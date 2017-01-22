- Сегодня на 87-м году жизни скончался известный эстонский композитор Вельо Тормис.
- Вечером в Пыхьяский центр тревоги поступил вызов к Горхоллу: с ”морской” стороны здания валил дым. Спасатели потушили возгорание.
- Президент США Дональд Трамп в свой первый день на посту президента США подписал указ, который восприняли как подготовку к отмене введенной Бараком Обамой системы медицинского страхования, известной как Obamacare.
- Легендарный спортивный тележурналист Лембиту Куузе, скончавшийся после тяжелой болезни на 67-м году жизни, похоронен на Метсакальмисту. Гражданская панихида состоялась на ЭТВ. В последний путь проводить Куузе пришли близкие, коллеги, представители спортивной общественности.
- На фоне дискуссии о появлении скрытой рекламы в новостных сюжетах частных телеканалов несколько экспертов высказали мнение, что контроль за медиарынком Эстонии не отвечает европейским нормам и что стране необходима отдельная независимая организация, которая бы следила за честностью и открытостью местных СМИ.
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Тоомас Хендрик Ильвес скорбит о смерти композитора Вельо Тормиса
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил соболезнования в связи с кончиной Вельо Тормиса.
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ДТП в Польше: из грузовика армии США высыпались танковые снаряды
Грузовой автомобиль армии США попал в ДТП Любуском воеводстве на западе Польши, в результате чего из транспортного средства высыпались танковые снаряды, передает gazeta.ru со ссылкой на польское издание TVN24.
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Скончался эстонский композитор Вельо Тормис
По данный Delfi, сегодня скончался известный эстонский композитор Вельо Тормис.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Паром ”Тылль” совершил свой первый рейс из Куйвасту в Виртсу
Сегодня паром ”Тылль” вышел на линию Куйвасту-Виртсу. Он будет курсировать между материком и островом Муху. Первый рейс состоялся в воскресенье в 13:30 из порта Куйвасту, пишет Ärileht.
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ФОТО DELFI: В здании Горхолла произошел пожар
Сегодня вечером в Пыхьяский центр тревоги поступил вызов к Горхоллу: сообщили, что с ”морской” стороны здания валит дым.
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Порошенко выступил против сдачи Донбасса и досрочных выборов в Раду
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит дестабилизации в стране, выступил против сдачи Донбасса и досрочных выборов в Раду, пишет newsru.com.
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Истребители НАТО продолжают тренироваться в небе над Эстонией
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии, передает rus.err.ee.
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Медведев переизбран на пост председателя партии ”Единая Россия”
Председатель высшего совета ”Единой России” (ЕР) Борис Грызлов по итогам подсчета голосов заявил, что российский премьер Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.
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Первый день Трампа: Obamacare, день патриотизма, бюст Черчилля
Президент США Дональд Трамп в свой первый день на посту президента США подписал указ, который восприняли как подготовку к отмене введенной Бараком Обамой системы медицинского страхования, известной как Obamacare.
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Марин Ле Пен: "Брексит" спровоцирует эффект домино в Европе
Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила на собрании правых политиков в Германии, что политикой будущего будет патриотизм.
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Доктор, спасавший жертв алкоотравления в Пярну: нейтрализовать действие метанола водкой невозможно
Случай с отравлением метанолом в Иркутске стал самым массовым в истории постсоветского пространства. 15 лет назад похожая трагедия случилась в Пярну: тогда от яда пострадали 154 человека. 68 из них умерли, несколько десятков остались инвалидами, пишет "МК-Эстония".
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ФОТО: Журналист Лембиту Куузе похоронен рядом с олимпийскими чемпионами
Легендарный спортивный тележурналист Лембиту Куузе, скончавшийся после тяжелой болезни на 67-м году жизни, похоронен на Метсакальмисту.
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В Хельсинки прошел митинг против Дональда Трампа
Приход Дональда Трампа ко власти заставил женщин по всему миру выйти на марши протеста, пишет Yle.
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Белый дом: Трамп встретится с премьер-министром Британии в четверг
Премьер-министр Британии Тереза Мэй встретится с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Вашингтоне, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер.
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В Эстонии задумались о контроле над медиарынком
На фоне дискуссии о появлении скрытой рекламы в новостных сюжетах частных телеканалов несколько экспертов высказали мнение, что контроль за медиарынком Эстонии не отвечает европейским нормам и что стране необходима отдельная независимая организация, которая бы следила за честностью и открытостью местных СМИ, передает rus.err.ee.
Loe edasi...
В Нарве в ДТП пострадал полицейский
В субботу вечером около 21:10 в Нарве случилось ДТП, в котором пострадал полицейский.
Loe edasi...
12 самых важных ответов на вопросы по работе алиментного фонда
Представляем вашему вниманию ответы на самые частые вопросы о работе алиментного фонда, опубликованные в "МК-Эстонии".
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Трамп — сотрудникам ЦРУ: я на 1000 процентов с вами
Президент США Дональд Трамп заверил сотрудников американских спецслужб, что испытывает к ним огромное уважение, и что никто не окажет им такой поддержки, какую он намерен им обеспечить.
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Погода на грядущей неделе: синоптики пророчат похолодание
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Российский эксперт: чего ждут и чем готовы поступиться Трамп и Путин
Чего ждут друг от друга и чем готовы поступиться президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин? В этих вопросах разбирался российский журналист Константин Эггерт, ведущий программ на телеканале "Дождь".
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