Сиддхартха Гаутама, он же Будда, учил людей не задерживаться в прошлом, не мечтать о будущем, а сосредоточиться полностью на настоящем моменте.

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Умер Николай Караченцов

2517682 Foto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

Актер Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.

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Не забудьте перевести часы! В выходные Эстония переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 28 октября, в 4 часа Эстония перейдет на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.

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Эксперт: в результате реформы подоходного налога люди сами стали требовать зарплаты в конверте

Raha Foto: Argo Ingver

Преподаватель высшей школы предпринимательство Mainor Яанус Паурман говорит, что последняя реформа подоходного налога привела к тому, что люди сами стали просить выплачивать им зарплаты в конвертах.

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Марина Кальюранд не считает Яну Тоом в полной мере патриотом Эстонии. Тоом "очень зла"

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ТОП В Раквереской больнице гинеколог выгнал пациентку из кабинета. Руководство характеризует его как спокойного человека Не забудьте перевести часы! Предстоящей ночью Эстония переходит на зимнее время Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро!

Собирающаяся баллотироваться на предстоящих выборах по спискам соцдемов бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд в передаче "Интервью недели" на канале ETV+, текст которого публикует rus.err.ee, сказала, отвечая на вопрос ведущего, что не считает Яну Тоом полным патриотом Эстонии, так как бороться за статус русского языка в Эстонии как второго официального — непатриотично.

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Собчак о разговоре с Путиным: он считает, что его обманули и кинули

Ksenija Sobtšak Foto: Valeriy Levitin, RIA Novosti

На телеканале Дождь в передаче "Синдеева" телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, как брала интервью у Владимира Путина и почему не верит в миф, что президент не знает о происходящем в стране.

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"Чувствую себя белоэмигранткой!" Мария Максакова о балтийских корнях, российском бреде и украинском выборе

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Высокая дипломатия, мировые войны и большая любовь, замешанная на сливочном масле — все это составные части балтийского пути предков экс-депутата российской Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс. Биография самой Марии — не менее драматична: большая политика, криминальные развороты, любовные страсти и суровая знаменитая мама. Обо всем этом певица рассказала в интервью латвийскому порталу Delfi накануне гастролей в Риге с программой "Балтийский путь".

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