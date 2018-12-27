ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть певца Юллара Йорберга, резонансное заявление Ингрид Рюйтель о неграх и русских

В этом году на латвийской границе уже было продано почти 30 млн литров пива, как прогнозировали Saku и A. Le Coq. В декабре Saku направил в приграничные магазины в Латвии 115 фур со слабым алкоголем, таким же был и вклад другого крупного производителя — A. Le Coq.

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Трагедия: в России из-за елочной гирлянды погибла целая семья

Фото: Pixabay

В селе Еманжелинка Челябинской области произошел пожар, унесший жизни целой семьи. Возгорание возникло из-за елочной гирлянды, передает портал “Вечерка” со ссылкой на TopNews.

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ВИДЕО: Нарвская полиция просит помощи в установлении личности людей

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении лиц, которые могут быть связаны с правонарушением.

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Работники колл-центра: самые злобные клиенты — рожденные в 70-х эстонцы, представители ”поколения победителей”

Omniva kõnekeskus jõgeval Foto: Eesti Päevaleht

Работник колл-центра Omniva минимум раз в день подвергается личным оскорблениям. Люди, трудящиеся в сфере обслуживания клиентов — безопасные жертвы для вымещения злобы, они не могут отвечать тем же.

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Трагедия у северных соседей: в Хельсинки в канун Рождества убили ребенка

Seigad Soomest Foto: Eero Vabamägi

Вечером 24 декабря в Хельсинки был убит ребенок, подозреваемый задержан, передает "Фонтанка".

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Позвали на Балтийский и поставили перед фактом: скандальный предприниматель должен школьным друзьям круглую сумму. Сегодня же!

Eesti Ekspress

ТОП Ингрид Рюйтель: проблема Эстонии не в неграх, а в росте русскоязычной общины "Эстония должна оставаться землей эстонцев“ (значительно дополнено!) Смотрите, какие важнейшие изменения в социальной сфере произойдут в 2019 году Долой ненужное: какие вещи нужно выбросить, чтобы привлечь благополучие в дом Генеральная уборка перед Новым годом

Скандальный бизнесмен Айво Пярн сетует, что сегодня же, 27 декабря, должен выплатить своим школьным друзьям Марселю Вихману и Тийту Пруулю круглую сумму. В противном случае ему грозит банкрот.

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15-летняя тартуская хоккеистка сыграет за сборную России на чемпионате мира

Kristi Shashkina Foto: vk.com

Назван состав женской сборной России (U-18) для выступления на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в первой половине января в Японии. В состав команды включена 15-летняя тартуская хоккеистка Кристи Шашкина, выступающая за нижегородский СКИФ.

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