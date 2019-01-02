ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снежный шторм и его последствия. Но не только

На шоссе Таллинн-Нарва сегодня вечером съехал в кювет и завалился на бок перевозивший 49 пассажиров автобус. Никто не пострадал, но люди не смогли самостоятельно выбраться из автобуса.

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ФОТО| Снежная буря нарушила работу Таллиннского аэропорта: некоторые рейсы отменены, другие задерживаются

Lennujaam 02.01.2019 Foto: Andres Putting

Сегодняшняя снежная буря привела к отмене нескольких рейсов в Таллиннском аэропорту, также много задержек.

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ФОТО: “Сложно представить, что чувствовали люди на борту”. Самолет не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту

Delfi lugeja

Ужасные погодные условия в Таллинне не позволи рейсу из Риги благополучно приземлиться в Таллиннском аэропорту. После четвертой неудачной попытки самолету пришлось вернуться обратно в Ригу. Сложно представить, что чувствовали люди на борту, когда самолет вновь и вновь пролетал над полосой.

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ВИДЕО DELFI: Как в Ласнамяэ и Копли встречали Новый год русские и что они пожелали эстонцам

В столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн есть так называемые русские бары, где собираются русские. В этом, втором, новогоднем выпуске представляем опрос среди русских — об их планах в новогоднюю ночь, а также новогоднем пожелании для эстонцев.

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Прошлогоднее отравление кайтселийтчиков мясным рулетом: все анализы в порядке

фото иллюстративное Foto: Kärri Jürisson

ТОП ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: В Эстонии бушует шторм: в авиасообщении настоящий хаос, дорожные условия ужасные, электроснабжение нарушено ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Как в Таллинне встречали Новый год эстонцы и что они пожелали русским Часть 1 ПБК объяснил причину отказа от трансляции новогодней речи президента ЭР

В середине декабря в таллиннском отделении Кайтселийта минимум 20 человек отравились мясным рулетом. К настоящему моменту получены результаты анализов: они — в пределах нормы.

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Сорок ”нереальных” километров до больницы, шок и полицейский эскорт. ”Я приняла роды у себя сама. В машине”

Erakogu

”Это все казалось нереальным. Как в кошмарном сне. Разумеется, я не могла сдерживать потуги. Почувствовала, что должна тужиться, автоматически сняла штаны и опустила спинку сидения. Мой мужчина каким-то чудом сумел сосредоточиться на езде”, — описала произошедшее Кати Мяэсепп.

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Чиновник как ни в чем не бывало смотрел на работе детское порно

Ekspress Meedia

Бывший глава канцелярии Йыгеваского волостного собрания Яан Ярв смотрел на работе детское порно, за что в рамках согласительного производства получил наказание в виде заключения сроком в один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в полтора года.

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ФОТО| Новогодний ”подарок”: сигнальная ракета уничтожила дело жизни одной эстонской семьи

Nurmiko aiandi põlengu kahjustused Foto: Jaanus Lensment

Владелица садоводческого хозяйства Nurmiko, сгоревшего из-за запущенной в новый год сигнальной ракеты, Реэли Унгерсон призывает в Facebook ограничить запуск фейерверков.

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ПБК объяснил причину отказа от трансляции новогодней речи президента ЭР