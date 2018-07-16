ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть молодых эстонцев в Одессе и встреча Путина с Трампом в Хельсинки

Пресс-конференция по итогам российско-американского саммита в Хельсинки сенсаций не принесла, но Путин с Трампом общались между собой долго и, судя по их словам, остались довольны друг другом и тем, что отношения между странами начали налаживаться. В Одессе молодые эстонцы устроили холостяцкую вечеринку, употребляя, судя по всему, и наркотики, и алкоголь, а также досаждая прочим отдыхающим. Для двоих из них безответственный отдых закончился смертью, третий попал в больницу.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Вредно ли жить с курящими соседями и можно ли запретить им дымить в окно
Финляндия известна более жесткими антитабачными мерами по сравнению с нами. Там уже давно и цены на сигареты выше, и запреты суровее. Например, еще с начала прошлого года жилищные кооперативы имели право запрашивать у муниципалитетов право запретить курение на балконах и других открытых площадках. В Эстонии проблема все еще стоит остро — курильщики считают своим законным правом курение на территории собственной квартиры и даже подъезда, некурящие же жалуются на дым, который попадает к ним через открытые окна или вентиляцию. Можно ли урегулировать этот вопрос на уровне КТ, и вредно ли пассивное курение в таких дозах — выяснила ”МК-Эстония”. Loe edasi…
ВИДЕО: Допрос в полиции выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу членов Pussy Riot
Финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии был прерван из-за участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле в полицейской форме в рамках акции в поддержку политических заключенных. Loe edasi…
ФОТО: В Тарту в жилом доме прогремел взрыв
Сегодня утром в Тарту в одном из жилых домов прогремел взрыв, в результате которого произошел пожар. Жители дома были эвакуированы. Loe edasi…
В отеле Одессы обнаружены тела двух молодых людей из Эстонии, третий госпитализирован
По данным Delfi, вчера в одном из отелей Одессы обнаружили тела двух молодых эстоноземельцев, которые отдыхали на курорте. Вместе с погибшими на курорте отдыхал и третий молодой человек, который был госпитализирован. О его состоянии пока ничего неизвестно. Loe edasi…
ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Трамп и Путин встречаются в Хельсинки. Чего ждать мировому сообществу?
То ли еще будет? На выходных был установлен температурный рекорд этого лета
На выходных был установлен рекорд по самой высокой температуре этого лета в Эстонии — в Йыгевамаа температура воздуха поднялась до 30,2 градусов. Loe edasi…
Последний Дневник ЧМ-2018: почему турнир был крутым и как он повлиял на футбол
В воскресенье, 15 июля, закончился футбольный праздник. Чемпионат мира 2018 года в России, по словам президента УЕФА Джанни Инфантино, был лучшим за всю историю мировых первенств по футболу. Loe edasi…
Источник Delfi: причиной гибели эстонских граждан в Одессе мог стать смертельный коктейль из алкоголя и наркотиков
По неофициальным данным от источника в одесской полиции, полученным Delfi от одесских коллег, причиной смерти двух граждан Эстонии стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Накануне вечером в номере отеля Hotel 21, что на Генуэзской улице в Одессе, были найдены тела двух молодых людей, граждан Эстонии, в возрасте 20-25 лет без признаков насильственной смерти. Loe edasi…
Смерть эстонцев в Одессе: одного погибшего три года назад судили за оборот кокаина
В Одессе обнаружены мертвыми двое граждан Эстонии. Согласно неофициальным данным, причиной смерти стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Один из погибших, Аллар Ханссон, три года назад был судим из-за наркотиков. Loe edasi…
ФОТО: Ночью в Prisma образовалась огромная очередь: покупатели бросали корзины и уходили
В ночь на субботу в SikupilliPrisma наблюдалась огромная очередь. По словам читателя Delfi, приславшего фото, люди были вынуждены оставлять корзины и уходить ни с чем. Loe edasi…
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Вильянди совершено жестокое преступление: подожгли человека
Торговавшие наркотиками в Южной Эстонии цыгане получили тюремные сроки. В преступный бизнес были вовлечены и маленькие дети
Тартуский уездный суд сегодня приговорил к тюремному заключению двоих мужчин и двух женщин, которые обвинялись в обороте более 2,5 кг марихуаны. Loe edasi…
В произошедшем в Таллинне ДТП погибла пожилая женщина
Сегодня около 16.00 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на столичной улице Карли, в результате которого погибла 86-летняя женщина. Loe edasi…
Ночью над восточной границей Эстонии часто летают дроны: развлечение для любопытных или дело рук преступников?
В прошлые четверг и пятницу пограничники зафиксировали на восточной границе передвижение более 30 дронов, не имеющих на это разрешение. Большинство случаев имели место в поздние вечерние часы, что дает основание полагать, что это были не просто любопытные местные жители. Loe edasi…
На пресс-конференции Путин и Трамп были вынуждены больше всего говорить о вмешательстве РФ в выборы США
На совместной пресс-конференции Путина и Трампа ничего сенсационного не прозвучало, больше всего было сказано о вероятном вмешательстве России в американские выборы, но "Интерфакс" собрал высказывания и по другим темам. Loe edasi…
Суд разрешил больнице насильно давать женщине лекарства
Закон складывает принудительное определение в больницу и насильственное введение лекарств в один котел, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…