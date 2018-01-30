ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смертельное ДТП в Тартумаа и предложение Ратаса о повышении пенсий

30 января во второй половине дня в Тартумаа на 10 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в деревне Рыху произошло тяжелое ДТП, в котором погиб пожилой мужчина. Также сегодня премьер Юри Ратас заявил о том, что пенсии надо внепланово повысить минимум на 60-70 евро. С этим предложением не согласен председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Почему Осиновский считает предложение Ратаса нецелесообразным, а также о других новостях читайте в нашей подборке "Главное за день".

ФОТО: В тяжелом ДТП в Тартумаа погиб человек, еще один — в критическом состоянии

Foto: Anni Õnneleid

Во второй половине дня в Тартумаа на 10 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в деревне Рыху произошло тяжелое ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.

Loe edasi...

Ратас: пенсии надо внепланово повысить минимум на 60-70 евро

Shinzo Abe Eestis Foto: Andres Putting

По мнению премьер-министра Юри Ратаса, помимо плановой индексации пенсий, необходимо их внеочередное повышение как минимум на 60-70 евро в месяц, пишет rus.err.ee.

Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: Россия отгораживается от Эстонии забором, ивангородцы очень недовольны

Lugeja foto

В Ивангороде идет строительство забора вдоль реки Нарва, несмотря на возмущение жителей города в соцсетях, сообщил читатель.

Loe edasi...

Евгений Осиновский не поддерживает идею центристов значительно повысить пенсии

Jevgeni Ossinovski Foto: Madis Veltman

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский не поддерживает идею центристов поднять пенсии на 100 евро в месяц. По словам Осиновского, нужно уменьшить расходы пенсионеров и предоставить им больше услуг, пишет rus.err.ee.

Loe edasi...

Эстонка о ”затаривании” в Латвии: я не пьяница и не госизменник, просто у нас все слишком дорого

Üks piiripoodidest, mis eestlaste seas ülipopulaarne. Foto: Rauno Volmar

Проживающая в одном маленьком городке в Южной Эстонии Рийна написала в редакцию Naistekas, что не понимает, почему некоторые смотрят косо на тех, кто ездит закупаться в Латвию.

Loe edasi...

В РФ появился "Таллиннский" истребительный авиационный полк

Foto: Alexei Nikolsky, AP

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования трем воинским формированиям, сообщает ТАСС.

Loe edasi...

Касса по безработице объявила женщину с осложнениями после онкологии трудоспособной и лишила медстраховки

Tiit Blaat

Несколько лет назад у 60-летней Тийны диагностировали рак груди. Несмотря на то, что опухоль удалили, через полгода у женщины распухла рука и образовалась лимфедема, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

В "кремлевский доклад" США вошли 210 политиков и бизнесменов: Вайно на первом месте

Foto: Alexei Druzhinin, Sputnik

Минфин США опубликовал перечень политиков и олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным — кремлевский доклад в развитие закона о санкциях, подписанного Дональдом Трампом в августе прошлого года. В списке фамилии Усманова, Абрамовича, Керимова, Касперского, Авена, Потанина и Тинькова.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Лечащий врач Сависаара после суда: его болезнь прогрессирует

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжился суд над обвиняемым в коррупции экс-мэром Таллинна и экс-лидером центристов Эдгаром Сависааром, но самого подсудимого на месте не было в связи с его плохим состоянием здоровья.

Loe edasi...

У Олега Табакова ухудшилось состояние и начались судороги

Oleg Tabakov Foto: Evgenya Novozhenina, Sputnik

У народного артиста СССР Олега Табакова начались судороги. Об этом cообщает ”Комсомольская правда”.

Loe edasi...