Утонувший в Пиузе африканец — кто он и зачем так рвался в Эстонию?
Ночью 9 августа 2014 года трое граждан Мали — Тэнэмакан Камара, Каоуроу Сако и Адама Сидибе — пытались нелегально пересечь границу между Россией и Эстонией. По словам Сако, российские таможенники внезапно открыли огонь, поэтому им пришлось нырнуть в реку Пиуза, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО: В тяжелом ДТП близ Таллинна погибла гражданка Латвии
Поблизости от Таллинна в ночь на понедельник произошло тяжелое ДТП, в котором погибла гражданка Латвии.
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ФОТО: При пожаре в Ярвамаа погиб пожилой мужчина
В Ярвамаа в Имавере сегодня вечером загорелся одноэтажный жилой дом. Жившая в здании женщина выбралась самостоятельно, а пожилой мужчина погиб.
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Минтранс РФ и ФСБ назвали основные версии крушения Ту-154
Приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не является основной, заявил министр транспорта России Максим Соколов.
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В Минобороны РФ сообщили о поднятых со дна Черного моря двух механизмах управления Ту-154
В ходе поисково-спасательной операции в Черном море, начатой после крушения самолета Ту-154, были подняты со дна два механизма управления воздушным судном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, обломки обнаружили на расстоянии 1,7 километра от береговой линии.
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ФОТО: Люди несут цветы и свечи к Генконсульству РФ в Нарве
Ограда здания Генерального консульства Российской Федерации в Нарве утопает в цветах и свечах, которые несут туда в память о погибших в авиакатастрофе российского Ту-154.
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ФОТО DELFI: "Скорбим вместе с вами" — Посольство РФ в Таллинне утопает в цветах
В память погибших в авиакатастрофе российского Ту-154 к Посольству Российской Федерации в Таллинне приносят цветы, свечи и открытки. Фотограф указал, что цветов постоянно прибавляется, так что море цветов у посольства все растет.
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Умер британский певец Джордж Майкл
Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни, сообщил журналистам его издатель.
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Менеджер: Джордж Майкл умер от сердечного приступа
Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла стал сердечный приступ, заявил его менеджер.
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15 ЛУЧШИХ: От “Last Christmas” до “Freedom“ — незабываемые хиты Джорджа Майкла
Критик Billboard Эндрю Унтербергер поставил в ряд 15 лучших песен скончавшегося Джорджа Майкла за всю блестящую карьеру музыканта. Слушайте и вспоминайте лучшие композиции незабываемого артиста!
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ФОТО: Море цветов и слез — поклонники скорбят о смерти Джорджа Майкла
Перед дверью дома скончавшегося поп-идола Джорджа Майкла в Англии высятся горы букетов от сотен скорбящих поклонников. Фанаты музыканта приходят к месту, где он жил и умер, чтобы в последний раз выразить уважение своему любимому артисту.
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Мэр литовского города приказал снять звезду с елки: "это символ не Нового года, а СССР"
Жители литовского города Шимонис установили свои автомобили вокруг городской елки для защиты пятиконечной звезды. Таким образом они воспрепятствовали работникам коммунальных служб, которые пытались снять украшение с праздничного дерева. Об этом информирует портал Panskliautas.
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Газета: страны Балтии — новая тыловая база противников Кремля
"Те русские, которые поссорились с властью, предпочитают обосновываться не столько в Лондоне и Париже, сколько в Таллинне, Вильнюсе и Риге. Они там приняты с распростертыми объятиями и мечтают о России без Владимира Путина", — пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Таллинне Александр Леви.
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Таксист вытолкал из машины спорившего из-за счета пьяного клиента и проехал ему по ноге
В Пярну в воскресенье проехали по ноге пьяному мужчине, которого таксист до этого вытолкал из машины.
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Читайте, какая погода будет до новогодних выходных
Наступит ли наконец на этой неделе настоящая зима или по-прежнему будет по-осеннему пасмурно, узнаете из свежего прогноза.
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