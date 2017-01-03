Читайте также, чем еще запомнится этот день в Эстонии и мире:
ФОТО: В Таллинне отметили день перемирия в Освободительной войне
Сегодня на Площади Свободы в Таллинне отметили день перемирия в Освободительной войне и почтили память павших в борьбе за свободу Эстонии.
Loe edasi...
Чай есть, а удобств нет. Видеорепортаж Delfi с российской границы
В первые дни нового года в Ивангороде на выезде из России образовались огромные автомобильные пробки. Российские туристы устремились в Эстонию. По словам жителей Ивангорода и туристов, которые неоднократно приезжали в Эстонию на новогодние праздники, такие очереди на границе впервые.
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Проблема Lux Express и очереди — что сейчас происходит в Нарве и на границе
Корреспондент Delfi во вторник около полудня прибыл в Нарву. Из-за проблем с лицензией российской фирмы, входящей в Lux Express Grupp, автобусы компании довозят пассажиров линии Таллинн-Петербург до границы, люди вынуждены пересекать границу пешком, а на российской стороне их ждут автобусы, которые должны доставить людей в конечный пункт назначения.
Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: "В спа пойдем и глинтвейну попьем“. Как российские туристы будут отдыхать в Таллинне?
3 января 2017 года. Вторник. Эстонское время — 12 часов и 35 минут. На Балтийский вокзал прибыл красно-серый 14-вагонный состав из Москвы, привезя, помимо множества российских туристов, еще и густой снегопад.
Loe edasi...
Тоомас Хендрик Ильвес: президент — не для того, чтобы нравиться
Президент Тоомас Хендрик Ильвес сказал в своем новогоднем интервью изданию Eesti Päevaleht, что главным вызовом для Запада является вопрос сохранения демократии и что в случае развала Евросоюза Эстония оказалась бы в незавидном положении.
Loe edasi...
ФОТО: Как поживает спасенный летом от потопа котенок?
В июле прошлого года молодой человек поделился в социальной сети видео: благодаря зоркому глазу и большому сердцу был спасен котенок от проливного дождя.
Loe edasi...
В новогоднюю ночь эстонские зрители больше всего смотрели "Edekabel" и речь Путина
Прошедшая новогодняя ночь принесла чрезвычайно пеструю телепрограмму. По рейтингу первое место заняла передача Хенрика Норманна "Edekabel" и второе — новогодняя речь Владимира Путина.
Loe edasi...
Яна Тоом о Косачеве и Асаде: компания, которая сегодня считается плохой, завтра может быть вполне нормальной
Депутата Европарламента Яна Тоом, которая на прошлой неделе встретилась в Сирии с Башаром Асадом и Константином Косачевым, заявила, что компания, которая сегодня считается плохой, в будущем может стать приемлемой. Согласно ее оценке, отношение Европы к происходящему в Сирии уже начинает меняться.
Loe edasi...
БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Что больше всего покупали в эстонских магазинах в праздники
Эстонские розничные сети поделились своей праздничной статистикой продаж, из которой выясняется, что хитом праздников по-прежнему остаются мандарины.
Loe edasi...
12 человек арестованы по делу о нападении на клуб в Стамбуле
Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападавшего продолжается.
Loe edasi...
Полиция Перта — Delfi: попавшие в трагическую аварию эстонцы работали в Австралии
1 января в Австралии в тяжелое ДТП попали трое молодых эстонцев, один из которых умер на месте, а двух пассажиров отвезли в больницу. Сотрудник полиции города Перта Саймон Бэгли рассказал Delfi, что все трое эстонцев работали в Австралии, а пострадавшую в ДТП женщину сегодня выпишут из больницы.
Loe edasi...
Ушел из жизни знаменитый футболист "Динамо" и сборной СССР
На 86-м году жизни скончался известный защитник московского "Динамо и сборной СССР Виктор Царев, сообщает официальный сайт клуба.
Loe edasi...