ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Олега Табакова, обострение отношений между Британией и Россией

Итак, подведем итоги сегодняшнего дня.

В Непале разбился самолет, погибли около 50 человек

Путин объяснил, почему во время речи Леннарта Мери в Гамбурге встал и ушел, хлопнув дверью

Умер Юбер де Живанши

В Москве умер актер Олег Табаков

Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля

Яна Тоом считает, что группа ЕС для борьбы с российской пропагандой должна быть закрыта

фото: Светлана Алексеева

Парламент Нидерландов принял решение потребовать от Европейской комиссии закрытия специальной группы Стратком-Восток (East StratCom Task Force), созданной для борьбы с российской пропагандой. Как сообщает бюро Яны Тоом, евродепутат полностью поддерживает решение.

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Выборы президента РФ: в Эстонии откроются девять избирательных участков

Очередь на избирательный участок в Таллинне Foto: Tiit Blaat

18 марта 2018 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Граждане РФ, постоянно проживающие за границей или находящиеся там во время выборов, имеют право участвовать в голосовании, сообщает Посольство России в Эстонии.

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Эксперт по российской политике: Путину скучно и он устал

Mark Galeotti arvab, et Putin pole võimuloleku jooksul suutnud saavutada nii palju kui vene rahvas lootis. Argo Ingver

Старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге и специалист по связанными с Россией вопросам международной преступности и проблемам Марк Галеотти сказал в интервью изданию Eesti Päevaleht, что, несмотря ни на что, сомневается в наличии территориальных амбиций в отношении стран Балтии со стороны России и что сам Путин уже устал от президентства.



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ВИДЕО и ФОТО: В Непале разбился самолет, погибли около 40 человек

Принадлежащий частной авиакомпании самолет US-Bangla разбился вблизи от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана в Непале, пишет Kathmandu Post.

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Из-за проблемы с дверью каюты пассажир Tallink остался без шоу-программы и экскурсии

Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратился Александр, у которого возникли проблемы в круизе Таллинн-Стокгольм на судне Tallink Victoria I. Он написал жалобу в фирму, но ответа не получил. Как выяснилось, в Tallink занимались выяснением обстоятельств, и после запроса Delfi Александру предложили решение, которое его устроило.

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Опрос населения: нужен ли рынок в районе Ласнамяэ?

Foto: Priit Simson

Управа Ласнамяэ организовала среди жителей района опрос ”Нужен ли рынок в районе Ласнамяэ?”. По итогам опроса можно будет сделать выводы, почему действующий рынок не пользуется популярностью, и что жители Ласнамяэ ожидают от местного рынка, сообщает управа.

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ВИДЕО: Путин объяснил, почему во время речи Леннарта Мери в Гамбурге встал и ушел, хлопнув дверью

Venemaa president Vladimir Putin Foto: Karli Saul

В новом фильме Андрея Кондрашова "Путин", помимо прочего, описывается инцидент в Гамбурге, когда речь президента Эстонии Леннарта Мери настолько вывела из себя Владимира Путина, который тогда занимал пост вице-мэра Санкт-Петербурга, что он встал и ушел, хлопнув дверью.

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Умер Юбер де Живанши

В возрасте 91 года скончался Юбер де Живанши, передает Le Figaro.

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В Москве умер актер Олег Табаков

Oleg Tabakov Foto: Nikolsky Alexei, ITAR-TASS

Умер народный артист СССР Олег Табаков. Ему было 82 года. Табаков был одним из самых популярных и именитых лиц советского и российского искусства.

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Самый богатый бизнесмен Индии стал э-резидентом Эстонии

Mukesh Ambani Foto: AMIT DAVE, REUTERS

Самый богатый бизнесмен Индии (по данным "Форбс") Мукеш Амбани, владеющий концерном India Reliance Industries, в понедельник, 12 марта, получил статус е-резидента Эстонии.

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Весну отменили? Грядут морозы до -14!

Чуть-чуть ощутили некое подобие весны - и хватит! Читайте прогноз от pogoda.ee.

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Российский самолет впервые в этом году нарушил воздушную границу Эстонии

фото иллюстративное Foto: Mihhail Voskressenski, Sputnik

В понедельник днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел принадлежащий Министерству обороны России самолет Ил-76, сообщает rus.err.ee.

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Педофил и серийный жалобщик посчитал унизительным ношение оранжевой карцерной формы

Viru vangla Foto: Sven Arbet

Неоднократно сидевший в тюрьме за сексуальные преступления против детей мужчина требовал у государства в административном суде 500 евро компенсации ущерба, поскольку хождение в тюремную школу в одежде для карцера, как утверждается, вызывало у него сильную неловкость и унижало человеческое достоинство.

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Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля

Theresa May Foto: NIKLAS HALLE'N, AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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