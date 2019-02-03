ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Юри Пихла, Децла и пенсионерки, на которую напала собака

Серия ограблений в Таллинне и "расчлененка" в Нарве: как улики помогают полиции

Foto: Eero Vabamägi

Какое значение может иметь пластиковый пакет, шарф или кусок ткани, вырванный из старой наволочки? Два опытных следователя вспоминают случаи, когда найденная на месте происшествия вещь говорила больше, чем тысяча слов.

Loe edasi...

9 мая может стать общеевропейским государственным праздником

Euroopa Päev 2018 Foto: Raul Mee,

9 мая, День Европы, может стать для Эстонии и других стран ЕС государственным праздником, а, следовательно, и выходным днем. Также 9 мая отмечается День победы в Великой Отечественной войне.

Loe edasi...

На ремонт кабинета Сийма Калласа ушло более 25 000 евро — жители Виймси недовольны

Foto: Sven Tupits (Fotogeen)

Жители Виймси недовольны, что Сийм Каллас, просидевший в кресле старейшины волости всего год, потратил на ремонт и убранство своего кабинета более 25 000 евро, пишет Kroonika.

Loe edasi...

Нарвскую пенсионерку шокировал сегодняшний визит к ней домой Ратаса и Тоом. ”Как живется не спросили, только пригласили на выборы”

Facebook / J.Ratas

ТОП Умер рэпер Децл дополнено в 10:57 ВИДЕО: Женщина, на которую напала ее собственная собака, скончалась Серия ограблений в Таллинне и "расчлененка" в Нарве: как улики помогают полиции

Сегодня премьер-министр ЭР, председатель Центристской партии Юри Ратас и депутат Европарламента Яна Тоом, являющаяся лидером списка ЦП в Ида-Вирумаа, ходят по квартирам нарвитян, призывая приходить на выборы 3 марта и раздавая ручки с календариками. Пенсионерка Галина, проживающая на улице Кангеласте, сообщила Delfi, что была шокирована внезапным появлением на пороге высоких гостей и немного удивлена тем, что популярные политики ни о чем ее не спросили.

Loe edasi...

В России назвали бессмысленным заявление Рейнсалу о возмещении ущерба за советскую оккупацию

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу, который вновь поднял вопрос о возмещении Россией ущерба за ”советскую оккупацию”.

Loe edasi...

ФОТО: В Тартумаа пьяный водитель совершил аварию и попытался скрыться

Raido Vint

Сегодня в 12:25 на шоссе Йыхви-Тарту в деревне Кюлитсе под Тарту столкнулись два легковых автомобиля.

Loe edasi...

Почему в Кохтла-Ярве русские жители переживают по поводу новой государственной гимназии?