ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть певца Юллара Йорберга, резонансное заявление Ингрид Рюйтель о неграх и русских

- Ингрид Рюйтель: проблема Эстонии не в неграх, а в росте русскоязычной общины. - Скончался певец Юллар Йорберг. - ВИДЕО DELFI| ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ: Ксения Клочкова продала в Таллинне квартиру, чтобы создать приют-зоопарк и спасать животных.
Ингрид Рюйтель: проблема Эстонии не в неграх, а в росте русскоязычной общины
В среду в возрасте 77 лет скончался популярный эстонский певец Юллар Йорберг Loe edasi...
ВИДЕО DELFI| ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ: Ксения Клочкова продала в Таллинне квартиру, чтобы создать приют-зоопарк и спасать животных
Русский Delfi и НКО ”Тепло сердец” проводят в этом году праздничную благотворительную акцию, чтобы помочь одному из немногих приютов для домашних животных, который организован MTÜ Ayuda. По состоянию на сегодняшний день уже собрано 2042 евро. Loe edasi...
Глава Saku: восемь магазинов на латвийской границе продают половину от того объема пива, что продают все эстонские розничные сети вместе
В этом году на латвийской границе уже было продано почти 30 млн литров пива, как прогнозировали Saku и A. Le Coq. В декабре Saku направил в приграничные магазины в Латвии 115 фур со слабым алкоголем, таким же был и вклад другого крупного производителя — A. Le Coq. Loe edasi...
Трагедия: в России из-за елочной гирлянды погибла целая семья
В селе Еманжелинка Челябинской области произошел пожар, унесший жизни целой семьи. Возгорание возникло из-за елочной гирлянды, передает портал “Вечерка” со ссылкой на TopNews. Loe edasi...
ВИДЕО: Нарвская полиция просит помощи в установлении личности людей
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении лиц, которые могут быть связаны с правонарушением. Loe edasi...
Работники колл-центра: самые злобные клиенты — рожденные в 70-х эстонцы, представители ”поколения победителей”
Работник колл-центра Omniva минимум раз в день подвергается личным оскорблениям. Люди, трудящиеся в сфере обслуживания клиентов — безопасные жертвы для вымещения злобы, они не могут отвечать тем же. Loe edasi...
Трагедия у северных соседей: в Хельсинки в канун Рождества убили ребенка
Скандальный бизнесмен Айво Пярн сетует, что сегодня же, 27 декабря, должен выплатить своим школьным друзьям Марселю Вихману и Тийту Пруулю круглую сумму. В противном случае ему грозит банкрот. Loe edasi...
15-летняя тартуская хоккеистка сыграет за сборную России на чемпионате мира
Назван состав женской сборной России (U-18) для выступления на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в первой половине января в Японии. В состав команды включена 15-летняя тартуская хоккеистка Кристи Шашкина, выступающая за нижегородский СКИФ. Loe edasi...