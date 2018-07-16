16.07.2018, 21:36

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть молодых эстонцев в Одессе и встреча Путина с Трампом в Хельсинки


rus.delfi.ee
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: SPUTNIK, REUTERS

Пресс-конференция по итогам российско-американского саммита в Хельсинки сенсаций не принесла, но Путин с Трампом общались между собой долго и, судя по их словам, остались довольны друг другом и тем, что отношения между странами начали налаживаться.
В Одессе молодые эстонцы устроили холостяцкую вечеринку, употребляя, судя по всему, и наркотики, и алкоголь, а также досаждая прочим отдыхающим. Для двоих из них безответственный отдых закончился смертью, третий попал в больницу.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Вредно ли жить с курящими соседями и можно ли запретить им дымить в окно

Suitsetamine ja suitsuvaba ala Foto: Argo Ingver

Финляндия известна более жесткими антитабачными мерами по сравнению с нами. Там уже давно и цены на сигареты выше, и запреты суровее. Например, еще с начала прошлого года жилищные кооперативы имели право запрашивать у муниципалитетов право запретить курение на балконах и других открытых площадках. В Эстонии проблема все еще стоит остро — курильщики считают своим законным правом курение на территории собственной квартиры и даже подъезда, некурящие же жалуются на дым, который попадает к ним через открытые окна или вентиляцию. Можно ли урегулировать этот вопрос на уровне КТ, и вредно ли пассивное курение в таких дозах — выяснила ”МК-Эстония”.
Loe edasi…

ВИДЕО: Допрос в полиции выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу членов Pussy Riot

FIFA World Cup Russia 2018 Foto: Stanislav Krasilnikov, TASS

ТОП

Финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии был прерван из-за участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле в полицейской форме в рамках акции в поддержку политических заключенных.
Loe edasi…

ФОТО: В Тарту в жилом доме прогремел взрыв

Foto: Anni Õnneleid

Сегодня утром в Тарту в одном из жилых домов прогремел взрыв, в результате которого произошел пожар. Жители дома были эвакуированы.
Loe edasi…

В отеле Одессы обнаружены тела двух молодых людей из Эстонии, третий госпитализирован

Odessa rand. Pilt on illustreeriv Delfi

По данным Delfi, вчера в одном из отелей Одессы обнаружили тела двух молодых эстоноземельцев, которые отдыхали на курорте. Вместе с погибшими на курорте отдыхал и третий молодой человек, который был госпитализирован. О его состоянии пока ничего неизвестно.
Loe edasi…

ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Трамп и Путин встречаются в Хельсинки. Чего ждать мировому сообществу?

Reuters

Сегодня в Хельсинки началась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Весь мир ждет ее результатов, затаив дыхание. Delfi будет в режиме реального времени следить за тем, как развиваются события. Оставайтесь с нами!
Loe edasi…

То ли еще будет? На выходных был установлен температурный рекорд этого лета

Anni Õnneleid

На выходных был установлен рекорд по самой высокой температуре этого лета в Эстонии — в Йыгевамаа температура воздуха поднялась до 30,2 градусов.
Loe edasi…

Последний Дневник ЧМ-2018: почему турнир был крутым и как он повлиял на футбол

Президенты России и Франции AFP

В воскресенье, 15 июля, закончился футбольный праздник. Чемпионат мира 2018 года в России, по словам президента УЕФА Джанни Инфантино, был лучшим за всю историю мировых первенств по футболу.
Loe edasi…

Источник Delfi: причиной гибели эстонских граждан в Одессе мог стать смертельный коктейль из алкоголя и наркотиков

Фото: megafon.od.uа

По неофициальным данным от источника в одесской полиции, полученным Delfi от одесских коллег, причиной смерти двух граждан Эстонии стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Накануне вечером в номере отеля Hotel 21, что на Генуэзской улице в Одессе, были найдены тела двух молодых людей, граждан Эстонии, в возрасте 20-25 лет без признаков насильственной смерти.
Loe edasi…

Смерть эстонцев в Одессе: одного погибшего три года назад судили за оборот кокаина

Allar Hansson ja Einar Kerner Delfi lugeja

В Одессе обнаружены мертвыми двое граждан Эстонии. Согласно неофициальным данным, причиной смерти стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Один из погибших, Аллар Ханссон, три года назад был судим из-за наркотиков.
Loe edasi…

ФОТО: Ночью в Prisma образовалась огромная очередь: покупатели бросали корзины и уходили

Lugeja foto

В ночь на субботу в Sikupilli Prisma наблюдалась огромная очередь. По словам читателя Delfi, приславшего фото, люди были вынуждены оставлять корзины и уходить ни с чем.
Loe edasi…

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Вильянди совершено жестокое преступление: подожгли человека

politseilint Foto: Andres Putting

В ночь на воскресенье в Вильянди в ходе ссоры подожгли человека.
Loe edasi…

Торговавшие наркотиками в Южной Эстонии цыгане получили тюремные сроки. В преступный бизнес были вовлечены и маленькие дети

Tartu maakohus mõistis süüdi kilodes marihuaanat käidelnud grupi Foto: Lõuna prokuratuur

Тартуский уездный суд сегодня приговорил к тюремному заключению двоих мужчин и двух женщин, которые обвинялись в обороте более 2,5 кг марихуаны.
Loe edasi…

В произошедшем в Таллинне ДТП погибла пожилая женщина

Foto; Anna Aurelia Minev

Сегодня около 16.00 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на столичной улице Карли, в результате которого погибла 86-летняя женщина.
Loe edasi…

Ночью над восточной границей Эстонии часто летают дроны: развлечение для любопытных или дело рук преступников?

Droon Foto: Argo Ingver

В прошлые четверг и пятницу пограничники зафиксировали на восточной границе передвижение более 30 дронов, не имеющих на это разрешение. Большинство случаев имели место в поздние вечерние часы, что дает основание полагать, что это были не просто любопытные местные жители.
Loe edasi…

На пресс-конференции Путин и Трамп были вынуждены больше всего говорить о вмешательстве РФ в выборы США

Trump ja Putin Foto: CARLOS BARRIA, REUTERS

На совместной пресс-конференции Путина и Трампа ничего сенсационного не прозвучало, больше всего было сказано о вероятном вмешательстве России в американские выборы, но "Интерфакс" собрал высказывания и по другим темам.
Loe edasi…

Суд разрешил больнице насильно давать женщине лекарства

Tiiu paigutati tahtest olenematuks raviks psühhiaatriakliinikusse. Foto: Anni Õnneleid/fotolavastus

Закон складывает принудительное определение в больницу и насильственное введение лекарств в один котел, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi…

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть молодых эстонцев в Одессе и встреча Путина с Трампом в Хельсинки

16.07.2018
Пресс-конференция по итогам российско-американского саммита в Хельсинки сенсаций не принесла, но Путин с Трампом общались между собой долго и, судя по их словам, остались довольны друг другом и тем, что отношения между странами начали налаживаться.
В Одессе молодые эстонцы устроили холостяцкую вечеринку, употребляя, судя по всему, и наркотики, и алкоголь, а также досаждая прочим отдыхающим. Для двоих из них безответственный отдых закончился смертью, третий попал в больницу.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

На Хийюмаа в результате столкновения с трактором погиб пассажир автомобиля, водитель не пострадал

16.07.2018
Сегодня в 15.16 полицию поступила информация о произошедшем на Хийюмаа ДТП с трагическим итогом — в результате столкновения легкового автомобиля с трактором погиб 60-летний мужчина.
Подробнее


ГАЛЕРЕЯ: На концерт Guns N' Roses в Таллинне пришло 60 тысяч человек

16.07.2018
16 июля на Певческом поле в Таллинне с грандиозным концертом под открытым небом выступит американская рок-группа GUNS N’ ROSES. Этот концерт станет самым большим концертом года в странах Балтии. Смотрите фото! Галерея пополняется!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Во время строительных работ на шоссе Таллинн-Тарту были обнаружены шесть скелетов

16.07.2018
В четверг во время строительных работ на шоссе Таллинн-Тарту вблизи деревни Саарнакырве было обнаружено захоронение с шестью скелетами. Строители тут же оповестили полицию. Оказалось, что с криминалом находка не связана.
Подробнее

На пресс-конференции Путин и Трамп были вынуждены больше всего говорить о вмешательстве РФ в выборы США

16.07.2018
На совместной пресс-конференции Путина и Трампа ничего сенсационного не прозвучало, больше всего было сказано о вероятном вмешательстве России в американские выборы, но "Интерфакс" собрал высказывания и по другим темам.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Ночью над восточной границей Эстонии часто летают дроны: развлечение для любопытных или дело рук преступников?

16.07.2018
В прошлые четверг и пятницу пограничники зафиксировали на восточной границе передвижение более 30 дронов, не имеющих на это разрешение. Большинство случаев имели место в поздние вечерние часы, что дает основание полагать, что это были не просто любопытные местные жители.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ