ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Корнилия и похороны убитой в Кохтла-Ярве Насти

"У меня всегда было желание получить духовное образование". Воспоминания митрополита Корнилия

Metropoliit Kornelius. Õigeusu jõulud. Nevski katedraal Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Сегодня на 94 году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс Вячеслав Васильевич). Эстонская православная церковь Московского патриархата приводит его воспоминания.

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Томберг: перед Великим постом Корнилий произнес: "Будем ли мы встречаться в этом составе в следующем году, не знаю"

Ikoonide näitus, Vene kultuurikeskus, ikoon Foto: Julia Kalinina

Председатель совета некоммерческого объединения "Русский дом", один из близких людей к Корнилию Евгений Томберг говорит, что кончина митрополита стала неожиданной и печальной новостью.

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Алексей Колосов: Корнилию всегда можно было позвонить, посоветоваться, как со старшим товарищем

Foto: erakogu

Сегодня на 94-м году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Секретарь Корнилия в 2003-2008 годах Алексей Колосов говорит, что митрополит олицетворял собой Церковь "с человеческим лицом".

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ФОТО и ВИДЕО: Светлая память! Каким народ Эстонии запомнит митрополита Корнилия

Metropoliit Kornelius. Õigeusu jõulud. Nevski katedraal Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

В четверг на 94 году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс Вячеслав Васильевич).

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ФОТО: Убитую в Кохтла-Ярве девушку проводили в последний путь

Kohtla-Järve Nastja ärasaatmine Foto: Jevgeni Kapov

В четверг в Кохтла-Ярве проводили в последний путь Анастасию Аллъярв – 15-летнюю девушку, зверски убитую в Ярвеской части города в ночь с субботы на воскресенье.

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ФОТО: В Пирита обнаружено восемь нелегальных труб, загрязняющих природу

Keskkonnaametnike reid Pirita tee piirkonda Foto: Jaanus Lensment

Вчера чиновники Министерства окружающей среды обнаружили в районе Пирита теэ в общей сложности восемь построенных без разрешения министерства труб, по которым в Таллиннский залив вытекают дождевые воды, а заодно с ними и разный мусор.

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