16.10.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть на пароме Tallinnk, DELFI в Питере и более не таинственный российский инвестор


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть на пароме Tallinnk, DELFI в Питере и более не таинственный российский инвестор
Bobrovi uhkeim maamärk on Navigatori büroohoone.Foto: Jaanus Lensment

Сегодня стало известно, что в понедельник на судне Tallink Baltic Princess нашли мертвую женщину. Также сегодня мы опубликовали репортаж из Питера, который на прошлой неделе посетили таллиннские чиновники. А действующий в Эстонии российский инвестор перестал быть "таинственным" и начал действовать здесь под своим именем. Все самые интересные события — в нашей традиционной подборке!

Российский инвестор перестал быть "таинственным" и начал действовать в Эстонии под своим именем

Vene ärimehed Foto: Priit Simson

Российский инвестор впервые рассказывает о своих мыслях и планах. Конфликт с бывшим партнером Capital Mill будет разрешать суд, пишет Ärileht.
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ФОТО: В Таллинне произошло ДТП с участием автомобиля полиции

Lugeja foto

Сегодня в 12.40 в Таллинне на перекрестке Нымме теэ и Линну теэ произошло ДТП, в котором столкнулись полицейский микроавтобус Volkswagen и автомобиль Citroen.
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ВИДЕО DELFI| "Будет время, когда отношения с РФ будут хорошими". Мэр Таллинна пригласил эстонцев в Петербург

На прошлой неделе таллиннские чиновники посетили с официальным визитом Санкт-Петербург.
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Суд отправил за решетку мужчину, который избивал жену и сексуально домогался ребенка

Veiko Männik'u kohtuasi Foto: Ekspress Meedia

Пярнуский уездный суд сегодня признал Вейко Мянника виновным в нескольких преступлениях.
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Основные направления госбюджета на 2019 год: рост зарплат, пенсий и пособий

Foto: Jaanus Lensment

На этой неделе депутаты Рийгикогу приступили к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. На этот раз основные направления связаны с повышением уровня жизни в стране и развитием экономики.
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В каюте на судне Tallink обнаружили тело женщины. Ее супруг покинул судно, не сказав никому ни слова

Baltic Princess Foto: Siim Lõvi

YLE сообщает, что на судне Tallink Baltic Princess нашли мертвую женщину.
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Пожилая женщина интересуется: дети хотят меня сдать в дом престарелых, могу ли я завещать дом сиделке?

Foto: Arvi Kriis

В редакцию Maaleht обратилась пожилая читательница: "Мне 87 лет, дети о мне не заботятся, а хотят сдать в дом престарелых. Поэтому я наняла сиделку". Женщина интересуется, может ли она теперь завещать свой дом сиделке.
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ВИДЕО DELFI | "Было неожиданно": Сергей Лепметс дебютировал в сборной Эстонии

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”Мама, помоги, забери меня отсюда!” Сага со спором о ребенке закончилась: сын вернулся к маме в Эстонию

mure Foto: Annika Haas

В середине августа ”МК-Эстония” писала о сложной ситуации в семье жительницы Таллинна Марины: у нее от первого брака были дочь и сын. Когда пара разошлась, дочь осталась с мамой, а сын — с папой. Потом сын с отцом переехали в Финляндию. Летом он пожаловался маме, что отец его бьет и постоянно обзывает. Все инстанции, куда обратилась Марина, послали ее в суд. На заседании 10 сентября Марине велели доработать документы. Но после суда бывший муж сказал, что если сын хочет вернуться в Эстонию, то он не станет чинить препятствий.
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Tallinn Hockey weekend
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