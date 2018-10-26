ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Николая Караченцова, скандал в раквереской больнице и, вероятно, последний репортаж из Нижних Копли

В результате продолжительной и мучительной болезни скончался знаменитый актер Николай Караченцов.
В Раквереской больнице гинеколог выгнал пациентку из кабинета, а руководство характеризует его как спокойного человека.
Щемящий сердце репортаж из Нижних Копли, которым совсем недолго осталось жить в их нынешнем виде.
Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
В Иордании автобус со школьниками смыло потоком во время ливня. Погибли 17 человек
В Иордании школьный автобус был смыт потоком во время ливня. В результате погибли по меньшей мере 17 человек, большинство из них — дети, сообщает "Медуза". Loe edasi…
Девочке с ДЦП нужно лечение и реабилитация, а денег на это нет
У шестилетней Люции — детский церебральный паралич (ДЦП). Выделенных на реабилитацию со стороны государства денег — 1395 евро в год — хватает только на четыре месяца. Если с девочкой заниматься, есть результаты. Но когда выделенные деньги на физиотерапию и прочее заканчиваются, начинается регресс. Ее мама Светлана Волк отмечает, что если ребенком сейчас постоянно не заниматься, шансы, что она когда-нибудь будет сама ходить, уменьшаются, пишет "МК-Эстония". Loe edasi…
Линии жизни. Быть может, последний репортаж из тех самых Нижних Копли
Сиддхартха Гаутама, он же Будда, учил людей не задерживаться в прошлом, не мечтать о будущем, а сосредоточиться полностью на настоящем моменте. Loe edasi…
Умер Николай Караченцов
Актер Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов. Loe edasi…
Не забудьте перевести часы! В выходные Эстония переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 28 октября, в 4 часа Эстония перейдет на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад. Loe edasi…
Эксперт: в результате реформы подоходного налога люди сами стали требовать зарплаты в конверте
Преподаватель высшей школы предпринимательство Mainor Яанус Паурман говорит, что последняя реформа подоходного налога привела к тому, что люди сами стали просить выплачивать им зарплаты в конвертах. Loe edasi…
Марина Кальюранд не считает Яну Тоом в полной мере патриотом Эстонии. Тоом "очень зла"
"Чувствую себя белоэмигранткой!" Мария Максакова о балтийских корнях, российском бреде и украинском выборе
Высокая дипломатия, мировые войны и большая любовь, замешанная на сливочном масле — все это составные части балтийского пути предков экс-депутата российской Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс. Биография самой Марии — не менее драматична: большая политика, криминальные развороты, любовные страсти и суровая знаменитая мама. Обо всем этом певица рассказала в интервью латвийскому порталу Delfi накануне гастролей в Риге с программой "Балтийский путь". Loe edasi…
Полиция просит водителей быть готовыми к снегопаду на этих выходных
Согласно прогнозу Эстонской государственной службы погоды, в субботу в Эстонии ожидается снег. Полиция просит быть готовыми к мокрому снегу и снегопаду и при возможности поменять на своих транспортных средствах шины. Loe edasi…
В Раквереской больнице гинеколог выгнал пациентку из кабинета. Руководство характеризует его как спокойного человека
В Facebook распространяется пост, в котором пришедшая на прием к гинекологу женщина описывает, как агрессивный врач вышвырнул ее из своего кабинета и руководитель больницы не отреагировал на ее жалобу. Loe edasi…
Мэр Таллинна призвал главреда "Столицы" аккуратнее высказываться в Facebook. ”Уволить очень трудно”
”Просто мистика”. Женщина по неизвестной причине завещала КаПо две квартиры, в одной из которых ее позже жестокого убили
КаПо не намерена добровольно отказываться от двух квартир, которые по неизвестной причине завещала им убитая в августе прошлого года женщина, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
ФОТО: В Тондираба "Спартак" проиграл "Йокериту" в овертайме
В ледовом холле Тондираба завершился поединок регулярного чемпионата КХЛ — "Йокерит"-"Спартак". Со счетом 4:3 победу одержал финский клуб. Решающую шайбу "Йокерит" забросил в дополнительной пятиминутке. Loe edasi…
ВИДЕО ПОЛИЦИИ: PPA обнародовал запись того, как молодую женщину сбили на пешеходном переходе в Вильянди
В минувшем сентябре вВильянди произошло ДТП — автомобиль наехал на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Loe edasi…