27.12.2018, 21:18

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть певца Юллара Йорберга, резонансное заявление Ингрид Рюйтель о неграх и русских

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rus.delfi.ee
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Ingrid Rüütel oma Saaremaa maakodus
Ingrid Rüütel oma Saaremaa maakodusFoto: Tiit Blaat

- Ингрид Рюйтель: проблема Эстонии не в неграх, а в росте русскоязычной общины.
- Скончался певец Юллар Йорберг.
- ВИДЕО DELFI| ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ: Ксения Клочкова продала в Таллинне квартиру, чтобы создать приют-зоопарк и спасать животных.

Ингрид Рюйтель: проблема Эстонии не в неграх, а в росте русскоязычной общины

Arnold Rüütel ja Ingrid Rüütel Foto: Karin Kaljuläte

Ингрид Рюйтель считает важным, чтобы Эстония осталась прежде всего землей эстонцев.
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Скончался певец Юллар Йорберг

Arhiiv

В среду в возрасте 77 лет скончался популярный эстонский певец Юллар Йорберг
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ВИДЕО DELFI| ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ: Ксения Клочкова продала в Таллинне квартиру, чтобы создать приют-зоопарк и спасать животных

Русский Delfi и НКО ”Тепло сердец” проводят в этом году праздничную благотворительную акцию, чтобы помочь одному из немногих приютов для домашних животных, который организован MTÜ Ayuda. По состоянию на сегодняшний день уже собрано 2042 евро.
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Глава Saku: восемь магазинов на латвийской границе продают половину от того объема пива, что продают все эстонские розничные сети вместе

Jaan Härms, Saku õlletehas Foto: Tiit Blaat

В этом году на латвийской границе уже было продано почти 30 млн литров пива, как прогнозировали Saku и A. Le Coq. В декабре Saku направил в приграничные магазины в Латвии 115 фур со слабым алкоголем, таким же был и вклад другого крупного производителя — A. Le Coq.
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Трагедия: в России из-за елочной гирлянды погибла целая семья

Фото: Pixabay

В селе Еманжелинка Челябинской области произошел пожар, унесший жизни целой семьи. Возгорание возникло из-за елочной гирлянды, передает портал “Вечерка” со ссылкой на TopNews.
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ВИДЕО: Нарвская полиция просит помощи в установлении личности людей

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Работники колл-центра: самые злобные клиенты — рожденные в 70-х эстонцы, представители ”поколения победителей”

Omniva kõnekeskus jõgeval Foto: Eesti Päevaleht

Работник колл-центра Omniva минимум раз в день подвергается личным оскорблениям. Люди, трудящиеся в сфере обслуживания клиентов — безопасные жертвы для вымещения злобы, они не могут отвечать тем же.
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Трагедия у северных соседей: в Хельсинки в канун Рождества убили ребенка

Seigad Soomest Foto: Eero Vabamägi

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Позвали на Балтийский и поставили перед фактом: скандальный предприниматель должен школьным друзьям круглую сумму. Сегодня же!

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15-летняя тартуская хоккеистка сыграет за сборную России на чемпионате мира

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Назван состав женской сборной России (U-18) для выступления на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в первой половине января в Японии. В состав команды включена 15-летняя тартуская хоккеистка Кристи Шашкина, выступающая за нижегородский СКИФ.
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