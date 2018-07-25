ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть семьи кабанов на шоссе, побег заключенного из открытой тюрьмы и подозрительные звонки эстоноземельцам

- 24 июля не вернулся к предусмотренному времени в открытую тюрьму Вируской тюрьмы заключенный Виктор Абрам, который до сих пор не найден. - В выходные многим пользователям эстонских мобильных номеров, вне зависимости от оператора, поступили подозрительные звонки из Самоа. Сегодня читатели сообщили, что им звонят из Тонго, Вануату и Папуа — Новой Гвинеи. - Сегодня рано утром на 32 километре шоссе Таллинн-Тарту автомобиль сбил семью кабанов, погибли свиноматка, подсвинок и пять поросят.
ФОТО: Полиция ищет заключенного открытой тюрьмы, подавшегося в бега
24 июля не вернулся к предусмотренному времени в открытую тюрьму Вируской тюрьмы заключенный Виктор Абрам, который до сих пор не найден. Loe edasi...
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту под колесами автомобиля погибла семья из семи кабанов
Сегодня рано утром на 32 километре шоссе Таллинн-Тарту автомобиль сбил семью кабанов, погибли свиноматка, подсвинок и пять поросят. Loe edasi...
ФОТО: На Штромке утонул мужчина средних лет
Сегодня вечером на столичном пляже Штромка спасатели пытались спасти мужчину средних лет, которого вынесли из воды. К сожалению, медикам спасти жизнь человека не удалось. Loe edasi...
ВИДЕО| В Таллиннском заливе прогремел взрыв
Сегодня военнослужащие ВМФ Сил обороны Эстонии провели в Таллиннском заливе операцию по ликвидацию донной мины TMB-II времен Второй Мировой войны. С 1993 года в водах Эстонии было найдено и уничтожено свыше 1250 опасных объектов, содержавших взрывчатые вещества - морских мин, торпед и авиабомб. Loe edasi...
ФОТО: Знаменитая российская фигуристка на грани нервного срыва
Бдите по максимуму! Эстоноземельцам снова телефонируют с подозрительных заморских номеров
В выходные многим пользователям эстонских мобильных номеров, вне зависимости от оператора, поступили подозрительные звонки из Самоа. Loe edasi...
"Яндекс" платит таксистам в Эстонии 5-6 евро за поездку вне зависимости от ее реальной стоимости
С каждой поездки "Яндекс.Такси" платит водителю 5-6 евро, пусть даже для пассажира поездка стоит 70 центов или вообще бесплатна. "Яндекс" просто доплачивает, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Андрес Анвельт: как зарождалась эпоха Коли Таранкова
Конец 80-х стал поворотным для криминальной среды. Что же было раньше в Эстонии? Вполне очевидно, что такого классического, как в России, воровского мира здесь не существовало. Конечно, были люди, которые жили по воровским законам и за счет этого укрепляли свой авторитет, но они не доминировали. Loe edasi...
ЖЕСТЬ! На выходных ожидается адово пекло
По данным эстонской службы погоды, на выходных в Эстонии будет до +31. Однако, по информации из иных источников, может быть аж +33! Доколе? Loe edasi...