роды у себя сама. В машине”
”Это все казалось нереальным. Как в кошмарном сне. Разумеется, я не могла сдерживать потуги. Почувствовала, что должна тужиться, автоматически сняла штаны и опустила спинку сидения. Мой мужчина каким-то чудом сумел сосредоточиться на езде”, — описала произошедшее Кати Мяэсепп. Loe edasi...
Чиновник как ни в чем не бывало смотрел на работе детское порно
Бывший глава канцелярии Йыгеваского волостного собрания Яан Ярв смотрел на работе детское порно, за что в рамках согласительного производства получил наказание в виде заключения сроком в один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в полтора года. Loe edasi...
ФОТО| Новогодний ”подарок”: сигнальная ракета уничтожила дело жизни одной эстонской семьи
Владелица садоводческого хозяйства Nurmiko, сгоревшего из-за запущенной в новый год сигнальной ракеты, Реэли Унгерсон призывает в Facebook ограничить запуск фейерверков. Loe edasi...
ПБК объяснил причину отказа от трансляции новогодней речи президента ЭР
ТАБЛИЦА| Новый прейскурант штрафов: сколько придется выложить за небольшие правонарушения
Вступившие в силу с этого года изменения в законе позволяют полиции в случае многих менее серьезных нарушений применять сокращенное производство, что сэкономит время полицейских и уменьшит общую криминализацию. Loe edasi...
Жители Эстонии тратят на алкоголь больше всех в ЕС
Умер советский и российский певец и композитор Крис Кельми. Ему было 63 года. Об этом ”Ленте.ру” сообщил источник в правоохранительных органах. Loe edasi...
”Это наша общая вина и ответственность”. Человек года Виталий Манский о своем фильме ”Свидетели Путина”
”Неожиданно, почетно, приятно!” — так режиссер-документалист, президент кинофестиваля ”Артдокфест” Виталий Манский отреагировал на вопрос ”Спектра” об объявлении его Человеком года по версии ”Новой газеты”. Главными событиями 2018-го года для него стала премьера фильма-покаяния ”Свидетели Путина”, который 31 декабря можно будет посмотреть в прямом эфире на канале ”Настоящее время” и очередная невозможная миссия — проведение вопреки всем препонам ”Артдокфеста” в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Спектр. Loe edasi...