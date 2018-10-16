ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть на пароме Tallinnk, DELFI в Питере и более не таинственный российский инвестор

Сегодня стало известно, что в понедельник на судне Tallink Baltic Princess нашли мертвую женщину. Также сегодня мы опубликовали репортаж из Питера, который на прошлой неделе посетили таллиннские чиновники. А действующий в Эстонии российский инвестор перестал быть "таинственным" и начал действовать здесь под своим именем. Все самые интересные события — в нашей традиционной подборке!
Российский инвестор перестал быть "таинственным" и начал действовать в Эстонии под своим именем
Основные направления госбюджета на 2019 год: рост зарплат, пенсий и пособий
На этой неделе депутаты Рийгикогу приступили к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. На этот раз основные направления связаны с повышением уровня жизни в стране и развитием экономики. Loe edasi...
В каюте на судне Tallink обнаружили тело женщины. Ее супруг покинул судно, не сказав никому ни слова
Пожилая женщина интересуется: дети хотят меня сдать в дом престарелых, могу ли я завещать дом сиделке?
В редакцию Maaleht обратилась пожилая читательница: "Мне 87 лет, дети о мне не заботятся, а хотят сдать в дом престарелых. Поэтому я наняла сиделку". Женщина интересуется, может ли она теперь завещать свой дом сиделке. Loe edasi...
Зарплата в сигаретах и банках с вареньем. Чем омрачены истории трудоустройства людей с ограниченными возможностями
При найме людей с особыми потребностями самой большой проблемой для владельцев фирм становится бюрократия, связанная с оформлением пособий от Кассы по безработицы, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Совет Европы: Латвию призвали не злоупотреблять лояльностью и пресекать речи о "русских колонистах"
Понятие лояльности нельзя использовать для подавления плюрализма и установления единственно верных взглядов для учителей и директоров школ. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | "Было неожиданно": Сергей Лепметс дебютировал в сборной Эстонии
Вратарь сборной Эстонии и таллиннской "Левадии" Сергей Лепметс вынужден был выйти на поле уже на 43-й минуте в матче против Венгрии. Тем самым состоялся его дебют за сборную Эстонии в официальных матчах. Смотрите интервью Rus.Delfi. Loe edasi...
”Мама, помоги, забери меня отсюда!” Сага со спором о ребенке закончилась: сын вернулся к маме в Эстонию
В середине августа ”МК-Эстония” писала о сложной ситуации в семье жительницы Таллинна Марины: у нее от первого брака были дочь и сын. Когда пара разошлась, дочь осталась с мамой, а сын — с папой. Потом сын с отцом переехали в Финляндию. Летом он пожаловался маме, что отец его бьет и постоянно обзывает. Все инстанции, куда обратилась Марина, послали ее в суд. На заседании 10 сентября Марине велели доработать документы. Но после суда бывший муж сказал, что если сын хочет вернуться в Эстонию, то он не станет чинить препятствий. Loe edasi...
Автосервис испортил заказанную клиентом деталь, а деньги возвращать отказался
Клиент заказал в автосервисе деталь для автомобиля, но когда он пришел за ней, то обнаружил, что она сломана. Так как внесенные в качестве предоплаты деньги ему возвращать отказались, клиент обратился в комиссию по потребительским спорам. Loe edasi...
Полиция предостерегает жителей Ида-Вирумаа от предлагающих исцеление мошенниц
Идаская префектура предостерегает от мошенничества, жертвами которого уже стали две пожилые жительницы Ида-Вирумаа. В обоих случаях жертвам предлагалась помощь в избавлении от болезней, после чего они обнаруживали пропажу крупных сумм денег, передает rus.err.ee. Loe edasi...