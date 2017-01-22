Сегодня воскресенье, 22 января 2017 года. Подведем итоги: какими событиями был полон этот день?

Сегодня на 87-м году жизни скончался известный эстонский композитор Вельо Тормис.

Вечером в Пыхьяский центр тревоги поступил вызов к Горхоллу: с ”морской” стороны здания валил дым. Спасатели потушили возгорание.

Президент США Дональд Трамп в свой первый день на посту президента США подписал указ, который восприняли как подготовку к отмене введенной Бараком Обамой системы медицинского страхования, известной как Obamacare.

Легендарный спортивный тележурналист Лембиту Куузе, скончавшийся после тяжелой болезни на 67-м году жизни, похоронен на Метсакальмисту. Гражданская панихида состоялась на ЭТВ. В последний путь проводить Куузе пришли близкие, коллеги, представители спортивной общественности.

На фоне дискуссии о появлении скрытой рекламы в новостных сюжетах частных телеканалов несколько экспертов высказали мнение, что контроль за медиарынком Эстонии не отвечает европейским нормам и что стране необходима отдельная независимая организация, которая бы следила за честностью и открытостью местных СМИ.

Читайте наш ежедневный дайджест!

Тоомас Хендрик Ильвес скорбит о смерти композитора Вельо Тормиса

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил соболезнования в связи с кончиной Вельо Тормиса.

Loe edasi...

ДТП в Польше: из грузовика армии США высыпались танковые снаряды

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Грузовой автомобиль армии США попал в ДТП Любуском воеводстве на западе Польши, в результате чего из транспортного средства высыпались танковые снаряды, передает gazeta.ru со ссылкой на польское издание TVN24.

Loe edasi...

Скончался эстонский композитор Вельо Тормис

Veljo Tormis Foto: Annika Haas

По данный Delfi, сегодня скончался известный эстонский композитор Вельо Тормис.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Паром ”Тылль” совершил свой первый рейс из Куйвасту в Виртсу

Сегодня паром ”Тылль” вышел на линию Куйвасту-Виртсу. Он будет курсировать между материком и островом Муху. Первый рейс состоялся в воскресенье в 13:30 из порта Куйвасту, пишет Ärileht.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: В здании Горхолла произошел пожар

Foto: Andres Putting

Сегодня вечером в Пыхьяский центр тревоги поступил вызов к Горхоллу: сообщили, что с ”морской” стороны здания валит дым.

Loe edasi...

Порошенко выступил против сдачи Донбасса и досрочных выборов в Раду

Petro Porošenko Foto: MICHAEL DALDER, REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит дестабилизации в стране, выступил против сдачи Донбасса и досрочных выборов в Раду, пишет newsru.com.

Loe edasi...

Истребители НАТО продолжают тренироваться в небе над Эстонией

фото иллюстративное Foto: Raigo Pajula, AFP

На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

Медведев переизбран на пост председателя партии ”Единая Россия”

Dmitri Medvedev Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik

Председатель высшего совета ”Единой России” (ЕР) Борис Грызлов по итогам подсчета голосов заявил, что российский премьер Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

Loe edasi...

Первый день Трампа: Obamacare, день патриотизма, бюст Черчилля

Donald Trump Foto: MIKE SEGAR, REUTERS

Президент США Дональд Трамп в свой первый день на посту президента США подписал указ, который восприняли как подготовку к отмене введенной Бараком Обамой системы медицинского страхования, известной как Obamacare.

Loe edasi...

Марин Ле Пен: "Брексит" спровоцирует эффект домино в Европе

Marine Le Pen Foto: NICOLAS MESSYASZ, SIPA

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила на собрании правых политиков в Германии, что политикой будущего будет патриотизм.

Loe edasi...

Доктор, спасавший жертв алкоотравления в Пярну: нейтрализовать действие метанола водкой невозможно

МК-Эстония

Случай с отравлением метанолом в Иркутске стал самым массовым в истории постсоветского пространства. 15 лет назад похожая трагедия случилась в Пярну: тогда от яда пострадали 154 человека. 68 из них умерли, несколько десятков остались инвалидами, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

ФОТО: Журналист Лембиту Куузе похоронен рядом с олимпийскими чемпионами

Lembitu Kuuse maeti Metsakalmistule Foto: Anna Aurelia Minev, ERR

Легендарный спортивный тележурналист Лембиту Куузе, скончавшийся после тяжелой болезни на 67-м году жизни, похоронен на Метсакальмисту.

Loe edasi...

В Хельсинки прошел митинг против Дональда Трампа

фото иллюстративное Foto: John Minchillo, AP

Приход Дональда Трампа ко власти заставил женщин по всему миру выйти на марши протеста, пишет Yle.

Loe edasi...

Белый дом: Трамп встретится с премьер-министром Британии в четверг

Theresa Mary May Foto: NEIL HALL, Reuters

Премьер-министр Британии Тереза Мэй встретится с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Вашингтоне, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Loe edasi...

В Эстонии задумались о контроле над медиарынком

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

На фоне дискуссии о появлении скрытой рекламы в новостных сюжетах частных телеканалов несколько экспертов высказали мнение, что контроль за медиарынком Эстонии не отвечает европейским нормам и что стране необходима отдельная независимая организация, которая бы следила за честностью и открытостью местных СМИ, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

В Нарве в ДТП пострадал полицейский

фото иллюстративное Foto: Veiko Vares

В субботу вечером около 21:10 в Нарве случилось ДТП, в котором пострадал полицейский.

Loe edasi...

12 самых важных ответов на вопросы по работе алиментного фонда

фото иллюстративное Foto: Martin Dremljuga

Представляем вашему вниманию ответы на самые частые вопросы о работе алиментного фонда, опубликованные в "МК-Эстонии".

Loe edasi...

Трамп — сотрудникам ЦРУ: я на 1000 процентов с вами

Donald Trump Foto: TIMOTHY A. CLARY, AFP

Президент США Дональд Трамп заверил сотрудников американских спецслужб, что испытывает к ним огромное уважение, и что никто не окажет им такой поддержки, какую он намерен им обеспечить.

Loe edasi...

Погода на грядущей неделе: синоптики пророчат похолодание

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

Читайте прогноз погоды от pogoda.ee!

Loe edasi...

Российский эксперт: чего ждут и чем готовы поступиться Трамп и Путин

Putin ja Trump Foto: Scanpix

Чего ждут друг от друга и чем готовы поступиться президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин? В этих вопросах разбирался российский журналист Константин Эггерт, ведущий программ на телеканале "Дождь".

Loe edasi...