19.04.2018, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Корнилия и похороны убитой в Кохтла-Ярве Насти

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Kohtla-Järve Nastja ärasaatmine
Kohtla-Järve Nastja ärasaatmineFoto: Jevgeni Kapov

Сегодня на 94 году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. А еще сегодня проводили в последний путь убитую в Кохтла-Ярве Настю.

Скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juht, metropoliit Kornelius Foto: Sven Arbet

Сегодня на 94 году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс Вячеслав Васильевич).
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"У меня всегда было желание получить духовное образование". Воспоминания митрополита Корнилия

Metropoliit Kornelius. Õigeusu jõulud. Nevski katedraal Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Сегодня на 94 году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс Вячеслав Васильевич). Эстонская православная церковь Московского патриархата приводит его воспоминания.
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Томберг: перед Великим постом Корнилий произнес: "Будем ли мы встречаться в этом составе в следующем году, не знаю"

Ikoonide näitus, Vene kultuurikeskus, ikoon Foto: Julia Kalinina

Председатель совета некоммерческого объединения "Русский дом", один из близких людей к Корнилию Евгений Томберг говорит, что кончина митрополита стала неожиданной и печальной новостью.
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Foto: erakogu

Сегодня на 94-м году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Секретарь Корнилия в 2003-2008 годах Алексей Колосов говорит, что митрополит олицетворял собой Церковь "с человеческим лицом".
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ФОТО и ВИДЕО: Светлая память! Каким народ Эстонии запомнит митрополита Корнилия

Metropoliit Kornelius. Õigeusu jõulud. Nevski katedraal Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

В четверг на 94 году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс Вячеслав Васильевич).
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ФОТО: Убитую в Кохтла-Ярве девушку проводили в последний путь

Kohtla-Järve Nastja ärasaatmine Foto: Jevgeni Kapov

В четверг в Кохтла-Ярве проводили в последний путь Анастасию Аллъярв – 15-летнюю девушку, зверски убитую в Ярвеской части города в ночь с субботы на воскресенье.
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ФОТО: В Пирита обнаружено восемь нелегальных труб, загрязняющих природу

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Вчера чиновники Министерства окружающей среды обнаружили в районе Пирита теэ в общей сложности восемь построенных без разрешения министерства труб, по которым в Таллиннский залив вытекают дождевые воды, а заодно с ними и разный мусор.
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Lapse mobiiltelefon plahvatas Foto: Lugeja pilt

Читатель прислал Delfi фотографию мобильного телефона ребенка своего знакомого, аккумулятор которого при зарядке взорвался. К счастью, никто не пострадал.
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Лишенный лицензии в Финляндии стоматолог продолжает калечить пациентов в Эстонии

Foto: Karin Kaljuläte

Стоматолога Дмитрия Филиппенко в Финляндии лишили лицензии из-за лечения здоровых зубов. Теперь он работает в Эстонии, но жалобы продолжают поступать. Департамент здоровья начал расследовать его деятельность, но самое жесткое наказание, которое он может получить — предписание, пишет Eesti Päevaleht.
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ГРАФИК: Опрос: поддержка соцдемов упала до 6%, IRL не преодолевает избирательный барьер в 5%

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В апреле резко — с 10% до 6% — снизилась популярность Социал-демократической партии.
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Угроза безопасности? Эстонские электросети в течение пяти лет будут легко уязвимы

Foto: Hendrik Osula

В 2020-2025 годах может возникнуть ситуация, когда местные электросети будут изолированы от остальной Европы, и это может пошатнуть даже государственную стабильность стран Балтии. При самых плохих сценариях с отключением электричества возникнет кризис, когда перестанут работать жизненно важные системы от отопления до связи, констатируют в подготовленном в Международном центре оборонных исследований рапорте, пишет Eesti Päevaleht.
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ID-карту удалось взломать: паника вокруг сертификатов была обоснована

Fotod: Tiit Blaat, Shutterstock, montaaž Peeter Sepping

Подготовленный в Таллиннском техническом университете (ТТУ) рапорт выявил слабые места э-государства, а что самое главное — удалось доказать на практике, что ID-карту можно взломать.
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Жители Ласнамяэ: рынок нужен, но в другом месте

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