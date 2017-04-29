ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снегопад парализовал работу аэропорта, "убийца-расчленитель" не явился в тюрьму

В субботу утром в Эстонии было объявлено штормовое предупреждение. Ненастная погода повлияла на работу Таллиннского аэропорта. Рейс Finnair Хельсинки-Таллинн развернули обратно, а самолет airBaltic, который следовал из Амстердама, экстренно приземлился в Риге. Помимо этого, штормовой ветер прервал матч чемпионата Европы в Таллинне. Также совершенное негодование вызвала новость о том, что убийца-расчленитель с улицы Маакри не явился в тюрьму отбывать наказание. Улица Маакри находится в Таллинне, а все подробности, а также и другие новости — в нашей подборке "Главное за день".

Самолет airBaltic, следовавший рейсом Амстердам-Таллинн, экстренно приземлился в Риге

Foto: Andres Putting

Самолет авиакомпании airBaltic, следовавший рейсом Амстердам-Таллинн, экстренно приземлился в Риге из-за сильного ветра.

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В Эстонии объявлено штормовое предупреждение!

29. aprill 2017 Foto: Madis Veltman

По данным эстонских синоптиков, сегодня ожидается усиление ветра и осадки.

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ФОТО: Рейс Finnair Хельсинки-Таллинн развернули обратно

Lend Helsingist Foto: Lugeja foto

После обеда из Хельсинки в Таллинн вылетел самолет авиакомпании Finnair. По данным Delfi, над Финским заливом самолет развернулся и приземлился в Хельсинки.

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ФОТО: Штормовой ветер прервал матч чемпионата Европы в Таллинне

Eesti ragbikoondise treening Foto: Karli Saul

Поединок чемпионата Европы по регби между сборными Эстонии и Дании, проходивший на стадионе "Калев", был прерван из-за сложных погодных условий.

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Убийца-расчленитель с улицы Маакри не явился в тюрьму отбывать наказание

6TV28AUG06Z11.jpg Foto: Toomas Volmer

На этой неделе финн Маркус Паси Пёнкя, известный в Эстонии как убийца-расчленитель с улицы Маакри, не прибыл в назначенное время в тюрьму отбывать наказание.

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Март Хельме: я совершенно не стыжусь того, что во мне есть русская кровь

Mart Helme Foto: Priit Simson

Председатель партии EKRE Март Хельме (67) в интервью Eesti Päevaleht сказал, что по материнской линии у него с одной стороны есть русские предки, и он этого не стыдится. Delfi приводит частичный перевод интервью.

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ФОТО и ВИДЕО: Ночью по улицам Курессааре носили гроб

В ночь на субботу шестеро мужчин из прихода Раху в Вальяла и Курессааре в четвертый раз несли по Курессааре пустой гроб.

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В Мяо автобус с российскими номерами съехал в кювет

Buss kraavis Foto: Kaspar Pokk

Сегодня утром, около 7 часов, в Мяо рейсовый автобус съехал в кювет.

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В Таллинне из-за ремонтных работ меняются маршруты общественного транспорта

Pilt on illustratiivne Foto: Ahto Sooaru

В связи с асфальтированием бульвара Кадака между улицами Лейва и Калда 29 и 30 апреля меняются маршруты общественного транспорта.

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Неоплаченный счет в несколько евро обернулся для потребителя нереальным требованием от инкассо-фирмы

Vida Press

В комиссию по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей обратился клиент фирмы по вывозу мусора OÜ Eesti Keskkonnateenused, который получил от OÜ Julianus Inkasso долговое извещение с требованием об оплате счета за 31 мая прошлого года.

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