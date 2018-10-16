ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть на пароме Tallinnk, DELFI в Питере и более не таинственный российский инвестор

ВИДЕО DELFI| "Будет время, когда отношения с РФ будут хорошими". Мэр Таллинна пригласил эстонцев в Петербург

На прошлой неделе таллиннские чиновники посетили с официальным визитом Санкт-Петербург.

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Суд отправил за решетку мужчину, который избивал жену и сексуально домогался ребенка

Veiko Männik'u kohtuasi Foto: Ekspress Meedia

Пярнуский уездный суд сегодня признал Вейко Мянника виновным в нескольких преступлениях.

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Основные направления госбюджета на 2019 год: рост зарплат, пенсий и пособий

Foto: Jaanus Lensment

На этой неделе депутаты Рийгикогу приступили к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. На этот раз основные направления связаны с повышением уровня жизни в стране и развитием экономики.

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В каюте на судне Tallink обнаружили тело женщины. Ее супруг покинул судно, не сказав никому ни слова

YLE сообщает, что на судне Tallink Baltic Princess нашли мертвую женщину.

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Пожилая женщина интересуется: дети хотят меня сдать в дом престарелых, могу ли я завещать дом сиделке?

Foto: Arvi Kriis

В редакцию Maaleht обратилась пожилая читательница: "Мне 87 лет, дети о мне не заботятся, а хотят сдать в дом престарелых. Поэтому я наняла сиделку". Женщина интересуется, может ли она теперь завещать свой дом сиделке.

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Зарплата в сигаретах и банках с вареньем. Чем омрачены истории трудоустройства людей с ограниченными возможностями

Kehrwiederi kohvikus töötava Marguse juhtu võib pidada üheks edulooks. Ta on ametis kiiresti õppinud ja aitab leevendada jätkuvat tööjõuprobleemi. Foto: Rauno Volmar

При найме людей с особыми потребностями самой большой проблемой для владельцев фирм становится бюрократия, связанная с оформлением пособий от Кассы по безработицы, пишет Eesti Päevaleht.

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Совет Европы: Латвию призвали не злоупотреблять лояльностью и пресекать речи о "русских колонистах"

Foto: Rene Suurkaev

Понятие лояльности нельзя использовать для подавления плюрализма и установления единственно верных взглядов для учителей и директоров школ.

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ВИДЕО DELFI | "Было неожиданно": Сергей Лепметс дебютировал в сборной Эстонии

Вратарь сборной Эстонии и таллиннской "Левадии" Сергей Лепметс вынужден был выйти на поле уже на 43-й минуте в матче против Венгрии. Тем самым состоялся его дебют за сборную Эстонии в официальных матчах. Смотрите интервью Rus.Delfi.

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”Мама, помоги, забери меня отсюда!” Сага со спором о ребенке закончилась: сын вернулся к маме в Эстонию

mure Foto: Annika Haas

В середине августа ”МК-Эстония” писала о сложной ситуации в семье жительницы Таллинна Марины: у нее от первого брака были дочь и сын. Когда пара разошлась, дочь осталась с мамой, а сын — с папой. Потом сын с отцом переехали в Финляндию. Летом он пожаловался маме, что отец его бьет и постоянно обзывает. Все инстанции, куда обратилась Марина, послали ее в суд. На заседании 10 сентября Марине велели доработать документы. Но после суда бывший муж сказал, что если сын хочет вернуться в Эстонию, то он не станет чинить препятствий.

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Автосервис испортил заказанную клиентом деталь, а деньги возвращать отказался