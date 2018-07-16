ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть молодых эстонцев в Одессе и встреча Путина с Трампом в Хельсинки

Финляндия известна более жесткими антитабачными мерами по сравнению с нами. Там уже давно и цены на сигареты выше, и запреты суровее. Например, еще с начала прошлого года жилищные кооперативы имели право запрашивать у муниципалитетов право запретить курение на балконах и других открытых площадках. В Эстонии проблема все еще стоит остро — курильщики считают своим законным правом курение на территории собственной квартиры и даже подъезда, некурящие же жалуются на дым, который попадает к ним через открытые окна или вентиляцию. Можно ли урегулировать этот вопрос на уровне КТ, и вредно ли пассивное курение в таких дозах — выяснила ”МК-Эстония”.

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ВИДЕО: Допрос в полиции выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу членов Pussy Riot

FIFA World Cup Russia 2018 Foto: Stanislav Krasilnikov, TASS

ТОП В отеле Одессы обнаружены тела двух молодых людей из Эстонии, третий госпитализирован дополнено в 11:00 ВИДЕО: Допрос в полиции выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу членов Pussy Riot "Жаль, что сейчас не 37-й год! Вы хотели Россию обос*ать?!!" ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Вильянди совершено жестокое преступление: подожгли человека дополнено в 16:59

Финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии был прерван из-за участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле в полицейской форме в рамках акции в поддержку политических заключенных.

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ФОТО: В Тарту в жилом доме прогремел взрыв

Foto: Anni Õnneleid

Сегодня утром в Тарту в одном из жилых домов прогремел взрыв, в результате которого произошел пожар. Жители дома были эвакуированы.

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В отеле Одессы обнаружены тела двух молодых людей из Эстонии, третий госпитализирован

Odessa rand. Pilt on illustreeriv Delfi

По данным Delfi, вчера в одном из отелей Одессы обнаружили тела двух молодых эстоноземельцев, которые отдыхали на курорте. Вместе с погибшими на курорте отдыхал и третий молодой человек, который был госпитализирован. О его состоянии пока ничего неизвестно.

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ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Трамп и Путин встречаются в Хельсинки. Чего ждать мировому сообществу?

Reuters

Сегодня в Хельсинки началась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Весь мир ждет ее результатов, затаив дыхание. Delfi будет в режиме реального времени следить за тем, как развиваются события. Оставайтесь с нами!

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То ли еще будет? На выходных был установлен температурный рекорд этого лета