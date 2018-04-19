ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Корнилия и похороны убитой в Кохтла-Ярве Насти

Алексей Колосов: Корнилию всегда можно было позвонить, посоветоваться, как со старшим товарищем
Сегодня на 94-м году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Секретарь Корнилия в 2003-2008 годах Алексей Колосов говорит, что митрополит олицетворял собой Церковь "с человеческим лицом". Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Светлая память! Каким народ Эстонии запомнит митрополита Корнилия
В четверг на 94 году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс Вячеслав Васильевич). Loe edasi...
ФОТО: Убитую в Кохтла-Ярве девушку проводили в последний путь
В четверг в Кохтла-Ярве проводили в последний путь Анастасию Аллъярв – 15-летнюю девушку, зверски убитую в Ярвеской части города в ночь с субботы на воскресенье. Loe edasi...
ФОТО: В Пирита обнаружено восемь нелегальных труб, загрязняющих природу
ФОТО: Пожар в серверной комнате Земельного департамента привел к сбоям в онлайн-услугах
Министр окружающей среды Сийм Кийслер сообщил, что в серверной комнате произошел пожар, в результате чего нарушены все связанные со сферой окружающей среды онлайн-услуги. Loe edasi...
ФОТО читателя: Мобильный телефон ребенка взорвался, в паркете дыра
Читатель прислал Delfi фотографию мобильного телефона ребенка своего знакомого, аккумулятор которого при зарядке взорвался. К счастью, никто не пострадал. Loe edasi...
Лишенный лицензии в Финляндии стоматолог продолжает калечить пациентов в Эстонии
Стоматолога Дмитрия Филиппенко в Финляндии лишили лицензии из-за лечения здоровых зубов. Теперь он работает в Эстонии, но жалобы продолжают поступать. Департамент здоровья начал расследовать его деятельность, но самое жесткое наказание, которое он может получить — предписание, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ГРАФИК: Опрос: поддержка соцдемов упала до 6%, IRL не преодолевает избирательный барьер в 5%
В апреле резко — с 10% до 6% — снизилась популярность Социал-демократической партии. Loe edasi...
Угроза безопасности? Эстонские электросети в течение пяти лет будут легко уязвимы
В 2020-2025 годах может возникнуть ситуация, когда местные электросети будут изолированы от остальной Европы, и это может пошатнуть даже государственную стабильность стран Балтии. При самых плохих сценариях с отключением электричества возникнет кризис, когда перестанут работать жизненно важные системы от отопления до связи, констатируют в подготовленном в Международном центре оборонных исследований рапорте, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ID-карту удалось взломать: паника вокруг сертификатов была обоснована
Подготовленный в Таллиннском техническом университете (ТТУ) рапорт выявил слабые места э-государства, а что самое главное — удалось доказать на практике, что ID-карту можно взломать. Loe edasi...
ФОТО: Сборная Эстонии разгромила шведских любителей
Хоккеисты сборной Эстонии накануне чемпионата мира провели в ледовом холле "Тондираба" товарищеский матч со шведским клубом "Краунс". Последняя проверка сил перед стартом в Каунасе завершилась победой хозяев льда - 9:3 (3:0, 2:1, 4:2). Loe edasi...
Жители Ласнамяэ: рынок нужен, но в другом месте
Вчера старейшина района Мария Юферева представила результаты опроса о рынке Ласнамяэ, согласно которым почти 70% ответивших считают, что рынок в районе Ласнамяэ нужен, но место для него должно быть выбрано другое, сообщает управа района. Loe edasi...
Трехкратному чемпиону Эстонии не хватает на жизнь 930 евро
Известный в прошлом баскетболист сборной Латвии и таллиннского "Калев/Крамо" Арманд Шкеле, признанный на родине банкротом, не может прожить на 930 евро. Loe edasi...