ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смертельное ДТП в Таллинне, в Германии выбрали нового президента

11 февраля в Таллинне произошло смертельное ДТП: 19-летний водитель BMW на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пожилую женщину, которая позже скончалась. Водитель задержан. Новым президентом Германии стал бывший министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер. На садоводческом хуторе Сааре-Тырвааугу, расположенного в деревне Люйсте близ Вяндра, произошел пожар. В результате происшествия огнем были уничтожены теплицы известного коллекционера кактусов Харри Поома.

ФОТО С МЕСТА ДТП: В Таллинне на пешеходном переходе насмерть сбили женщину, подозреваемый задержан

Вчера вечером, около 22:20 в Таллинне, у дома по адресу Сютисте теэ, 44, произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Неизвестный автомобиль, сбивший женщину, скрылся с места происшествия. Подозреваемый 19-летний молодой человек задержан.

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Президентом Германии стал экс-глава МИДа Штайнмайер

Saksamaa välisminister Frank-Walter Steinmeier Foto: Karli Saul

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Новым президентом Германии стал бывший министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Штайнмайер, которому 61 год, получил 931 голос в Федеральном собрании Германии при необходимых 631.

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Украинский город просит у Таллинна бесплатно предоставить старые троллейбусы

Pilt on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

Мэр украинского города Белая Церковь Геннадий Дикий в начале года направил письмо и.о. мэра Таллинна Таави Аасу с просьбой о помощи.

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В аэропорту Гамбурга десятки человек пострадали из-за перцового газа

Hamburgi lennujaam evakueeriti Foto: AXEL HEIMKEN, AFP

Аэропорт немецкого города Гамбург был закрыт из-за распыления перцового газа.

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В Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и устроили поножовщину

Foto: Tiit Blaat

Вчера в Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на троих человек. Двое человек получили легкие ранения, один — тяжелые, сообщила Лыунаская префектура.

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ВИДЕО: Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Евротур

Venemaa vs Tsehhi Foto: Alexey Kudenko, Sputnik

В заключительном матче шведского этапа Еврохоккейтура сборная России победила в Гетеборге Чехию - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

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Каждому безработному выделены 2500 евро на обучение, но как получить эти деньги?

Tartumaa Töömess 2016 Foto: Argo Ingver

”Так радужно расписана трудовая реформа, — возмущается жительница Таллинна Елена Пиль (52), — а на деле Касса по безработице совсем не помогает инвалидам”. Женщину вот-вот уволят. Она обратилась в бюро Кассы по безработице с просьбой направить ее на обучение. ”Но мне лишь распечатали объявления с вакансиями, где уже требовались образование и опыт, и выпроводили. Никакого обучения не дали, — рассказала "МК-Эстонии" Елена. — И теперь я просто хочу узнать, получает ли вообще хоть кто-то курсы от Кассы по безработице? Существуют ли такие люди в природе? Хочется на них просто посмотреть”.

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ФОТО: Тянак занял второе место на шведском этапе чемпионата мира

FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2017 Foto: @World

На дорогах Швеции завершился второй этап чемпионата мира по авторалли. Эстонский гонщик Отт Тянак (M-Sport) по итогам четырехдневной борьбы занял второе место, проиграв финну Яари-Матти Латвале (Toyota) 29 секунд.

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С 12 февраля граждане Эстонии и серопаспортники могут летать в Белоруссию без визы

Valgevenemaa Foto: Sergei Grits, AP

Новые правила безвизового въезда в Белоруссию вводятся в действие с этого воскресенья.

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Провал эстонской школы: первые по результатам тестов PISA, но последние по уровню счастья

Stressis koolipoiss Foto: Vallo Kruuser

Научный сотрудник в сфере данных и магистрант Швейцарской высшей технической школы Цюриха Тайво Пунгас пишет в ”Учительской газете”, что если по результатам тестов PISA Эстония занимает верхние строчки в мире, то в рейтинге стран ОБСЕ по уровню счастья наши школьники плетутся в самом хвосте.

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