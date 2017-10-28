ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть студента в Тарту, неразбериха в Испании и переход на зимнее время

Сегодня ночью в Тарту было найдено тело пропавшего накануне 20-летнего Ренета. Кроме того, весь мир продолжал наблюдать за ситуацией в Испании. Delfi подготовил для вам подборку самых важных и интересных новостей субботы. Читайте ниже!

Пропавший в Тарту молодой человек найден мертвым

Argo Ingver

Лыунаская префектура сообщила, что сегодня ночью в районе Раади в Тарту в кустах было найдено тело пропавшего на днях 20-летнего Ренета.

Loe edasi...

Администрация общежитий: погибший молодой человек мог бы обратиться за помощью в соседнее здание

Narva mnt 27 on esiplaanil, Narva mnt 25 tagaplaanil Foto: Argo Ingver

По слова представителя администратора тартуских общежитий MTÜ Tartu Üliõpilasküla Яаники Ханго, найденный сегодня мертвым на пустыре Ренет мог бы после того, как не смог зайти в общежитие, попросить помощи в соседнем здании.

Loe edasi...

ФОТО: В Мадриде митингующие требуют отправить отстраненного президента Каталонии в тюрьму

Foto: JAVIER SORIANO, AFP

В столице Испании Мадриде проходит митинг противников независимости Каталонии.

Loe edasi...

Мартин Хельме: я поддерживаю независимость Каталонии

Martin Helme Foto: Madis Veltman

Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме написал в Facebook, что поддерживает независимость Каталонии.

Loe edasi...

Эстонка в Каталонии: люди пили пиво, пели, танцевали и радовались

Foto: Emilio Morenatti, AP

Находящаяся в Каталонии на практике эстонка Марлеэн Валдмаа рассказала, что, услышав о провозглашении независимости, отправилась к зданию правительства, где народ отмечал это событие.

Loe edasi...

С парома Таллинн-Стокгольм упал в воду гражданин Эстонии: поиски успехом не увенчались

Foto: Andres Putting

Недалеко от главного города Аландских островов Мариехамна идут работы по поиску человека, упавшего в воду с курсирующего между Таллинном и Стогкольмом парома Victoria I.

Loe edasi...

ВИДЕО: Красивые автобусные остановки со всей Эстонии

Kärsu bussipeatus Pärnumaal. Foto: Tarmo Lilles

Читатель Maaleht Тармо Лиллес, разъезжая по Эстонии, запечатлел красиво украшенные автобусные остановки.

Loe edasi...

Как Константин Пятс ласнамяэсцев отругал и другие истории Ласнамяэ начала прошлого века

Foto: Tallinna linnaarhiiv

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. На самом деле люди здесь жили тысячелетиями. Роберт Нерман в основательном исследовании ”Ласнамяэ” (1998) описал несколько историй, которые дают живую картину бытования района в годы первой Эстонской Республики.

Loe edasi...

Удивил жену и всколыхнул Канаду. Необычный поступок Овечкина

Aleksandr Ovetškin Foto: Nick Wass, AP

Капитан "Вашинтона" Александр Овечкин подарил бездомному на улице теплую одежду. Это произошло в Эдмонтоне, куда команда российского легионера прибыла на очередной матч регулярного чемпионата НХЛ.

Loe edasi...

Клиент Selver: покупателям неприятно, что на входе их встречают бомжи

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Читатель "МК-Эстония" Андрей прислал в редакцию письмо, в котором возмутился происходящим в одном из столичных магазинов Selver:

Loe edasi...

Певец и учитель: сокрытие сексуальной ориентации — отголосок советского прошлого

Bert Pringi oma kahe lemmiku, 12-aastase varjupaigast võetud foksterjeri Maxi ja kaheksa-aastase haski Bocaga Kalamaja pargis jalutamas Foto: Ilmar Saabas

Певец и учитель пения Берт Принги, гей и отец трехлетнего сына, дал изданию Eesti Päevaleht откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни человека нетрадиционной сексуальной ориентации.

Loe edasi...

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат Эстонии по фитнессу и культуризму

Eesti MV kulturismis ja fitnessis Foto: Andres Putting

В Культурном центре "Сальме" проходит чемпионат Эстонии по фитнессу и культуризму. Прямую трансляцию соревнований можно смотреть на Delfi TV.

Loe edasi...

Таави Рыйвас отправляется на неделю в Арабские Эмираты

Riigikogu aseesimeeste valimine Foto: Karin Kaljuläte

Депутат Таави Рыйвас отправляется на неделю в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы принять участие в экономическом форуме.

Loe edasi...

Не забудьте перевести часы! Ночью Эстония перейдет на зимнее время

В ночь на воскресенье, 29 октября, в 4 часа Эстония переходит на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.

Loe edasi...

ФОТО: В Таллиннском зоопарке прошел праздник тыквы: полакомились все!

Karli Saul

Осенью все желающие могли отдать излишки урожая тыквы в Таллиннский зоопарк, и сегодня здесь проходит специальный праздник.

Loe edasi...