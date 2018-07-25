ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть семьи кабанов на шоссе, побег заключенного из открытой тюрьмы и подозрительные звонки эстоноземельцам

ФОТО: На Штромке утонул мужчина средних лет

Stroomi rannas uppunud inimese elustamine Foto: Lugeja foto

Сегодня вечером на столичном пляже Штромка спасатели пытались спасти мужчину средних лет, которого вынесли из воды. К сожалению, медикам спасти жизнь человека не удалось.

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ВИДЕО| В Таллиннском заливе прогремел взрыв

Сегодня военнослужащие ВМФ Сил обороны Эстонии провели в Таллиннском заливе операцию по ликвидацию донной мины TMB-II времен Второй Мировой войны. С 1993 года в водах Эстонии было найдено и уничтожено свыше 1250 опасных объектов, содержавших взрывчатые вещества - морских мин, торпед и авиабомб.

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ФОТО: Знаменитая российская фигуристка на грани нервного срыва

Adelina Sotnikova Foto: instagram.com

ТОП ЖЕСТЬ! На выходных ожидается адово пекло Не забывайте про очки, крем, головной убор и воду! Андрес Анвельт: как зарождалась эпоха Коли Таранкова ВИДЕО| В Таллиннском заливе прогремел взрыв

Победительница Олимпиады-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Фотографию с новой прической 22-летняя фигуристка сопроводила в "Инстаграме" загадочным сообщением.

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Суд отказал стрелявшему в центре Таллинна Таави Сынаялгу в освобождении

Tallinna Ringkonnakohus Foto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании Таллиннский окружной суд не удовлетворил апелляцию защиты Таави Сынаялга, устроившего стрельбу на Пярнуском шоссе в Таллинне, на решение уездного суда и ходатайство об освобождении из-под стражи или заменой ареста залогом.

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Бдите по максимуму! Эстоноземельцам снова телефонируют с подозрительных заморских номеров

Lugeja foto

В выходные многим пользователям эстонских мобильных номеров, вне зависимости от оператора, поступили подозрительные звонки из Самоа.

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"Яндекс" платит таксистам в Эстонии 5-6 евро за поездку вне зависимости от ее реальной стоимости

Yandeks takso Foto: Jaanus Lensment

С каждой поездки "Яндекс.Такси" платит водителю 5-6 евро, пусть даже для пассажира поездка стоит 70 центов или вообще бесплатна. "Яндекс" просто доплачивает, пишет Eesti Ekspress.

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Андрес Анвельт: как зарождалась эпоха Коли Таранкова

Tarankovi hauamonumendi kerkimine Foto: Eesti Ekspress

Конец 80-х стал поворотным для криминальной среды. Что же было раньше в Эстонии? Вполне очевидно, что такого классического, как в России, воровского мира здесь не существовало. Конечно, были люди, которые жили по воровским законам и за счет этого укрепляли свой авторитет, но они не доминировали.

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