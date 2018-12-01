ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Джорджа Буша-старшего, открытие Vaba Lava, "желтые жилеты" на улицах Парижа

- Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший. - ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava. - ВИДЕО| Взрывы, слезоточивый газ и водометы: "желтые жилеты" снова берут Париж.
ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava
Большой зал, black-box, открывающегося сегодня нарвского театрального центра Vaba Lava вмещает около 220 зрителей. Также в здании располагаются студии Эстонского теле- и радиовещания (ERR), малый зал, офисы, кафе, галерея. Loe edasi...
ВИДЕО| Взрывы, слезоточивый газ и водометы: "желтые жилеты" снова берут Париж
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих, собравшихся на главной улице Парижа. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Ласнамяэ проходят совместные учения полиции и Кайтселийт
Сегодня, 1 декабря, в столичном районе Ласнамяэ проходят совместные учения полиции и Кайтселийт „Põhjatäht 2018”. Их участники тренируются защищать охраняемые объекты и поддерживать общественный порядок. Loe edasi...
Вдовец узнал, что его 60-летний брак не действителен, а он теперь может потерять квартиру
В наше время в Эстонии далеко не все пары, даже родив совместных детей, решаются оформить отношения официально. Это не мешает им брать вместе ипотеку, вести общее хозяйство, нести солидарную ответственность за ребенка. Но это осознанный выбор людей не связывать себя узами брака. Каков же был шок овдовевшего пенсионера, когда он на склоне лет внезапно узнал, что его 60-летний официальный союз с супругой считается аннулированным, и теперь он даже не имеет права на квартиру, в которой прожил 40 лет! Как такое могло произойти и почему супруги ни о чем не догадывались — разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi...
Сборная Эстонии разгромила на чемпионате мира Австралию
В Праге стартовал чемпионат мира по флорболу. В первом туре группового этапа выступающая в группе С сборная Эстонии без особых проблем разобралась с Австралией - 11:5 (3:1, 6:3, 2:1). Loe edasi...
”Я поеду в Нарву работать” — обещание президента, которое моментально сблизило забытый город с остальной страной
”Я поеду в Нарву”, — заявила президент Керсти Кальюлайд и отправилась в забытый приграничный городок, чтобы показать всему миру: Нарва — древняя цитадель Эстонии. Заодно она сдержала свое обещание перед основателями театра Vaba Lava. Loe edasi...
Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Как упоительны вечера в Риге и как коварны жены подполковников десантных войск
Delfi публикует отрывки из новой книги Калле Кландорфа "Наемник нашего времени", которая выйдет 7 декабря. Кландорф более двух десятилетий был сотрудником органов милиции и полиции. В основу криминального романа легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов. Loe edasi...
Дождались! Elron начинает переход на новую систему продажи билетов
С 3 декабря Elron начинает переход на новую систему продажи билетов. Новая система включает как свободную продажу билетов и терминалы с продавцами-консультантами, так и новые автоматы для продажи билетов в поездах. Переход на новую систему будет проходить в течение месяца и поэтапно: сначала будет задействована новая онлайн-система, затем терминалы с работниками по обслуживанию клиентов, и, наконец, в поездах будут установлены автоматы для продажи билетов. Loe edasi...
Die Welt: канцлер снова захлопнула дверь в Россию
Немецкая экономика выступает за отмену антироссийских санкций или хотя бы их смягчение. Но канцлер Меркель в свете последних событий дала жесткий отпор. Она считает, что Германия должна выполнять обещания: Украине она обещала поддержку, а Европе — солидарность в вопросе санкций. Правда, для немецких компаний эти санкции обернулись миллиардными убытками, пишет журналист Die Welt Николаус Долл. Loe edasi...