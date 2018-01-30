ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смертельное ДТП в Тартумаа и предложение Ратаса о повышении пенсий

30 января во второй половине дня в Тартумаа на 10 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в деревне Рыху произошло тяжелое ДТП, в котором погиб пожилой мужчина. Также сегодня премьер Юри Ратас заявил о том, что пенсии надо внепланово повысить минимум на 60-70 евро. С этим предложением не согласен председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Почему Осиновский считает предложение Ратаса нецелесообразным, а также о других новостях читайте в нашей подборке "Главное за день".
ФОТО: В тяжелом ДТП в Тартумаа погиб человек, еще один — в критическом состоянии
Во второй половине дня в Тартумаа на 10 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в деревне Рыху произошло тяжелое ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.
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Ратас: пенсии надо внепланово повысить минимум на 60-70 евро
По мнению премьер-министра Юри Ратаса, помимо плановой индексации пенсий, необходимо их внеочередное повышение как минимум на 60-70 евро в месяц, пишет rus.err.ee.
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ФОТО читателя Delfi: Россия отгораживается от Эстонии забором, ивангородцы очень недовольны
В Ивангороде идет строительство забора вдоль реки Нарва, несмотря на возмущение жителей города в соцсетях, сообщил читатель.
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Евгений Осиновский не поддерживает идею центристов значительно повысить пенсии
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский не поддерживает идею центристов поднять пенсии на 100 евро в месяц. По словам Осиновского, нужно уменьшить расходы пенсионеров и предоставить им больше услуг, пишет rus.err.ee.
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Эстонка о ”затаривании” в Латвии: я не пьяница и не госизменник, просто у нас все слишком дорого
Проживающая в одном маленьком городке в Южной Эстонии Рийна написала в редакцию Naistekas, что не понимает, почему некоторые смотрят косо на тех, кто ездит закупаться в Латвию.
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В РФ появился "Таллиннский" истребительный авиационный полк
Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования трем воинским формированиям, сообщает ТАСС.
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Касса по безработице объявила женщину с осложнениями после онкологии трудоспособной и лишила медстраховки
Несколько лет назад у 60-летней Тийны диагностировали рак груди. Несмотря на то, что опухоль удалили, через полгода у женщины распухла рука и образовалась лимфедема, пишет Eesti Päevaleht.
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В "кремлевский доклад" США вошли 210 политиков и бизнесменов: Вайно на первом месте
Минфин США опубликовал перечень политиков и олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным — кремлевский доклад в развитие закона о санкциях, подписанного Дональдом Трампом в августе прошлого года. В списке фамилии Усманова, Абрамовича, Керимова, Касперского, Авена, Потанина и Тинькова.
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ФОТО и ВИДЕО: Лечащий врач Сависаара после суда: его болезнь прогрессирует
Сегодня в Харьюском уездном суде продолжился суд над обвиняемым в коррупции экс-мэром Таллинна и экс-лидером центристов Эдгаром Сависааром, но самого подсудимого на месте не было в связи с его плохим состоянием здоровья.
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У Олега Табакова ухудшилось состояние и начались судороги
У народного артиста СССР Олега Табакова начались судороги. Об этом cообщает ”Комсомольская правда”.
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