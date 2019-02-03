ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Юри Пихла, Децла и пенсионерки, на которую напала собака

Сегодня скончался бывший министр внутренних дел Юри Пихл. Также умерла пожилая женщина, на которую в пятницу напала ее собственная собака. А в России ушел из жизни репер Децл.
Скончался Юри Пихл
Сегодня, 3 февраля, скончался бывший министр внутренних дел Юри Пихл. По данным Delfi, причиной смерти стали внезапные проблемы со здоровьем. Loe edasi...
ВИДЕО: Женщина, на которую напала ее собственная собака, скончалась
Позавчера полицейским пришлось спасать пожилую женщину, на которую напала ее собственная собака. Loe edasi...
Умер рэпер Децл
Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий. Loe edasi...
Разрешение на использование сотен тонн радиоактивных отходов при строительстве в Силламяэском порту еще не выдано, но не из-за сомнений в безопасности
Информация о том, что более 500 тонн радиоактивных отходов, хранящихся пока в бочках на территории силламяэского предприятия NPM Silmet, останутся в Силламяэ, будут, по сути, захоронены в порту при строительных работах, продолжает будоражить жителей приморского города и всего региона. Разрешение на использование отходов на месте для строительных работ в порту Департаментом окружающей среды еще не выдано, но, как в нем подчеркивают, дело не в сомнениях в безопасности этого плана. Loe edasi...
Серия ограблений в Таллинне и "расчлененка" в Нарве: как улики помогают полиции
Какое значение может иметь пластиковый пакет, шарф или кусок ткани, вырванный из старой наволочки? Два опытных следователя вспоминают случаи, когда найденная на месте происшествия вещь говорила больше, чем тысяча слов. Loe edasi...
9 мая может стать общеевропейским государственным праздником
9 мая, День Европы, может стать для Эстонии и других стран ЕС государственным праздником, а, следовательно, и выходным днем. Также 9 мая отмечается День победы в Великой Отечественной войне. Loe edasi...
На ремонт кабинета Сийма Калласа ушло более 25 000 евро — жители Виймси недовольны
Жители Виймси недовольны, что Сийм Каллас, просидевший в кресле старейшины волости всего год, потратил на ремонт и убранство своего кабинета более 25 000 евро, пишет Kroonika. Loe edasi...
Нарвскую пенсионерку шокировал сегодняшний визит к ней домой Ратаса и Тоом. ”Как живется не спросили, только пригласили на выборы”
Сегодня премьер-министр ЭР, председатель Центристской партии Юри Ратас и депутат ЕвропарламентаЯна Тоом, являющаяся лидером списка ЦП в Ида-Вирумаа, ходят по квартирам нарвитян, призывая приходить на выборы 3 марта и раздавая ручки с календариками. Пенсионерка Галина, проживающая на улице Кангеласте, сообщила Delfi, что была шокирована внезапным появлением на пороге высоких гостей и немного удивлена тем, что популярные политики ни о чем ее не спросили. Loe edasi...
В России назвали бессмысленным заявление Рейнсалу о возмещении ущерба за советскую оккупацию
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу, который вновь поднял вопрос о возмещении Россией ущерба за ”советскую оккупацию”. Loe edasi...
ФОТО: В Тартумаа пьяный водитель совершил аварию и попытался скрыться
Сегодня в 12:25 на шоссе Йыхви-Тарту в деревне Кюлитсе под Тарту столкнулись два легковых автомобиля. Loe edasi...
Почему в Кохтла-Ярве русские жители переживают по поводу новой государственной гимназии?
О том, что в городе 1 сентября 2019 года откроется государственная гимназия, говорили и писали давно. Гимназия должна объединить гимназическую ступень трех ныне существующих гимназий: двух, в которых учатся по так называемой программе 60/40 и одной, где все обучение ведется полностью на эстонском языке. Loe edasi...
ФОТО: Ыйглане установил пять личных рекордов в Ласнамяэ
Эстонец Янек Ыйглане и латвийка Лаура Икауниеце стали победителями международного турнира по легкоатлетическому многоборью в Таллинне. Loe edasi...
Эстонский бадминтонист достиг исторического достижения
Сильнейший эстонский бадминтонист Рауль Муст в 14-й раз подряд выиграл чемпионат страны. По количеству завоеванных титулов он обошел Хейки Сорге, который 13 раз становился чемпионом Эстонии. Loe edasi...