ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снегопад парализовал работу аэропорта, "убийца-расчленитель" не явился в тюрьму

В субботу утром в Эстонии было объявлено штормовое предупреждение. Ненастная погода повлияла на работу Таллиннского аэропорта. Рейс Finnair Хельсинки-Таллинн развернули обратно, а самолет airBaltic, который следовал из Амстердама, экстренно приземлился в Риге. Помимо этого, штормовой ветер прервал матч чемпионата Европы в Таллинне. Также совершенное негодование вызвала новость о том, что убийца-расчленитель с улицы Маакри не явился в тюрьму отбывать наказание. Улица Маакри находится в Таллинне, а все подробности, а также и другие новости — в нашей подборке "Главное за день".
Самолет airBaltic, следовавший рейсом Амстердам-Таллинн, экстренно приземлился в Риге
Самолет авиакомпании airBaltic, следовавший рейсом Амстердам-Таллинн, экстренно приземлился в Риге из-за сильного ветра.
Loe edasi...
В Эстонии объявлено штормовое предупреждение!
По данным эстонских синоптиков, сегодня ожидается усиление ветра и осадки.
Loe edasi...
ФОТО: Рейс Finnair Хельсинки-Таллинн развернули обратно
После обеда из Хельсинки в Таллинн вылетел самолет авиакомпании Finnair. По данным Delfi, над Финским заливом самолет развернулся и приземлился в Хельсинки.
Loe edasi...
ФОТО: Штормовой ветер прервал матч чемпионата Европы в Таллинне
Поединок чемпионата Европы по регби между сборными Эстонии и Дании, проходивший на стадионе "Калев", был прерван из-за сложных погодных условий.
Loe edasi...
Убийца-расчленитель с улицы Маакри не явился в тюрьму отбывать наказание
На этой неделе финн Маркус Паси Пёнкя, известный в Эстонии как убийца-расчленитель с улицы Маакри, не прибыл в назначенное время в тюрьму отбывать наказание.
Loe edasi...
Март Хельме: я совершенно не стыжусь того, что во мне есть русская кровь
Председатель партии EKRE Март Хельме (67) в интервью Eesti Päevaleht сказал, что по материнской линии у него с одной стороны есть русские предки, и он этого не стыдится. Delfi приводит частичный перевод интервью.
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Ночью по улицам Курессааре носили гроб
В ночь на субботу шестеро мужчин из прихода Раху в Вальяла и Курессааре в четвертый раз несли по Курессааре пустой гроб.
Loe edasi...
В Мяо автобус с российскими номерами съехал в кювет
Сегодня утром, около 7 часов, в Мяо рейсовый автобус съехал в кювет.
Loe edasi...
В Таллинне из-за ремонтных работ меняются маршруты общественного транспорта
В связи с асфальтированием бульвара Кадака между улицами Лейва и Калда 29 и 30 апреля меняются маршруты общественного транспорта.
Loe edasi...
Неоплаченный счет в несколько евро обернулся для потребителя нереальным требованием от инкассо-фирмы
В комиссию по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей обратился клиент фирмы по вывозу мусора OÜ Eesti Keskkonnateenused, который получил от OÜ Julianus Inkasso долговое извещение с требованием об оплате счета за 31 мая прошлого года.
Loe edasi...