ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть студента в Тарту, неразбериха в Испании и переход на зимнее время

Сегодня ночью в Тарту было найдено тело пропавшего накануне 20-летнего Ренета. Кроме того, весь мир продолжал наблюдать за ситуацией в Испании. Delfi подготовил для вам подборку самых важных и интересных новостей субботы. Читайте ниже!
Пропавший в Тарту молодой человек найден мертвым
Лыунаская префектура сообщила, что сегодня ночью в районе Раади в Тарту в кустах было найдено тело пропавшего на днях 20-летнего Ренета.
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Администрация общежитий: погибший молодой человек мог бы обратиться за помощью в соседнее здание
По слова представителя администратора тартуских общежитий MTÜ Tartu Üliõpilasküla Яаники Ханго, найденный сегодня мертвым на пустыре Ренет мог бы после того, как не смог зайти в общежитие, попросить помощи в соседнем здании.
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ФОТО: В Мадриде митингующие требуют отправить отстраненного президента Каталонии в тюрьму
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В столице Испании Мадриде проходит митинг противников независимости Каталонии.
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Мартин Хельме: я поддерживаю независимость Каталонии
Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме написал в Facebook, что поддерживает независимость Каталонии.
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Эстонка в Каталонии: люди пили пиво, пели, танцевали и радовались
Находящаяся в Каталонии на практике эстонка Марлеэн Валдмаа рассказала, что, услышав о провозглашении независимости, отправилась к зданию правительства, где народ отмечал это событие.
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С парома Таллинн-Стокгольм упал в воду гражданин Эстонии: поиски успехом не увенчались
Недалеко от главного города Аландских островов Мариехамна идут работы по поиску человека, упавшего в воду с курсирующего между Таллинном и Стогкольмом парома Victoria I.
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ВИДЕО: Красивые автобусные остановки со всей Эстонии
Читатель Maaleht Тармо Лиллес, разъезжая по Эстонии, запечатлел красиво украшенные автобусные остановки.
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Как Константин Пятс ласнамяэсцев отругал и другие истории Ласнамяэ начала прошлого века
С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. На самом деле люди здесь жили тысячелетиями. Роберт Нерман в основательном исследовании ”Ласнамяэ” (1998) описал несколько историй, которые дают живую картину бытования района в годы первой Эстонской Республики.
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Удивил жену и всколыхнул Канаду. Необычный поступок Овечкина
Капитан "Вашинтона" Александр Овечкин подарил бездомному на улице теплую одежду. Это произошло в Эдмонтоне, куда команда российского легионера прибыла на очередной матч регулярного чемпионата НХЛ.
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Клиент Selver: покупателям неприятно, что на входе их встречают бомжи
Читатель "МК-Эстония" Андрей прислал в редакцию письмо, в котором возмутился происходящим в одном из столичных магазинов Selver:
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Певец и учитель: сокрытие сексуальной ориентации — отголосок советского прошлого
Певец и учитель пения Берт Принги, гей и отец трехлетнего сына, дал изданию Eesti Päevaleht откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат Эстонии по фитнессу и культуризму
В Культурном центре "Сальме" проходит чемпионат Эстонии по фитнессу и культуризму. Прямую трансляцию соревнований можно смотреть на Delfi TV.
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Таави Рыйвас отправляется на неделю в Арабские Эмираты
Депутат Таави Рыйвас отправляется на неделю в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы принять участие в экономическом форуме.
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Не забудьте перевести часы! Ночью Эстония перейдет на зимнее время
В ночь на воскресенье, 29 октября, в 4 часа Эстония переходит на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.
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ФОТО: В Таллиннском зоопарке прошел праздник тыквы: полакомились все!
Осенью все желающие могли отдать излишки урожая тыквы в Таллиннский зоопарк, и сегодня здесь проходит специальный праздник.
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