25.07.2018, 21:29

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть семьи кабанов на шоссе, побег заключенного из открытой тюрьмы и подозрительные звонки эстоноземельцам

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Oneplus 6Foto: Hendrik Osula

- 24 июля не вернулся к предусмотренному времени в открытую тюрьму Вируской тюрьмы заключенный Виктор Абрам, который до сих пор не найден.
- В выходные многим пользователям эстонских мобильных номеров, вне зависимости от оператора, поступили подозрительные звонки из Самоа. Сегодня читатели сообщили, что им звонят из Тонго, Вануату и Папуа — Новой Гвинеи.
- Сегодня рано утром на 32 километре шоссе Таллинн-Тарту автомобиль сбил семью кабанов, погибли свиноматка, подсвинок и пять поросят.

ФОТО: Полиция ищет заключенного открытой тюрьмы, подавшегося в бега

Justiitsministeerium

24 июля не вернулся к предусмотренному времени в открытую тюрьму Вируской тюрьмы заключенный Виктор Абрам, который до сих пор не найден.
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ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту под колесами автомобиля погибла семья из семи кабанов

Õnnetuses hukkunud metssead Foto: Peeter Karask

Сегодня рано утром на 32 километре шоссе Таллинн-Тарту автомобиль сбил семью кабанов, погибли свиноматка, подсвинок и пять поросят.
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ФОТО: На Штромке утонул мужчина средних лет

Stroomi rannas uppunud inimese elustamine Foto: Lugeja foto

Сегодня вечером на столичном пляже Штромка спасатели пытались спасти мужчину средних лет, которого вынесли из воды. К сожалению, медикам спасти жизнь человека не удалось.
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ВИДЕО| В Таллиннском заливе прогремел взрыв

Сегодня военнослужащие ВМФ Сил обороны Эстонии провели в Таллиннском заливе операцию по ликвидацию донной мины TMB-II времен Второй Мировой войны. С 1993 года в водах Эстонии было найдено и уничтожено свыше 1250 опасных объектов, содержавших взрывчатые вещества - морских мин, торпед и авиабомб.
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ФОТО: Знаменитая российская фигуристка на грани нервного срыва

Adelina Sotnikova Foto: instagram.com

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Суд отказал стрелявшему в центре Таллинна Таави Сынаялгу в освобождении

Tallinna Ringkonnakohus Foto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании Таллиннский окружной суд не удовлетворил апелляцию защиты Таави Сынаялга, устроившего стрельбу на Пярнуском шоссе в Таллинне, на решение уездного суда и ходатайство об освобождении из-под стражи или заменой ареста залогом.
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Бдите по максимуму! Эстоноземельцам снова телефонируют с подозрительных заморских номеров

Lugeja foto

В выходные многим пользователям эстонских мобильных номеров, вне зависимости от оператора, поступили подозрительные звонки из Самоа.
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"Яндекс" платит таксистам в Эстонии 5-6 евро за поездку вне зависимости от ее реальной стоимости

Yandeks takso Foto: Jaanus Lensment

С каждой поездки "Яндекс.Такси" платит водителю 5-6 евро, пусть даже для пассажира поездка стоит 70 центов или вообще бесплатна. "Яндекс" просто доплачивает, пишет Eesti Ekspress.
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Андрес Анвельт: как зарождалась эпоха Коли Таранкова

Tarankovi hauamonumendi kerkimine Foto: Eesti Ekspress

Конец 80-х стал поворотным для криминальной среды. Что же было раньше в Эстонии? Вполне очевидно, что такого классического, как в России, воровского мира здесь не существовало. Конечно, были люди, которые жили по воровским законам и за счет этого укрепляли свой авторитет, но они не доминировали.
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ЖЕСТЬ! На выходных ожидается адово пекло

фото иллюстративное Foto: Yves Herman, REUTERS

По данным эстонской службы погоды, на выходных в Эстонии будет до +31. Однако, по информации из иных источников, может быть аж +33! Доколе?
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ВИДЕО| В Таллиннском заливе прогремел взрыв

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Сегодня военнослужащие ВМФ Сил обороны Эстонии провели в Таллиннском заливе операцию по ликвидацию донной мины TMB-II времен Второй Мировой войны. С 1993 года в водах Эстонии было найдено и уничтожено свыше 1250 опасных объектов, содержавших взрывчатые вещества - морских мин, торпед и авиабомб.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть семьи кабанов на шоссе, побег заключенного из открытой тюрьмы и подозрительные звонки эстоноземельцам

25.07.2018
- 24 июля не вернулся к предусмотренному времени в открытую тюрьму Вируской тюрьмы заключенный Виктор Абрам, который до сих пор не найден.
- В выходные многим пользователям эстонских мобильных номеров, вне зависимости от оператора, поступили подозрительные звонки из Самоа. Сегодня читатели сообщили, что им звонят из Тонго, Вануату и Папуа — Новой Гвинеи.
- Сегодня рано утром на 32 километре шоссе Таллинн-Тарту автомобиль сбил семью кабанов, погибли свиноматка, подсвинок и пять поросят.
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Подробнее