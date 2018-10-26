ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Николая Караченцева, скандал в ракверской больнице и, вероятно, последний репортаж из Нижних Копли

Сиддхартха Гаутама, он же Будда, учил людей не задерживаться в прошлом, не мечтать о будущем, а сосредоточиться полностью на настоящем моменте.

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Умер Николай Караченцов

2517682 Foto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

Актер Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.

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Не забудьте перевести часы! В выходные Эстония переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 28 октября, в 4 часа Эстония перейдет на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.

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Эксперт: в результате реформы подоходного налога люди сами стали требовать зарплаты в конверте

Raha Foto: Argo Ingver

Преподаватель высшей школы предпринимательство Mainor Яанус Паурман говорит, что последняя реформа подоходного налога привела к тому, что люди сами стали просить выплачивать им зарплаты в конвертах.

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Марина Кальюранд не считает Яну Тоом в полной мере патриотом Эстонии. Тоом "очень зла"

Ekspress Meedia

ТОП Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро! В Раквереской больнице гинеколог выгнал пациентку из кабинета. Руководство характеризует его как спокойного человека Умер Николай Караченцов

Собирающаяся баллотироваться на предстоящих выборах по спискам соцдемов бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд в передаче "Интервью недели" на канале ETV+, текст которого публикует rus.err.ee, сказала, отвечая на вопрос ведущего, что не считает Яну Тоом полным патриотом Эстонии, так как бороться за статус русского языка в Эстонии как второго официального — непатриотично.

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Собчак о разговоре с Путиным: он считает, что его обманули и кинули

Ksenija Sobtšak Foto: Valeriy Levitin, RIA Novosti

На телеканале Дождь в передаче "Синдеева" телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, как брала интервью у Владимира Путина и почему не верит в миф, что президент не знает о происходящем в стране.

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"Чувствую себя белоэмигранткой!" Мария Максакова о балтийских корнях, российском бреде и украинском выборе

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Высокая дипломатия, мировые войны и большая любовь, замешанная на сливочном масле — все это составные части балтийского пути предков экс-депутата российской Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс. Биография самой Марии — не менее драматична: большая политика, криминальные развороты, любовные страсти и суровая знаменитая мама. Обо всем этом певица рассказала в интервью латвийскому порталу Delfi накануне гастролей в Риге с программой "Балтийский путь".

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