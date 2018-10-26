26.10.2018, 21:56

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Николая Караченцова, скандал в раквереской больнице и, вероятно, последний репортаж из Нижних Копли


rus.delfi.ee
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Kopli liinid 22.10.2018
Kopli liinid 22.10.2018Foto: Andres Putting

В результате продолжительной и мучительной болезни скончался знаменитый актер Николай Караченцев.

В Раквереской больнице гинеколог выгнал пациентку из кабинета, а руководство характеризует его как спокойного человека.

Щемящий сердце репортаж из Нижних Копли, которым совсем недолго осталось жить в их нынешнем виде.

Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

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Линии жизни. Быть может, последний репортаж из тех самых Нижних Копли

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Сиддхартха Гаутама, он же Будда, учил людей не задерживаться в прошлом, не мечтать о будущем, а сосредоточиться полностью на настоящем моменте.
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Умер Николай Караченцов

2517682 Foto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

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Не забудьте перевести часы! В выходные Эстония переходит на зимнее время

kell Foto: MorgueFile

В ночь на воскресенье, 28 октября, в 4 часа Эстония перейдет на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.
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Эксперт: в результате реформы подоходного налога люди сами стали требовать зарплаты в конверте

Raha Foto: Argo Ingver

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Ekspress Meedia

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Собирающаяся баллотироваться на предстоящих выборах по спискам соцдемов бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд в передаче "Интервью недели" на канале ETV+, текст которого публикует rus.err.ee, сказала, отвечая на вопрос ведущего, что не считает Яну Тоом полным патриотом Эстонии, так как бороться за статус русского языка в Эстонии как второго официального — непатриотично.
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Собчак о разговоре с Путиным: он считает, что его обманули и кинули

Ksenija Sobtšak Foto: Valeriy Levitin, RIA Novosti

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"Чувствую себя белоэмигранткой!" Мария Максакова о балтийских корнях, российском бреде и украинском выборе

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Высокая дипломатия, мировые войны и большая любовь, замешанная на сливочном масле — все это составные части балтийского пути предков экс-депутата российской Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс. Биография самой Марии — не менее драматична: большая политика, криминальные развороты, любовные страсти и суровая знаменитая мама. Обо всем этом певица рассказала в интервью латвийскому порталу Delfi накануне гастролей в Риге с программой "Балтийский путь".
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Полиция просит водителей быть готовыми к снегопаду на этих выходных

Foto: Karin Kaljuläte

Согласно прогнозу Эстонской государственной службы погоды, в субботу в Эстонии ожидается снег. Полиция просит быть готовыми к мокрому снегу и снегопаду и при возможности поменять на своих транспортных средствах шины.
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В Раквереской больнице гинеколог выгнал пациентку из кабинета. Руководство характеризует его как спокойного человека

Rakvere Haigla Foto: Ain Liiva

В Facebook распространяется пост, в котором пришедшая на прием к гинекологу женщина описывает, как агрессивный врач вышвырнул ее из своего кабинета и руководитель больницы не отреагировал на ее жалобу.
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Мэр Таллинна призвал главреда "Столицы" аккуратнее высказываться в Facebook. ”Уволить очень трудно”

Yana Toomi Eesti büroo fotokonkursi „Olen eurooplane“ näituse avamine Foto: Rauno Volmar

Мэр Таллинна Таави Аас заявил, что неоднократно говорил сотрудникам газет столичной мэрии, в том числе и главному редактору "Столицы" Александру Чаплыгину, что никого нельзя оскорблять даже на своей личной странице в социальных сетях, сообщает rus.err.ee.
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”Просто мистика”. Женщина по неизвестной причине завещала КаПо две квартиры, в одной из которых ее позже жестокого убили

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В минувшем сентябре в Вильянди произошло ДТП — автомобиль наехал на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
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