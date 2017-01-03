Во вторник в Эстонии наконец установилась зимняя погода. В то время как жители страны подводят итоги праздников и возвращаются на работу после новогоднего уикенда, наши восточные соседи решили не терять даром неделю выходных: российские туристы хлынули в Эстонию.

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ФОТО: В Таллинне отметили день перемирия в Освободительной войне

Vabadussõja relvarahu mälestushetk Foto: Tiit Blaat

Сегодня на Площади Свободы в Таллинне отметили день перемирия в Освободительной войне и почтили память павших в борьбе за свободу Эстонии.

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Чай есть, а удобств нет. Видеорепортаж Delfi с российской границы

В первые дни нового года в Ивангороде на выезде из России образовались огромные автомобильные пробки. Российские туристы устремились в Эстонию. По словам жителей Ивангорода и туристов, которые неоднократно приезжали в Эстонию на новогодние праздники, такие очереди на границе впервые.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Проблема Lux Express и очереди — что сейчас происходит в Нарве и на границе

Lux Ekspress, bussid Narvas, 03.01.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Корреспондент Delfi во вторник около полудня прибыл в Нарву. Из-за проблем с лицензией российской фирмы, входящей в Lux Express Grupp, автобусы компании довозят пассажиров линии Таллинн-Петербург до границы, люди вынуждены пересекать границу пешком, а на российской стороне их ждут автобусы, которые должны доставить людей в конечный пункт назначения.

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ВИДЕО DELFI: "В спа пойдем и глинтвейну попьем“. Как российские туристы будут отдыхать в Таллинне?

3 января 2017 года. Вторник. Эстонское время — 12 часов и 35 минут. На Балтийский вокзал прибыл красно-серый 14-вагонный состав из Москвы, привезя, помимо множества российских туристов, еще и густой снегопад.

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Тоомас Хендрик Ильвес: президент — не для того, чтобы нравиться

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

Президент Тоомас Хендрик Ильвес сказал в своем новогоднем интервью изданию Eesti Päevaleht, что главным вызовом для Запада является вопрос сохранения демократии и что в случае развала Евросоюза Эстония оказалась бы в незавидном положении.

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ФОТО: Как поживает спасенный летом от потопа котенок?

Vetevoogudest päästetud Tilk naudib elu uues kodus.

В июле прошлого года молодой человек поделился в социальной сети видео: благодаря зоркому глазу и большому сердцу был спасен котенок от проливного дождя.

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В новогоднюю ночь эстонские зрители больше всего смотрели "Edekabel" и речь Путина

Foto: Sultan Dosaliev, AP

Прошедшая новогодняя ночь принесла чрезвычайно пеструю телепрограмму. По рейтингу первое место заняла передача Хенрика Норманна "Edekabel" и второе — новогодняя речь Владимира Путина.

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Яна Тоом о Косачеве и Асаде: компания, которая сегодня считается плохой, завтра может быть вполне нормальной

Foto: Venemaa Föderatsiooninõukogu veebileht

Депутата Европарламента Яна Тоом, которая на прошлой неделе встретилась в Сирии с Башаром Асадом и Константином Косачевым, заявила, что компания, которая сегодня считается плохой, в будущем может стать приемлемой. Согласно ее оценке, отношение Европы к происходящему в Сирии уже начинает меняться.

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БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Что больше всего покупали в эстонских магазинах в праздники

Foto: Karin Kaljuläte

Эстонские розничные сети поделились своей праздничной статистикой продаж, из которой выясняется, что хитом праздников по-прежнему остаются мандарины.

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12 человек арестованы по делу о нападении на клуб в Стамбуле

Türgi Foto: OZAN KOSE, AFP

Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападавшего продолжается.

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Полиция Перта — Delfi: попавшие в трагическую аварию эстонцы работали в Австралии

Foto: Kuvatõmmis

1 января в Австралии в тяжелое ДТП попали трое молодых эстонцев, один из которых умер на месте, а двух пассажиров отвезли в больницу. Сотрудник полиции города Перта Саймон Бэгли рассказал Delfi, что все трое эстонцев работали в Австралии, а пострадавшую в ДТП женщину сегодня выпишут из больницы.

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Ушел из жизни знаменитый футболист "Динамо" и сборной СССР

Viktor Tsarev Foto: facebook.com/fcdm

На 86-м году жизни скончался известный защитник московского "Динамо и сборной СССР Виктор Царев, сообщает официальный сайт клуба.

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